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Учените попаднаха на следите на един от най-ранните обитатели на Земята

/Поглед.инфо/ Откриването на Quaestio simpsonorum в хребетите Флиндърс, Южна Австралия, не е поредната романтична приказка за произхода на живота, а студен душ за теоретичната биология. Вкаменелостта на това 555-милионно създание, изкопана при тежки логистични условия в Националния парк Нилпена Едиакара, демонстрира нещо неочаквано за палеонтолозите: ясно изразена двустранна асиметрия и следи от самостоятелно движение много преди така наречената Камбрийска експлозия. Зад сухите доклади на Скот Еванс и неговия екип от Държавния университет на Флорида се крие мащабен разход на ресурси, тонове преместен пясъчник и фундаментални въпроси около генетичния код на първите организми.

Деж. редактор Александра Докова 7584 прочитания
Учените попаднаха на следите на един от най-ранните обитатели на Земята
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Суровият пясъчник на Флиндърс като физическо сито за биологични хипотези

Разкопките в Нилпена Едиакара, разпростиращи се на близо 150 000 акра пустинна и враждебна територия в Южна Австралия, нямат нищо общо с чистите стерилни лаборатории, в които се чертаят еволюционни дървета. Това е суров физически труд, подчинен на законите на механиката и логистиката. Десетилетия наред палеонтолозите, съвместно с доброволци от Южноавстралийския музей, обръщат, цепят и анализират тежки кварцитни и пясъчникови плочи, някои от които тежат стотици килограми. Тези камъни са бившето морско дъно, запечатало в себе си отпечатъците на организми без скелетна структура. Работата на терен изисква прецизно пренасяне на тонаж под палещото слънце, а всяка пукнатина в шиста може да унищожи единственото доказателство за съществуването на цял биологичен клас. Именно в едно от новите, наскоро отворени полета за разкопки, изследователите се натъкват на малък отпечатък, по-малък от човешка длан, който бързо се превърна в поредното архивно гробище за досегашните таксономични класификации.

Находката, каталогизирана под името Quaestio simpsonorum, датира отпреди приблизително 555 милиона години. Това е време, в което планетата е била доминирана от статични, пасивни организми, абсорбиращи хранителни вещества директно от водата. На този фон Quaestio изглежда като технологичен анахронизъм. Наличието на специфична форма, наподобяваща обърнат въпросителен знак в центъра на тялото, ясно разграничава лявата от дясната му страна. В съвременната еволюционна биология това се нарича билатерална асиметрия – белег, който изисква изключително сложна и координирана работа на регулаторни гени по време на ембрионалното развитие. Да се твърди, че подобен механизъм е работил толкова гладко половин милиард години преди появата на съвременните таксони, означава да признаем, че генетичният софтуер на живота е бил готов много преди хардуерът да се развие до познатите ни днес форми.

Енергийният баланс и физическите доказателства за движение

Откриването на Quaestio simpsonorum повдига сериозни въпроси и относно биомеханиката на ранния живот. Анализът на пясъчниковия слой показва не просто изолирани отпечатъци от тела, а специфични текстурни следи около тях. Палеонтолозите предполагат, че това са следи от придвижване, оставени в т.нар. микробиални изтривалки – дебели слоеве от бактерии и водорасли, които тогава са покривали океанското дъно. Животното е функционирало като примитивна биологична прахосмукачка, която механично е остъргвала органичния субстрат. Тук обаче се сблъскваме с пробойни в теорията за пасивното съществуване на едиакарската биота. Самостоятелното движение изисква енергия, а енергията изисква метаболизъм, който пък изисква кислород или високоенергийни хранителни източници. Повечето геохимични модели на късния неопротерозой показват променливи и често ниски нива на кислород в придънните води, което прави поддържането на активна мобилност физиологично скъпо начинание.

Освен това, липсата на твърди опорни структури или мускулни влакна във фосилния запис ни оставя в състояние на сериозно аналитично съмнение. Как точно едно изцяло мекотело същество генерира насочено движение без хидростатичен скелет или координирана нервна система? Сравненията с модерни организми често ни вкарват в интелектуална мъгла. Учените често правят аналогии с днешните плоски червеи или мекотели, но радиовъглеродният анализ и структурната топография на утайките не потвърждават безусловно, че тези древни следи са оставени именно чрез перисталтика или реснички. Напълно възможно е движението да е било пасивно, задвижвано от слабите придънни течения, макар че формата на следите по-скоро сочи към активен избор на траектория с цел хранене.

Подобни въпроси не са нови за научната общност. В по-ранни публикации относно прехода към Камбрийския период често сме разглеждали как термодинамичните лимити ограничават размера и мобилността на първите многоклетъчни организми. Открития като това на Quaestio simpsonorum обаче показват, че биосферата е експериментирала с комплексни инженерни решения много по-рано, отколкото сочат класическите учебникарски схеми. Тези организми са били част от напълно функционални екосистеми, които са изчезнали без пряк наследник, оставяйки ни пред загадката защо природата е рестартирала еволюционната си матрица в началото на камбрия.

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