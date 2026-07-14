Петият том на книгата на Си Дзинпин „Управлението на Китай“ беше представен в Киргизстан

/Поглед.инфо/ На 13 юли в Бишкек, столицата на Киргизстан, бе представен петият том на книгата на Си Дзинпин „Управлението на Китай“.

Събитието беше организирано по повод 25-годишнината от създаването на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС). Участващи споделиха мнение, че дискусията по книгата има важно значение за задълбочаването на обмена между представители на различни обществени среди от Китай, Киргизстан и останалите държави членки на организацията.

Изданието представя систематично теорията и практиката на китайската модернизация и служи като авторитетен източник за по-доброто разбиране на съвременен Китай. Участниците отбелязаха още, че книгата създава възможности за обмен на опит в държавното управление между Китай и Киргизстан и допринася за по-тясното съгласуване на стратегиите за развитие на двете страни.