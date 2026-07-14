Проф. Николай Витанов: Русия мисли вече за след войната, Европа още живее в илюзии! Китай играе глобалната си игра!

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=SVYtbOLP3ME&t=2s
#ПогледИнфо #НиколайВитанов #Украйна #Русия #Китай #Донбас #НАТО #Тръмп #Геополитика #ВладимирТрифонов
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора си с проф. Николай Витанов водещият Владимир Трифонов поставя най-важните въпроси за развитието на войната в Украйна, руската стратегия, възхода на Китай и новите военни технологии. Според проф. Витанов битката за Славянско-Краматорската агломерация може да се окаже решаващият момент във войната, докато Европа продължава да живее с политически илюзии. Разговорът преминава през фронтовата обстановка, отношенията Русия–Китай, кризата в Близкия изток, Ормузкия проток и геополитическите промени, които вече пренареждат света.
Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=SVYtbOLP3ME&t=2s
#ПогледИнфо #НиколайВитанов #Украйна #Русия #Китай #Донбас #НАТО #Тръмп #Геополитика #ВладимирТрифонов
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