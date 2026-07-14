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Мегаломания от бетон и пясък: Реалистично ли е Саудитска Арабия да завърши куба „Мукааб“ до 2030 година

/Поглед.инфо/ Докато светът е зает да анализира геополитическите трусове, в сърцето на Рияд се разиграва един от най-скъпите и логистично брутални експерименти в модерната инженерна история. Проектът „Мукааб“ – гигантски куб със страна от 400 метра – премина през първата си голяма фаза, след като New Murabba Development Company обяви преместването на 10 милиона кубични метра земна маса. На хартия това е бъдещият център на нов луксозен мегаполис, оборудван с холографска технология и невиждан капацитет за настаняване. На практика обаче този пустинен колос се сблъсква с безпощадните закони на термодинамиката, веригите за доставки на стомана и умопомрачителните финансови изисквания на саудитската „Визия 2030“. Прочитът на сухите инженерни данни разкрива дълбока пропаст между пиар оптимизма и реалността на терен.

Деж. редактор Александра Докова 9958 прочитания
Мегаломания от бетон и пясък: Реалистично ли е Саудитска Арабия да завърши куба „Мукааб“ до 2030 година
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Мащабът на изкопните работи и теренната реалност

Когато официалните пресслужби на Рияд разпространяват новината за преместените 10 милиона кубични метра пръст, цифрата звучи внушително за незапознатия наблюдател. Зад тези числа стои денонощен труд на 900 работници, 250 багера и над 400 специализирани машини. Изграден е дори специален временен мост, който да поеме тежкия трафик от камиони и да го изолира от обществената пътна мрежа на столицата. Всичко това изглежда като перфектно смазана машина, но инженерната реалност изисква да погледнем отвъд заглавията. Преместването на земна маса е най-лесната, чисто механична част от всеки мегапроект. Истинското изпитание започва сега, когато трябва да стартира забиването на пилотите в специфичния за региона геоложки състав. Изграждането на фундамент, способен да издържи структура с размери 400 на 400 метра и височина от 400 метра, изисква невиждано количество бетон с висока якост, чието съхнене и структурна цялост при средни летни температури от 45 градуса по Целзий в Рияд са истинско технологично предизвикателство.

Самият обем на сградата – около 64 милиона кубични метра – е изчислен така, че в него биха могли да се поберат точно 20 сгради с мащаба на Емпайър Стейт Билдинг. Когато се планира толкова масивно затворено пространство, въпросът вече не е само в изливането на бетон. Основният проблем е климатизацията. Саудитска Арабия се опитва да построи гигантски куб в средата на пустинята, който по проект трябва да съдържа вътрешна куполообразна кула, заобиколена от холографски прожекции. Термодинамичният данък, който тази структура ще плаща всяка секунда, за да поддържа обитаеми температури във вътрешността си, е колосален. Тук изплуват първите пробойни в теорията за устойчиво строителство, прокарвана от мениджърите на проекта. Енергийната мрежа на Рияд ще трябва да бъде подложена на екстремно натоварване, а плановете за захранване на този колос изцяло от възобновяеми източници до момента остават обвити в гъста интелектуална мъгла, съставена от красиви 3D рендери и оскъдни технически спецификации.

Финансовият залог и съдбата на „Визия 2030“

Проектът „Мукааб“ не съществува в изолация; той е ключов елемент от амбициозния план на престолонаследника Мохамед бин Салман за трансформация на кралството. Но икономическите реалности започват да притискат държавния фонд Public Investment Fund (PIF). Вече видяхме как друг грандиозен проект – линейният град „Линията“ (The Line) в Неом – бе тихомълком преоценен и мащабиран надолу. Първоначалните планове за 170-километрова огледална структура бяха редуцирани до едва няколко километра, които реално да бъдат завършени до 2030 година. Финансовият натиск е очевиден. Саудитска Арабия се нуждае от цена на петрола над 80 долара за барел, за да балансира бюджета си и едновременно с това да финансира тези мегаломански строежи. Всяко колебание на енергийните пазари директно рефлектира върху темпото на работа в Рияд.

Логистичният натиск върху веригите за доставки също е критичен фактор. За изграждането на „Мукааб“, заедно с прилежащите 100 000 жилищни апартамента и 9 000 хотелски стаи, ще бъде необходимо такова количество структурна стомана и специализирано стъкло, което ще постави под напрежение световните пазари. Това напомня за логистичните задънени улици, които вече сме описвали в нашите анализи за инфраструктурните проекти в Персийския залив, където недостигът на суровини редовно замразява обекти за милиарди. Саудитците планират да завършат куба до края на десетилетието – срок, който изглежда по-скоро политически мотивиран, отколкото съобразен с реалните възможности на строителната индустрия.

Холограми в пустинята: Технологичен скок или скъпа илюзия

Най-интригуващата част от концепцията на „Мукааб“ безспорно е проектираната холографска система, която трябва да пресъздава цели светове във вътрешността на кубичната структура, подобно на „Сферата“ в Лас Вегас, но в много по-голям мащаб. Проблемът е, че докато „Сферата“ е външен екран с контролирана геометрия, проектът на New Murabba изисква интегрирането на подобни технологии в обитаемо затворено пространство с висока плътност на населението. Техническите предизвикателства пред поддръжката, охлаждането и софтуерното управление на подобна система са безпрецедентни. Липсата на конкретни детайли от страна на разработчиците само засилва здравословния скептицизъм на инженерите.

Ако се вгледаме в историята на архитектурата, лесно ще открием подобни грандиозни замисли, които са завършвали в архивното гробище на неосъществените идеи поради липса на технологична зрялост или просто заради икономически колапс. Саудитска Арабия разполага с ресурсите да издигне бетонния скелет на „Мукааб“, но превръщането му в работещ, икономически жизнеспособен и технологично функциониращ организъм до 2030 година изисква нещо повече от преместването на милиони тонове пръст. Предстои да разберем дали този куб ще се превърне в новия център на арабския свят, или ще остане най-скъпият паметник на една ера, в която петродоларите се опитваха да купят законите на физиката.

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