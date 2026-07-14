Медицински абсурди и средновековна пропаганда: Защо Ержебет Батори никога не се е къпала в кръв

/Поглед.инфо/ Случаят с графиня Ержебет Батори, останала в масовото съзнание с холивудския етикет „Кървавата графиня“, представлява класически пример за това как политическата целесъобразност и финансовите интереси на короната могат да конструират чудовище. Разказите за стотици избити девици и вани, пълни с кръв за вечна младост, контрастират рязко с наличните съдебни протоколи, икономическата логика на Късния ренесанс в Унгария и елементарните закони на хематологията. Зад пищната готическа фасада на тази история прозира хладнокръвен съдебен и политически процес, целящ ликвидирането на най-влиятелния протестантски магнат в региона и опрощаването на огромни държавни дългове към нейната фамилия.

Логистичният абсурд на „кървавите вани“ и физическите закони

Когато се разглеждат твърденията за 650 жертви, приписвани на Ержебет Батори въз основа на уж съществуващ неин личен дневник, първият сериозен сблъсък не е с морала, а с чистата логистика и физиология. Всеки хематолог или средновековен месар би потвърдил, че кръвта извън живото тяло се съсирва в рамките на няколко минути. За напълването на една стандартна вана са необходими между 150 и 200 литра течност. Предвид средното общо количество кръв в човешкото тяло (около 4-5 литра), за една-единствена процедура би била необходима едновременната екзекуция на поне 40 момичета, и то при условие, че съсирването бъде спряно с антикоагуланти, каквито през XVII век просто не съществуват.

Хипотезата за подмладяващите бани се появява за първи път едва през 1729 г. в съчинението "Tragica Historia" на йезуитския свещеник Ласло Туроши, повече от век след смъртта на графинята. В документите от официалното разследване, започнало през 1610 г. под ръководството на палатина на Унгария граф Георги Турзо, липсва каквото и да е споменаване на бани с кръв. Разпитите на свидетелите, съхранявани в Държавния архив в Будапеща, описват тежки физически наказания, изгаряния и мъчения, характерни за феодалния произвола на епохата, но не и организирана вампирска индустрия. Замъкът Чахтице, разположен на стръмен варовиков хълм, не разполага с водопроводна или дренажна система, която да позволи утилизацията на подобни биологични отпадъци без незабавното пламване на чумна или тифозна епидемия сред самия гарнизон.

Финансовият мотив: Дълговете на Хабсбургите

За да се разбере бързината и радикалността на процеса срещу Батори, трябва да се погледне балансовата книга на унгарския крал Матиас II (по-късно император на Свещената Римска империя). Съпругът на Ержебет, граф Ференц Надашди, известен като „Черния рицар“ заради бруталните си успехи срещу османците, финансира огромна част от военните кампании на Хабсбургите със собствени средства. След смъртта му през 1604 г. Хабсбургската корона се оказва в състояние на фактически банкрут и с огромен паричен дълг към вдовицата му.

Според унгарското феодално право, ако един благородник бъде осъден за държавна измяна или тежки криминални престъпления, неговото имущество се конфискува в полза на короната, а дълговете към него се анулират. Ержебет Батори контролира огромни територии в днешна Словакия, Унгария и Трансилвания. Чрез изолирането на графинята и последвалата подялба на земите ѝ между нейните деца и самия палатин Георги Турзо, крал Матиас II ликвидира финансовото си задължение с един замах на перото. Това обяснява защо на Ержебет никога не е дадено правото да се яви лично в съда и да се защитава – процедура, която иначе е била гарантирана за висшата аристокрация по силата на Златната була от 1222 г.

Архивното гробище и изнудваните свидетелства

Процесът от януари 1611 г. в Битча се провежда под огромно политическо напрежение. Разпитани са около 300 свидетели, но по-голямата част от тях споделят единствено слухове от трета ръка. Директните обвинения идват от четирима нейни прислужници – Илона Йо, Доротея Сентеш, Ката Беницка и Ян Уйвари (Фицко). Архивните записи показват, че техните самопризнания са изтръгнати под жестоки изтезания. Фицко е обезглавен, а Йо и Сентеш са изгорени на клада само няколко дни след процеса. Бързината на екзекуциите елиминира възможността тези ключови свидетели да се отметнат от думите си пред по-висша инстанция.

Твърдението, че е намерен дневник с имената на 650 жертви, е поредната пробойна в официалната теория. Такъв документ никога не е заведен в описа на доказателствата по делото и не съществува в нито един архивен фонд. Числото 650 се появява единствено в показанията на Сузана майсторката, която твърди, че е чула за този списък от друга прислужница, която пък го била видяла. В условията на тридесетгодишната война и постоянните османски набези, демографията на региона просто не позволява безследното изчезване на стотици млади жени, без това да предизвика незабавен икономически колапс на местните села, които са основен източник на данъци и работна ръка за същата тази графиня.

Политическата изолация и трансилванската връзка

Не бива да се пренебрегва и геополитическият контекст. Фамилията Батори управлява Трансилвания, която по това време е автономно княжество, лавиращо между Виена и Високата порта. Братовчедът на Ержебет, Габор Батори, е владетел на Трансилвания и открит враг на Хабсбургите. Роднинските връзки на графинята я превръщат в потенциален вътрешен враг, който разполага с лична армия, укрепени замъци и финансови ресурси да подкрепи трансилванско въстание срещу Виена.

Изолирането на Ержебет Батори в собствения ѝ замък в Чахтице, където тя прекарва последните три години от живота си зад зазидани прозорци до смъртта си през август 1614 г., е чисто политическо интерниране. То позволява на Хабсбургите да неутрализират заплахата, без да провокират открита война с останалите клонове на мощния род Батори, които се задоволяват с това имотите им да не бъдат напълно отнети извън пределите на фамилията. Повече за механизмите на политическите чистки чрез съдебни процеси през XVII век може да се прочете в изследването на икономическите конфликти в Хабсбургската империя.

Историята на Ержебет Батори показва как функционира средновековната държавна машина, когато трябва да заличи неудобен кредитор. Черната легенда, сътворена по-късно от историци и писатели, просто легитимира и естетизира един чисто материален, логистичен и финансов грабеж, превръщайки го в морализаторска приказка за суетата.