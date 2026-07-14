Проф. Николай Витанов: Русия мисли вече за след войната, Европа още живее в илюзии! Китай играе глобалната си игра!

/Поглед.инфо/ Въвеждането в експлоатация на американската мобилна система за електронно заглушаване Meadowlands отбелязва нов етап в милитаризацията на околоземното пространство. Докато Космическите сили на САЩ бързат да разгърнат своите 32 мобилни комплекса, за да гарантират технологичното си превъзходство, реалността на терен показва, че Русия и Китай вече разполагат с работещи алтернативи. Руските системи за радиоелектронна борба като „Тобол“, „Калинка“ и „Волна Купол Гарант“ вече демонстрират възможности за изолиране и заслепяване на търговски и военни сателитни съзвездия в Източна Украйна. В същото време Пекин разработва високоенергийни микровълнови оръжия с мощност до 100 гигавата, способни физически да повреждат електрониката на нискоорбиталните апарати. Изграждането на симетрични и асиметрични средства за космическа война превръща орбитата в потенциален театър на директен военен сблъсък.

15.07.2026 07:32