/Поглед.инфо/ Решението на руското Министерство на промишлеността и търговията от 17 юни 2026 г. да отмени мащабния търг за разработване на технологично оборудване за многослойни керамични системи оголи реалните проблеми пред индустриалната автономия на Москва. Проектът на стойност 834,9 милиона рубли, чиято цел бе да елиминира зависимостта от словенската компания KEKO, беше прекратен по инициатива на Руската академия на науките. Този ход показва сериозни пробойни не само в инженерния капацитет за замяна на критични западни компоненти, но и критичен недостиг на финансов ресурс, възлизащ на над 33 милиарда рубли до 2028 г. Руските производители на микросхеми и военна електроника остават вързани за неофициални логистични вериги и паралелен внос на чуждестранни машини.

Логистичният таван на руското технологично чудо

Официалният отказ на руското Министерство на промишлеността и търговията от проекта за създаване на собствено оборудване за обработка на непечени керамични карти показва, че административният ентусиазъм се е сблъскал с реалността на заводите и суровинната база. Обявената на 1 юни 2026 г. обществена поръчка трябваше да осигури три работещи прототипа, способни да поемат функциите на словенските линии KEKO, които в момента формират гръбнака на руското производство на корпуси за микрочипове, микровълнови модули и високоточни сензори. Намесата на Руската академия на науките само две седмици по-късно обаче пресече тези планове. Учените и индустриалците очевидно са пресметнали, че без достъп до специфични чужди възли, лазери и прецизна механика, новите руски машини щяха да останат само на хартия.

В бранша се коментира, че машиностроенето за нуждите на микроелектрониката не може да бъде преродено с декрети, когато липсва фундаменталната компонентна база. Проектът изискваше автоматизирани системи за формиране на отвори, прецизно рязане и поетапно пресоване на керамични листове. Твърди се, че руските конструкторски бюра са признали невъзможността да произведат тези агрегати без вносни детайли, чието доставяне по легални канали е блокирано. Този случай напомня за по-ранните затруднения с доставките на лазерни компоненти, за които вече писахме при анализа на предишните опити за реформа в сектора. Подобна технологична безтегловност принуждава Москва да държи индустрията си на командно дишане чрез сложни, скъпи и нелегални логистични канали през трети страни.

Финансовият възел и съкращенията в отбранителния тил

Зад фасадата на чисто технологичния отказ прозира и далеч по-прозаичен проблем – липсата на пари. Програмата за развитие на електронното инженерство в Руската федерация е изправена пред прогнозен недостиг от 33,1 милиарда рубли за периода 2026–2028 г. Пазарни наблюдатели и експерти от канала RUSmicro отбелязват, че военните разходи изсмукват ресурсите от проекти с по-дълъг хоризонт на възвръщаемост. Спирането на търга за 835 милиона рубли не е изолиран инцидент. В края на 2025 г. ведомството тихомълком затвори няколко други линии за финансиране на критични материали, предназначени за чипове. Когато ресурсите се преразпределят за текущи нужди на фронта и тежкото снарядно производство, високотехнологичните сектори първи отиват под ножа.

Числата не потвърждават официалните оптимистични доклади за пълна заменяемост на вноса. По същество руските заводи за военно-промишления комплекс ще трябва да продължат да разчитат на съществуващото словенско оборудване KEKO, чиято амортизация расте с всеки изминал месец. Поддръжката, доставката на резервни части и консумативи за тези машини сега изцяло ще зависят от паралелния внос. Това означава по-висока себестойност, по-бавна логистика и постоянна несигурност дали следващата пратка контролери или режещи глави няма да бъде задържана на някоя междинна митница в Азия или Близкия изток. В крайна сметка се оказва, че индустриалната машина на Русия е способна да бълва милиони патрони и конвенционални снаряди, но когато се стигне до милиметровите керамични подложки за модерна електроника, системата блокира в собствената си безпомощност.