Икономика на боклука: Как изгубихме културата на ремонта

Икономическата анатомия на индустриалната еднократност

Разказите за хладилниците от средата на двадесети век, които продължават да бръмчат в селските къщи

без нито един ремонт, не са градска легенда, а следствие от съвсем различна производствена парадигма. В

епохата, когато суровините бяха скъпи, а логистичните вериги – бавни и ограничени от държавни граници,

икономическият смисъл изискваше максимално удължаване на жизнения цикъл на всяко изделие.

Конструкциите се сглобяваха с винтове, схемите бяха достъпни в техническите паспорти, а държавните и

кооперативните работилници разполагаха с унифицирани детайли. Ако един телевизор струваше колкото

три средни заплати, неговата поправка беше не просто логична, а задължителна част от семейния бюджет.

Днес ситуацията е обърната с главата надолу, което се вижда от всеки опит да се поправи съвременен

лаптоп или пералня. Корпоративният модел превърна дълготрайните стоки в консумативи, тъй като

спирането на потреблението означава незабавен колапс за акциите на производителите и масови



съкращения в индустриалните зони на Източна Азия. Проблемът обаче отдавна не е само морален.

Потребителят е поставен в ситуация, в която подмяната на един дефектирал компонент в многослойна

платка изисква лазерно оборудване, термовизионна диагностика и микроскопи – инструменти, които

липсват в обикновените квартални сервизи. Капсулирането на корпусите с лепило, използването на

нестандартни петстенни винтове и умишленото заваряване на батериите към шасито не са технологичен

прогрес, а инженерна бариера пред ремонтната устойчивост.

Преди години в наши анализи по подобни икономически теми отбелязвахме, че прекомерната

оптимизация на разходите води до структурен абсурд, при който цената на резервната част, заедно с труда

за специализирана диагностика, достига до 60-70 на сто от стойността на чисто ново устройство.

Логистиката на резервните части е умишлено занемарена от компаниите. За тях е по-евтино да поддържат

огромни складове с готови нови продукти, отколкото да разпределят милиони дребни компоненти по

регионалните пазари. Към това трябва да се добави и софтуерната гилотина. Операционните системи

умишлено увеличават изискванията си към хардуера с всяка следваща актуализация, което прави

петгодишен таблет практически неизползваем, дори хардуерът му да е напълно здрав. Този затворен кръг на

потребление обаче започна да се пропуква под натиска на физически фактори, които Брюксел вече не може

да игнорира.

Брюкселският юридически натиск и реалностите на пазара през 2026 година

През последната година Европейският съюз бе принуден да премине към реални регулаторни мерки,

материализирани в Новата директива за правото на ремонт. Според официалните текстове производителите

на бяла и черна техника вече са длъжни да осигуряват достъп до резервни части в рамките на разумни

срокове и на цени, които не демотивират потребителя. Важен елемент от новото законодателство е

автоматичното удължаване на гаранционния срок с една допълнителна година, ако устройството премине

през сертифициран ремонт по време на първоначалния гаранционен период. Освен това се забранява

софтуерното блокиране на устройства, които са били обслужвани в независими, извънсистемни сервизи –

практика, с която големите технологични гиганти дълго време монополизираха пазара на поддръжка.

Голямата въпросителна обаче остава задължението, което влиза в сила от 2027 година, според което

всички смартфони и преносими електронни устройства трябва да притежават лесно сменяеми батерии, без

за това да са необходими специализирани инструменти или химически разтворители. Това изисква цялостно

препроектиране на производствените линии в Китай и Тайван, което вече среща тиха съпротива от страна

на браншовите асоциации. Унифицирането на зарядните устройства под стандарта USB-C също беше

стъпка в тази посока, но премахването на индустриалния боклук чрез закони е труден процес, когато

пазарната логика изисква точно обратното.



Числата от пазарните проучвания през първата половина на 2026 година показват нещо много по-

интересно от чистия екологичен ентусиазъм. Оборотът на сервизите за ремонт на битова техника в Източна



Европа е нараснал с малко над 50 на сто спрямо същия период на миналата година. Това явление се дължи

не на повишена екологична култура сред младото поколение, а на чист икономически прагматизъм в

условията на висока инфлация и намаляваща покупателна способност. Когато цената на нов хладилник от

среден клас надхвърли границата на поносимост за едно домакинство, инвестицията от 30 до 45 на сто от

стойността му за подмяна на компресор или електроника се оказва единственият рационален избор.



Поправката на уреди престана да бъде социален маркер за бедност и се превърна в хладнокръвна финансова

калкулация.

Силициевият дефицит и геоикономическата реалност

Истинският двигател на промяната обаче не се крие в залите на Европейския парламент, а в заводите за

полупроводници и разпределението на ресурсите от рядкоземни метали. През последните години

бруталният бум на технологиите, свързани с изкуствения интелект и автоматизацията, пренасочи огромна

част от световния капацитет за производство на микрочипове към високопроизводителните графични

процесори. Заводи като тези на TSMC в Тайван или ASML в Нидерландия работят под изключителен

натиск, за да задоволят нуждите на големите дейта центрове, където маржовете на печалба са огромни. В

тази ситуация производството на нискорентабилни интегрални схеми за готварски печки, перални или

автомобилни климатици остана на заден план.

Този недостиг на силициеви компоненти и съпътстващото покачване на цените на логистиката

направиха производството на нови евтини уреди икономически неизгодно за самите компании. Когато

доставката на един прост контролер се бави с месеци, заводите предпочитат да ремонтират и рециклират

вече съществуващи модули, вместо да залагат на безкрайното производство на нови партиди еднократна

техника. Сблъсъкът между софтуерните амбиции на глобалния капитал и суровите физически ограничения

на металургията и минната индустрия върна ремонта на дневен ред. Дали европейските пазари ще успеят

да се адаптират към този нов курс, или ще се стигне до скрит дефицит на достъпна техника, предстои да

видим през следващите две години, когато новите изисквания за батериите ще пренаредят веригите за

доставки.