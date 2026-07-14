Доказано на дъното на Марианската падина: Метанът, а не слънцето, захранва живота на 9,5 километра дълбочина

/Поглед.инфо/ През миналата година китайският дълбоководен обитаем апарат Fendouzhe (в превод „Стремящ се“), конструиран от Китайския корабостроителен научен център (CSIC), извърши общо 23 гмуркания в бездната на Челинджър и околните райони на Марианската падина в западната част на Тихия океан. Научните екипи на борда докладваха за регистрирането на масивни биоценози от тръбни червеи и двучерупчести мекотели на екстремни дълбочини между 2,5 и 9,5 километра. Тези изследвания не са просто биологичен куриоз; те попадат право в епицентъра на геополитическия дебат за дълбоководния добив на редки минерали, където Китай, САЩ и редица други индустриални сили водят тежка битка за територии и регулаторни лицензи пред Международния орган по морското дъно (ISA).

Технологичният натиск на 950 атмосфери и китайският прагматизъм

Дълбоководните изследвания никога не са били евтино хоби или чисто филантропско начинание. За да изпратиш трима души в сфера от титанова сплав на дълбочина от близо десет километра, където налягането смазва стоманени тръби като празни алуминиеви кенчета, се изисква брутално количество държавен ресурс, разчетен до последната стотинка и киловатчас. Китайската програма за дълбоководни изследвания реализира тези мисии не само за да задоволи любопитството на морските биолози, но и за да утвърди технологичното си превъзходство в една зона, която доскоро се смяташе за изключителен домен на американските и европейските проекти.

На първата снимка се вижда концепцията за изследване с апарата Fendouzhe над гъстите колонии от тръбни червеи. Самият факт, че този апарат успя да направи над двайсет успешни гмуркания за един сезон, без да претърпи умора на материала в титановата си гондола, показва сериозен скок в металургията и подводната логистика. Финансовото и логистичното обезпечаване на подобна експедиция изисква специализиран научноизследователски кораб като Tansuo-1 или Tansuo-2, оборудван с тежки хидравлични лебедки, способни да издържат на опън десетки километри кабели под собственото им тегло. На тези дълбочини всеки опит за вземане на проба е логистичен ад. Роботизираните ръце на батискафа трябва да оперират с милиметрова точност при температури близки до нулата, където хидравличните течности променят вискозитета си, а батериите губят капацитета си с часове.

Геохимичната реалност зад метановата диета

Откритите организми на дълбочина до 9,5 километра не разчитат на фотосинтеза. Слънчевата светлина изчезва напълно след първите двеста метра, оставяйки останалите хиляди метри в пълен мрак. Тук екосистемата се крепи на хемосинтезата – процес, при който бактериите окисляват метан и сероводород, излизащи от тектоничните пукнатини. Тези химични съединения се явяват единственият енергиен източник за сложните многоклетъчни организми.

Втората снимка илюстрира детайлната структура на тръбните червеи. Червените снопчета на върха им съдържат специфичен хемоглобин, който свързва едновременно кислород и сероводород, за да ги транспортира до симбиотичните бактерии, живеещи вътре в тялото на червея. Това е сложна физиологична адаптация, която позволява на многоклетъчните да процъфтяват в среда, която за всяко сухоземно животно е силно токсична. Изследванията на китайските учени показват, че тези съобщества не са изолирани оазиси, а образуват цели мрежи по протежение на океанските падини, където тектоничните плочи се подпъхват една под друга и генерират постоянно отделяне на газове от земната мантия.

Подобна картина се наблюдава и в други части на Тихия океан. На дълбочина от 6870 метра в Алеутската падина изследователите по-рано документираха подобни доминантни групи от тръбовидни полихети, заобиколени от бели бактериални постелки, наподобяващи снежно поле. Тези „снежни постелки“ са всъщност милиарди микроорганизми, които улавят излизащия от недрата метан, преди той да се разтвори напълно във водата. Има обаче сериозни пробойни в теорията, че тези биоценози са вечни и неизчерпаеми. Всяка промяна в тектоничната активност или промяна в налягането на флуидите под земната кора може за броени дни да спре притока на метан, което обрича колониите на гладна смърт и ги превръща в просто поредното архивно гробище на океанското дъно.

Индустриалният апетит срещу биологичната крехкост

Интересът на големите икономики към тези зони не е продиктуван от любов към биологичното разнообразие. Дъното на Световния океан, особено в зони като Кларион-Клипертон между Хаваите и Мексико, е осеяно с полиметални конкреции, съдържащи огромни количества кобалт, никел, мед и манган – ключови ресурси за производството на батерии и прехода към нови енергийни технологии. Дълбоководните падини, макар и по-трудни за експлоатация, също крият минерални богатства около изгасналите хидротермални извори.

Държави като Китай контролират голяма част от световния сухоземен капацитет за преработка на редки земни елементи, но осигуряването на нови морски находища гарантира дългосрочен икономически монопол. От друга страна, САЩ, които не са ратифицирали Конвенцията на ООН по морско право (UNCLOS), се опитват да намерят правни вратички, за да не изпуснат подялбата на океанския пай. Океанографите от десетилетия алармират, че всяка индустриална дейност на дъното – включително драгирането и събирането на конкреции – ще вдигне огромни облаци от седименти. Тези прашни шлейфове могат да изминат стотици километри под влияние на бавните дълбоководни течения, задушавайки филтриращите организми и прекъсвайки хемосинтетичните вериги.

Учените признават, че възстановяването на една такава екосистема след преминаването на тежка минна техника би отнело векове, ако изобщо е възможно при тези ниски темпове на метаболизъм и растеж. И докато политиците спорят в залите на ISA в Ямайка, изследователските кораби продължават да картографират дъното, подготвяйки се за неизбежния момент, в който икономическата целесъобразност ще надделее над екологичните аргументи.