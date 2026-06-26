Министерството на промишлеността на Русия спешно прекрати търг за микроелектроника след намеса на РАН

Логистичният таван на руското технологично чудо
Официалният отказ на руското Министерство на промишлеността и търговията от проекта за създаване на собствено оборудване за обработка на непечени керамични карти показва, че административният ентусиазъм се е сблъскал с реалността на заводите и суровинната база. Обявената на 1 юни 2026 г. обществена поръчка трябваше да осигури три работещи прототипа, способни да поемат функциите на словенските линии KEKO, които в момента формират гръбнака на руското производство на корпуси за микрочипове, микровълнови модули и високоточни сензори. Намесата на Руската академия на науките само две седмици по-късно обаче пресече тези планове. Учените и индустриалците очевидно са пресметнали, че без достъп до специфични чужди възли, лазери и прецизна механика, новите руски машини щяха да останат само на хартия.
В бранша се коментира, че машиностроенето за нуждите на микроелектрониката не може да бъде преродено с декрети, когато липсва фундаменталната компонентна база. Проектът изискваше автоматизирани системи за формиране на отвори, прецизно рязане и поетапно пресоване на керамични листове. Твърди се, че руските конструкторски бюра са признали невъзможността да произведат тези агрегати без вносни детайли, чието доставяне по легални канали е блокирано. Този случай напомня за по-ранните затруднения с доставките на лазерни компоненти, за които вече писахме при анализа на предишните опити за реформа в сектора. Подобна технологична безтегловност принуждава Москва да държи индустрията си на командно дишане чрез сложни, скъпи и нелегални логистични канали през трети страни.
Финансовият възел и съкращенията в отбранителния тил
Зад фасадата на чисто технологичния отказ прозира и далеч по-прозаичен проблем – липсата на пари. Програмата за развитие на електронното инженерство в Руската федерация е изправена пред прогнозен недостиг от 33,1 милиарда рубли за периода 2026–2028 г. Пазарни наблюдатели и експерти от канала RUSmicro отбелязват, че военните разходи изсмукват ресурсите от проекти с по-дълъг хоризонт на възвръщаемост. Спирането на търга за 835 милиона рубли не е изолиран инцидент. В края на 2025 г. ведомството тихомълком затвори няколко други линии за финансиране на критични материали, предназначени за чипове. Когато ресурсите се преразпределят за текущи нужди на фронта и тежкото снарядно производство, високотехнологичните сектори първи отиват под ножа.
Числата не потвърждават официалните оптимистични доклади за пълна заменяемост на вноса. По същество руските заводи за военно-промишления комплекс ще трябва да продължат да разчитат на съществуващото словенско оборудване KEKO, чиято амортизация расте с всеки изминал месец. Поддръжката, доставката на резервни части и консумативи за тези машини сега изцяло ще зависят от паралелния внос. Това означава по-висока себестойност, по-бавна логистика и постоянна несигурност дали следващата пратка контролери или режещи глави няма да бъде задържана на някоя междинна митница в Азия или Близкия изток. В крайна сметка се оказва, че индустриалната машина на Русия е способна да бълва милиони патрони и конвенционални снаряди, но когато се стигне до милиметровите керамични подложки за модерна електроника, системата блокира в собствената си безпомощност.