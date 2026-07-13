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„Книгата на Велес“: Свещен славянски летопис или умел исторически фалшификат?

/Поглед.инфо/ През петдесетте години на двадесети век на страниците на руското емигрантско списание „Жар-птица“ в Сан Франциско се появява разказ, който десетилетия по-късно ще се превърне в опорна точка за палеолингвистичен радикализъм. Инженерът-химик и писател Юрий Миролюбов изважда на бял свят преписи от предполагаеми дървени таблички, уж открити от полковник Али Изенбек през 1919 година в разграбено дворянско имение в Украйна. Текстът, приписан на езическия бог Велес, претендира да разшири хронологическия обхват на славянската история до девети век преди новата ера, описвайки миграции от Месопотамия и военни кампании срещу Асирия. Зад романтичния патос на откритието обаче прозира пълен материален вакуум: липсват оригинални артефакти, липсват независими свидетели, а езиковата структура на текстовете показва белези на изкуствен конструкт, съставен през деветнадесети или двадесети век.

Деж. редактор Александра Докова 9008 прочитания
„Книгата на Велес“: Свещен славянски летопис или умел исторически фалшификат?
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Анатомия на едно полево откритие без координати

Цялата фактологическа конструкция на така наречената „Велесова книга“ се крепи върху показанията на едно-единствено лице и поредица от логистични неизправности. Според мемоарните записки на Юрий Миролюбов, публикувани постфактум, полковникът от имперската армия Али Изенбек намира буковите дъски, нанизани на ремък, в имението на князете Задонски край Велики Бурлук или Купянск по време на настъплението на Добрата армия през август 1919 година. Още тук архивната проверка удря на камък — в посочените региони липсват документални следи от владения на фамилията Задонски, чиито основни активи по това време са концентрирани в съвсем различни губернии.

Физическото описание на обектите, оставено от Миролюбов, включва детайли за размери от 38 на 22 сантиметра, дебелина под половин сантиметър и повърхност, обработена с ленено масло или лак, върху която буквите са врязани с шило и запълнени с пигмент. Подобна технология изисква специфични условия за консервация, особено при пренасяне през военни зони. Изенбек уж пренася този товар от няколко десетки килограма суха дървесина през Крим, Галиполи и Белгия, където се установява в Брюксел. До смъртта на полковника през август 1941 година нито един професионален славист в Западна Европа, нито Белгийската кралска академия не получават достъп до артефактите, въпреки че градът е крупен център на руската академична емиграция.

След кончината на Изенбек в окупираната от Вермахта белгийска столица, архивът му изчезва. Миролюбов твърди, че достъпът е бил блокиран от Гестапо или от организацията Аненербе, която проявява системен интерес към древна германска и славянска символика. Германските военни архиви обаче, уловени и каталогизирани от съюзниците след 1945 година, не съдържат никакви разписки или описи за изземването на дървени плоскости от квартирата на Изенбек на улица „Вустер“. Единственият материален остатък от тази тридесетгодишна епопея е една-единствена фотографска плака, изпратена от Миролюбов на изследователя Александър Куренков в САЩ, която по-късно става обект на експертиза в Академията на науките на СССР.

Лингвистичният колапс и експертизата на Жуковска

През 1959 година снимката на така наречената Текстова страница 16 е предадена за анализ на палеографа и езиковед Лидия Жуковска. Нейният доклад, публикуван в списание „Вопросы языкознания“, разкрива фундаментални пробойни в автентичността на документа. Първо, оптичният анализ на палеографските детайли показва, че фотографията не е направена от триизмерен дървен субстрат с врязани бразди, а представлява снимка на хартиена рисунка, върху която буквите са изчертани с туш и съзнателно засенчени, за да имитират релеф. Освен това, горната хоризонтална линия, характерна за индийското писмо деванагари, към която са „окачени“ буквите във Велесовата книга, не се среща в нито един автентичен славянски папирус, пергамент или брезова грамота от девети или десети век.

Отвъд визуалната подправка, същинският удар срещу текста идва от областта на сравнително-историческото езикознание. Езикът на Велесовата книга няма аналог в еволюцията на славјанската реч. Той демонстрира хаотична замяна на гласни, невъзможна за естествен диалект — например, едновременно присъствие на форми от старославянски, полски, чешки и украински език в рамките на едно изречение. Фонетичните закони, изведени от учени като Франц Миклошич и Алексей Шахматов, показват, че преходът на праславянските звуци следва строга вътрешна логика през вековете. Текстът на Миролюбов обаче игнорира процеси като падането на редуваните гласни (ер и ермал) или развитието на носовите гласни, смесвайки езикови пластове, разделени от половин хилядолетие. Това навежда филолозите на извода, че авторът не е боравил с жив или древен език, а е съставял текста изкуствено, ползвайки речници от деветнадесети век и съзнателно „старинно“ звучене.

Историческа география и логистични фантоми

Ако се абстрахираме от лингвистичната несъстоятелност и разгледаме съдържанието като чисто исторически извор, текстът се сблъсква с желязната логика на материалната култура и икономиката на античния свят. Наративът твърди, че славянските племена под предводителството на Яруна са преминали през Пенджаб, Месопотамия и Сирия, за да се установят в Причерноморието. Всеки масов демографски трансфер на хиляди километри през пустинни и полупустинни зони през девети век преди новата ера изисква масивна логистична подкрепа — кладенци, зърнени депа, организиран тил и специфични технологии за транспортиране, които неизбежно оставят археологически отпечатък. Нито една разкопка в Близкия изток — от архивите на Ашурбанипал в Ниневия до урартските крепости около езерото Ван — не фиксира присъствието на северноетнически групи с белези на праславянска материална култура.

Херодот, чиято четвърта книга от „История“ е подробен навигатор за Скития и съседните и народи през пети век преди новата ера, описва детайлно невралгичните точки по реките Борисфен (Днепър) и Танаис (Дон). Той изброява земеделските племена на калипидите, алазоните и скитите-земеделци, но описанието на техния бит, погребални ритуали и въоръжение, потвърдено от курганните разкопки на археолози като Борис Рибаков, няма допирни точки с теократичната структура и теологичния апарат на Велесовата книга.

Текстът описва мащабни сблъсъци с римляните по Дунав и походи срещу асирийците, които биха изисквали огромни ресурси от цветни метали за въоръжение. Желязната епоха в Източна Европа обаче навлиза бавно и неравномерно, а металургичните анализи на оръжията от предкиевския период показват локално производство с ниско съдържание на въглерод, негодно за поддържане на продължителни завоевателни кампании срещу организирани имперски армии.

Мотивите зад емигрантската мистификация

За да се разбере появата на този документ, трябва да се изследва икономическата и психологическата среда на руската емиграция в Западна Европа и Америка след Първата световна война. Изгубили родината, статуса си и своите архиви, фигури като Юрий Миролюбов прекарват десетилетия в маргинално съществуване. Миролюбов, чието образование е в областта на химията, има подчертан интерес към фолклора и е автор на множество аматьорски поетични и философски текстове, написани преди появата на табличките на страниците на „Жар-птица“. В неговите ранни, безспорно автентични ръкописи от тридесетте години, се откриват абсолютно същите езикови и стилистични обрати, които по-късно се появяват в уж древното писмо от Велесовата книга.

Издаването на сензационни открития е било и въпрос на чисто физическо оцеляване — хонорарите от емигрантските списания и субсидиите от патриотични организации в САЩ са основен източник на доходи за авторите в този кръг. Публикуването на „изгубена предхристиянска хроника“ запълва дълбока психологическа травма в общността, предлагайки компенсаторен мит за древно величие на фона на геополитическата катастрофа на Бялото движение.

Научният консенсус днес е категоричен, като изследванията на академик Андрей Зализняк окончателно затвориха дебата в академичните среди. Той доказа, че Велесовата книга е класически пример за кабинетна мистификация от средата на двадесети век, изградена върху неразбиране на еволюционната лингвистика и липса на палеографски умения. Въпреки това, текстът продължава да живее извън научните институти, захранван не от факти, а от идеологически нужди.

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