Проф. Румен Гечев: САЩ вече не могат да издържат империята си – Япония и Китай обръщат гръб на Вашингтон!

/Поглед.инфо/ В новото издание на предаването водещият Владимир Трифонов разговаря с проф. Румен Гечев за икономическите и геополитическите процеси, които според него вече променят световния ред. В центъра на разговора са американският държавен дълг, финансовите проблеми на Вашингтон, възможността за нова ескалация около Ормузкия проток, политиката на Доналд Тръмп, санкциите срещу Русия, кризата в Европейския съюз и бъдещето на НАТО. Защо според проф. Гечев Съединените щати навлизат в период, в който вече трудно могат да поддържат глобалната си военна и финансова доминация? Какви рискове крие това за Европа и какви промени могат да последват през следващите години?