Голямата грешка на природата? Шокиращото разкритие защо хората са развили толкова голям мозък

/Поглед.инфо/ Ново мащабно проучване, публикувано в научното списание Nature Communications, подкопава фундаменталния либерален мит за линейния прогрес и интелектуалното превъзходство като двигател на човешката еволюция. Екип от Тюбингенския университет, ръководен от проф. Катерина Харвати, анализира десетки черепни образци на хоминини и доказва, че увеличаването на мозъчния обем през последните два милиона години е резултат от неутрална еволюция и случайни мутации, а не от селективен натиск за по-висока интелигентност. Данните пренасочват фокуса от идеологизираните теории за когнитивно лидерство към суровия материализъм на ресурсната обезпеченост и калорийния баланс, осигурен от овладяването на огъня.

Митът за интелектуалната изключителност пред лицето на суровата статистика

Западноевропейската академична мисъл, особено в нейните хуманитарни и квазибиологични разклонения, от десетилетия поддържа една удобна, почти религиозна теза: човекът е станал господар на планетата, защото природата последователно е избирала най-умните. Тази антропоцентрична арогантност перфектно обслужва съвременните политически доктрини за меритокрацията и дигиталния елитизъм. Когато обаче сухата математика и палеоантропологичният архив се сблъскат с идеологическите конструкции, лъсват сериозни пробойни. Проучването на екипа от Тюбингенския университет поставя под въпрос тъкмо тази линейна логика. Според изнесените данни, еволюционният път на рода Homo не е бил ръководен от целенасочен подбор в полза на гениалността, а по-скоро е следвал хаотичния и безразличен ход на неутралната еволюция. Човечеството, изглежда, е извадило късмет в генетичната лотария, вместо да спечели състезание по заслуги.

Изследователската извадка включва 87 черепа, обхващащи огромен хронологичен отрязък от два милиона години. От тях само 24 принадлежат на Homo sapiens, докато останалите представляват изчезнали разклонения като неандерталците, Homo erectus и Homo habilis. Основният извод от морфологичния анализ е ясен – докато вътрешният обем на черепната кутия е нараствал, лицевите структури са се сплесквали, челюстите са намалявали, а надвеждните дъги са изтънявали. Дотук фактите съвпадат с конвенционалните учебникарски схеми. Големият разрив с досегашната догма настъпва при опитите да се обясни динамиката на този процес. Професор Катерина Харвати отбелязва, че популярната хипотеза за водещата роля на когнитивните способности просто не издържа пред моделите на компютърната симулация.

Шестте математически модела и триумфът на неутралния дрейф

За да се изолират реалните фактори, задвижващи еволюционната машина, учените са приложили шест различни математически сценария. Първият е залагал на класическия постоянен селективен натиск – идеята, че средата непрекъснато е изисквала по-сложно мислене. Останалите сценарии са тествали различни нива на еволюционна стаза (ограничения, които се опитват да запазят оптималната форма в определени граници) и теорията за прекъснатото равновесие, при която периодите на покой се сменят от резки, катастрофични скокове. Числата обаче сочат нещо коренно различно: промените в размера и формата на черепа се обясняват най-точно чрез т.нар. неутрална еволюция.

Това означава, че в продължение на две хилядолетия случайни генетични мутации са се натрупвали в популациите, без да предоставят каквото и да е непосредствено адаптивно предимство на притежателите на по-големи мозъци. Старите и новите анатомични вариации са съществували паралелно в условията на генетичен дрейф. Нещо повече, изследването установява наличието на мощна краниофациална стаза – силен селективен натиск, който активно е възпирал промяната на лицевата структура, опитвайки се да я задържи в консервативни граници. Тези данни категорично развенчават представата за природата като пресметлив мениджър, който инвестира ресурс само в печеливши иновации.

Термодинамика и логистика: Мозъкът като скъпоструваща инфраструктура

Ако приемем, че по-големият мозък не е бил автоматичен билет за еволюционен успех, веднага изниква логистичният въпрос: как праисторическите общества са издържали икономически този изключително лаком орган? Човешкият мозък в състояние на покой консумира близо 20 процента от общата енергия на организма, въпреки че съставлява едва 2 процента от телесното тегло. В условията на дива природа това е огромен разход, който може бързо да доведе до колапс на цялата биологична система, ако липсва стабилна ресурсна база. Точно тук се намесва суровият материализъм на логистиката, а не абстрактната интелигентност.

Професор Харвати и част от нейните колеги насочват вниманието към революцията в подсигуряването на калории – овладяването на огъня и термичната обработка на храната. Сготвената храна се усвоява много по-лесно, изисква по-малко енергия за храносмилане и освобождава невиждан дотогава калориен ресурс. Без тази дизелова база, без тези чисти калории, големият мозък просто е щял да остане нефункциониращо парче месо, обричащо вида на измиране. Не умственото превъзходство е родило големия мозък, а оптимизацията на енергийния баланс е позволила на тялото да поддържа на командно дишане една скъпа анатомична прищявка, възникнала по чисто случаен път.

Разделението на труда срещу култа към индивидуалния интелект

Френският палеоантрополог Амели Боде от Националния център за научни изследвания в Поатие заема предпазлива позиция, напомняйки, че размерът не изчерпва въпроса. Нейните изследвания върху вътрешните отпечатъци на черепната кутия показват, че специфични зони, свързани с речта – като зоната на Брока – са претърпели структурна реорганизация през последните 2 милиона години. Това обаче отново ни връща към колективния характер на оцеляването, а не към индивидуалния гений.

В същата посока мисли и професор Герхард Вебер от Виенския университет, който отбелязва, че хората са преди всичко социални животни. В праисторическите общества разделението на труда е действало като основен щит срещу суровите условия на средата. Когато едни са ловували, други са събирали плодове, а трети са поддържали огъня, индивидуалната свръхинтелигентност е престанала да бъде задължително условие за оцеляване на отделния екземпляр. Система, базирана на тясно специализирани роли и логистично взаимодействие, може да функционира перфектно дори със средни когнитивни параметри на своите елементи. Този извод звучи болезнено за съвременните теоретици на пазарния дарвинизъм, но е в пълен синхрон с историческата реалност.

В наш предишен анализ за геополитическата битка около биосинтетичните технологии обърнахме внимание на факта, че всяка сложна система – била она биологична или социална – зависи първо от сигурността на своите енергийни доставки и едва след това от софтуера, който я управлява. Изследването в Nature Communications само потвърждава, че дори самата човешка природа е продукт на същата сляпа зависимост от ресурсите. Когато калориите липсват, и най-големият мозък се превръща в излишен лукс.