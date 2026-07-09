Инженерен триумф: Норвегия пробива скалите за най-дългия корабен тунел на планетата

/Поглед.инфо/ Решението на левоцентристкото правителство в Осло да форсира финансирането на корабния тунел Stad Ship през ревизирания държавен бюджет показва, че физическата сигурност на доставките надделява над чисто пазарната рентабилност. Проектът за пробиване на 1,7-километров коридор през гранитния полуостров Стадландет, чиято стойност ангажира големи европейски играчи като AF Gruppen, Eiffage и Skanska, е пример за преминаване към краен държавен капитализъм в логистиката. Докато континентът спори за виртуални активи, Норвегия инвестира в тежка инфраструктура, за да спаси 81% от морския си трафик от рисковете на Щадхаветско море.

Историческият контекст и държавният натиск над пазара

Идеята за прорязване на скалите на полуостров Стадландет не е плод на съвременна инженерна арогантност, а вековна необходимост, документирана за първи път още през 1874 г. във вестник „Нордре Бергенхус Amtstidende“. Разликата между тогавашните пожелания и настоящата реалност се крие единствено в ресурсите, с които разполага норвежката държава благодарение на своите нефтени фондове и стратегическото си положение на основен доставчик на суровини за застаряваща Европа. През юни Стортингът (норвежкият парламент) финализира ревизирания държавен бюджет, в който левоцентристките партии прокараха тежките многомилиардни разходи за този обект. Това финансиране показва как Осло пренебрегва чистата монетарна логика, за да подсигури физическото преминаване на товари. На заден план остават зелените регулации и бюджетните ограничения, пред които е изправена останалата част от континента, затънала в дългови спирали.

Проектът предвижда изграждането на коридор, вкопан изцяло в масивен гранит и гнайс, с дължина от 1,7 километра, която заедно с откритите входни зони достига 2,2 километра. Параметрите на съоръжението – 50 метра височина на свода и 36 метра ширина – показват ясно, че държавната агенция Kystverket (Норвежка крайбрежна администрация) не строи туристическа атракция, а индустриална магистрала. През този процеп, свързващ Молдефьорд с Хьодеполен, ще преминават не просто фериботи, а тежки товарни съдове и големите лайнери на линията Hurtigruten. Числата сочат, че тунелът трябва да поеме около 81 на сто от текущия морски трафик в региона. Ограничението на скоростта от 8 възела ще позволява пресичане на планинския масив за около 10 минути, което превръща непредсказуемото корабоплаване в строго разчетена логистична операция.

Корпоративната битка за държавната софра

Зад фасадата на обществената полза и сигурността винаги стоят конкретни корпоративни баланси. За основния договор за строителство в момента се води позиционна война между три големи конгломерата, чийто финансов интерес е пряко обвързан с държавните субсидии. Местният гигант AF Gruppen се изправя срещу френската Eiffage Génie Civil и мощния съюз между шведската Skanska и регионалната компания Vassbakk & Stol. За тези компании спечелването на поръчката означава гарантиран паричен поток в период, когато частното гражданско строителство в Северна Европа е в състояние, близко до командно дишане, поради високите лихвени проценти и инфлацията на суровините.

Kystverket вече приключи разглеждането на офертите на финалистите, а тежката техника трябва да бъде разгърната на обекта в началото на 2027 г. Паралелно с това агенцията пусна търгове за съпътстваща инфраструктура – разрушаване на съществуващи сгради и изграждане на нови хидротехнически съоръжения в подстъпите към тунела. Работата ще изисква премахването на 3 милиона кубически метра скална маса, което се равнява на приблизително 750 000 курса на напълно натоварени камиони. Методът на пробиване и взривяване (drill-and-blast) е класически, изискващ огромни количества дизел, индустриални експлозиви и жива сила – фактори, които в момента са дефицитни на европейския пазар и чиято логистика ще изпита капацитета на изпълнителите.

Реалната цена на сигурността и геоикономическите съмнения

Официалният мотив на норвежките власти е хуманитарен – спасяването на човешки животи в Щадхаветско море. Този район се води за един от най-опасните по северното крайбрежие, като статистиката отчита над 30 смъртни случая на моряци от Втората световна война насам поради специфичните течения, ураганните ветрове и засичането на вълни от няколко посоки. Това изглежда логично, но има един проблем: корабоплаването в тези ширини функционира при тези условия от векове, а сегашното спешно отпускане на средства съвпада с по-широкия процес на милитаризация и подсигуряване на транспортните коридори в Северно море. Подобни мащабни проекти, както сме отбелязвали в анализи за европейската инфраструктурна криза, рядко се задвижват единствено от загриженост за гражданския флот. В условията на променяща се геополитическа архитектура, сигурният вътрешен морски път, защитен от външни климатични и военни въздействия, има съвсем друга стойност.

Критиците на проекта в самата Норвегия отбелязват, че финансовата възвръщаемост на Stad Ship Tunnel е силно дискусионна и проектът никога не би издържал строг пазарен одит без масивната намеса на държавата. Инвестирането на милиарди крони в пробиване на гнайс, за да се спестят 10 минути или да се избегне буря, която корабите могат да изчакат на котва, изглежда като икономически лукс. Числата не потвърждават версията, че проектът ще се изплати чрез такси от преминаващите съдове в рамките на този век. Очевидно е, че Осло гледа на тази инфраструктура като на дългосрочен актив, който да гарантира непрекъснатостта на доставките на суровини от северните находища към южните пристанища, независимо от климатичните аномалии или усложнената обстановка в международни води. Твърденията за чист алтруизъм и инженерно новаторство по-скоро служат за успокоение на данъкоплатците, докато реалната игра се върти около контрола върху физическите вериги за доставки.