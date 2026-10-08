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Меретнейт може да е била владетел на Египет преди 5000 години

/Поглед.инфо/ Повече от седем десетилетия един изгубен глинен печат стои в основата на спор, който изглежда дребен само докато човек не разбере какво всъщност означава един царски знак. Ново изследване на архивна снимка от разкопките на Уолтър Емери в Сакара твърди, че върху печата може да е записано името на Меретнейт със знака, използван за египетските владетели. Ако прочитът е верен, една жена от самото начало на египетската държава е била не просто майка на цар или регент, а владетел в смисъла, в който тогавашната писменост е обозначавала царя. Но физическият предмет отдавна е изгубен и това оставя достатъчно място за спор.

Деж. редактор - Александра Докова 5369 прочитания
Меретнейт може да е била владетел на Египет преди 5000 години
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Един изгубен предмет и една снимка

През 1946 г. британският археолог Уолтър Б. Емери работи в Сакара, където при гробница S3503 открива тринайсет глинени тапи, използвани за запечатване на съдове. Върху тях са били отпечатани редици от царски знаци, известни като серехове. Това не са декоративни рамки, които древните египтяни са поставяли за красота. Серехът е един от най-ранните писмени маркери на царската власт: в него се помества името на владетеля, над него стои божественият покровител, а самата рамка наподобява фасада на дворец.

Емери разчита първия и последния от четирите сереха като имена на Джер, един от ранните царе на Първата династия. Двата средни знака той свързва с Меретнейт. Проблемът е неприятно прост: самите глинени тапи днес не могат да бъдат намерени, а оригиналната стъклена фотографска плака също е изчезнала. Останала е черно-бяла архивна снимка и публикуваната от Емери рисунка на изображението. Именно този остатък от археологическия архив е върнат на масата от Сю Кели и Кристъл Милър в изследване, публикувано в „Pražské egyptologické studie“, том 36 от 2026 г., стр. 28–49.

Тук съвременната техника не върши чудеса, а просто върши работа, която старият печат вече не позволява да бъде извършена директно. Изследователите дигитално обработват архивната снимка, отделят знаците от фона, обръщат тоналностите и реконструират видимите контури. Получава се по-четлива версия на изображението, върху която според авторите двата средни сереха показват знаци, съвместими с името на Меретнейт. Самите изследователи не са намерили изгубения предмет. Те работят с неговата снимка, което е съществена разлика.

Тъкмо тук започва същинският спор. Археологическият материал не е лабораторен образец, който може да бъде измерван отново, обръщан под различен ъгъл и проверяван от независима експедиция. Имаме документ от архив, направен преди повече от седем десетилетия, и интерпретация на това, което фотографията все още позволява да се види. Това е достатъчно за сериозна научна хипотеза, но не е същото като да държиш предмета в ръка.

Защо един серех има такова значение

Меретнейт не е неизвестна фигура, която изведнъж се появява от някакъв археологически склад. Името ѝ отдавна присъства в материалите за Първата династия. Нейната гробница в Абидос, известна като гробница Y, е разположена в царския некропол Ум ел-Кааб, сред погребенията на ранните египетски владетели. Още Флиндърс Питри, който изследва гробницата в началото на XX век, първоначално приема Меретнейт за цар. Причината е проста: мащабът и мястото на погребението не приличат на обикновено женско погребение от същия период.

След появата на други надписи, в които името получава женска форма, картината се променя. Меретнейт постепенно е определена като царска жена, вероятно съпруга на Джет и майка на Ден. В печатни отпечатъци, свързани с погребението на Ден, името ѝ се появява с титлата „майка на царя“. Оттук идва най-разпространената реконструкция: след смъртта на Джет тя е могла да поеме управлението, докато Ден е бил твърде млад, а след това да предаде властта на сина си. Това я поставя в ролята на регент.

Само че „регент“ и „цар“ не са взаимозаменяеми думи. Именно това е сърцевината на спора.

Ако Меретнейт действително е поставена в серех, използван за идентифициране на владетел, тогава имаме писмен знак, който не казва просто, че тя принадлежи към царското семейство. Той я поставя в категорията на самите управляващи. Новото изследване на Кели и Милър се опира именно на това обстоятелство. Според тях знаците в двата средни сереха съответстват на характерния елемент в изписването на името Меретнейт.

Това не превръща автоматично Меретнейт в „първата жена фараон“ в популярния смисъл на фразата. Самата дума „фараон“ е по-късна и е удобно модерно обобщение. По-точният въпрос е дали египетската държава от Първата династия е признавала Меретнейт като царуващ владетел. Новото изследване твърди, че има сериозен аргумент за това.

Археологическият материал е по-интересен от легендата

Около Меретнейт има още няколко линии на доказателства, които не зависят от изгубения печат. Гробницата ѝ в Абидос има мащаб и организация, които я поставят в непосредствена близост до царските погребения. Името ѝ е засвидетелствано върху стели и върху каменни съдове, а материалите от комплекса показват достъп до ресурси и административна среда, които трудно се обясняват с ролята на второстепенна дворцова фигура. Изследванията на последните години допълват картината с нови археологически наблюдения върху комплекса ѝ.

Това е мястото, където популярните версии обикновено се подхлъзват. Една богато погребана жена не е автоматично цар. Един надпис с царска титла също не решава сам по себе си въпроса. Ранната египетска държава е била политически апарат в процес на оформяне, а административните и религиозните категории още не са били застинали в системата, позната от по-късните династии. Да пренесем представите от времето на Рамзес или Клеопатра назад към Първата династия е удобен начин да получим ясен разказ, но не непременно верен.

Има и още нещо. В по-късни исторически периоди Египет безспорно познава жени, които управляват като царе. Хатшепсут е най-известният случай, а Собекнеферу е по-ранен и особено важен пример. Но Меретнейт стои повече от хилядолетие преди тях. Ако тя действително е управлявала като цар, това означава, че женската царска власт не е била късна аномалия, породена от особеностите на Новото царство. Тя е възможна още в самия момент, когато египетската монархия се оформя.

Тъкмо затова въпросът има значение и за по-широката картина на ранната държава, а не само за биографията на една царица. В предишните дискусии за формирането на египетската монархия често се приема, че властта е подредена по проста мъжка наследствена линия. Материалите около Меретнейт показват по-сложна система, в която царската жена може да има собствена административна тежест и да заема властова позиция при смяна на поколенията.

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