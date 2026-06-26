Планетата Х или космическа измама: Навлезе ли наистина митичната Нибиру в Слънчевата система?

/Поглед.инфо/ Човечеството притежава неизтребим глад за катастрофи, особено когато те идват опаковани в псевдонаучна мистика и древен шумерски клинопис. Годината е 2026, а пазарът на апокалиптична литература преживява поредния си пик с комерсиалния успех на заглавия като „Споразуменията от Нибиру: Жътвата“. Докато паническите теории за планетата-убиец генерират милионни трафици в социалните мрежи чрез манипулирани кадри на атмосферни явления в Швеция или локални инциденти в Хабаровския край, реалната битка се води на съвсем друго място. В пустинята Атакама в Чили, новооткритата обсерватория „Вера Рубин“, финансирана от американски държавни фондове и частни донори, започва системно сканиране на небето с най-голямата цифрова камера в света. Проблемът не е в митовете за Анунаките, а в чистата логистика на астрономическите данни: съществува ли реален физически обект в покрайнините на Слънчевата система, или десетилетните калкулации на астрофизиците просто запълват пробойните в непознаването на дълбокия космос.

Астрономия на дефицита и логистика на космическото сканиране

Зад всяка голяма космическа хипотеза стоят не романтични мечти, а тонове желязо, оптично стъкло, огромни сървърни ферми и хладен бюджетен разчет. Историята с така наречената „Планета Девет“ или „Планета X“ не прави изключение. През 2016 г. астрономите Майкъл Браун и Константин Батигин от Калифорнийския технологичен институт лансираха тезата, че гравитационното поведение на група транснептунови обекти в Пояса на Кайпер изисква присъствието на масивно тяло – около 10 пъти по-тежко от Земята, движещо се по силно ексцентрична орбита. Десет години по-късно, през 2026 г., математическите модели започнаха сериозно да оредяват, а критиците в научната общност стават все по-гръмогласни. Числата просто не потвърждават първоначалната радикална версия. Оказа се, че предполагаемата маса трябва да се коригира надолу – до 3 или 5 земни маси, а самите орбити на ледените късове отвъд Нептун могат да бъдат обяснени с обикновена наблюдателна селекция. С две думи: виждаме аномалии там, накъдето сме насочили телескопите, а в останалата тъмнина не знаем какво има.

Това изглежда логично като научен спор, но има един проблем. Финансирането на мегапроекти като обсерваторията „Вера Рубин“ в Чили, която стартира редовни наблюдения, изисква сериозна публична легитимация. Инсталирането на 3.2-гигапикселовата камера изискваше години логистични усилия, превоз на свръхчувствителна апаратура през планински терени и милиони долари за поддръжка. За да се оправдаят тези разходи пред данъкопланеца, присъствието на „неоткрита голяма планета“ е перфектната стръв. Научните среди отлично знаят как да капитализират човешкото любопитство. Според изявления на изследователи от обсерваторията, първите солидни масиви от данни трябва да бъдат обработени до края на настоящото лято. Ако обекът съществува, неговото слабо сияние в съзвездието Телец ще бъде уловено от многократното заснемане на едни и същи сектори. Ако ли не – астрономията просто ще признае, че Поясът на Кайпер се държи по различен начин поради сумарната маса на милионите малки астероиди, а не заради скрит газов или скален гигант.

В този смисъл, научният апарат използва същата пазарна механика, каквато и авторите на евтина фантастика. Когато през пролетта на 2026 г. по рафтовете се появиха поредните книги за „Споразуменията от Нибиру“, те просто яхнаха вълната на същия този информационен дефицит. Човекът по право мрази празните пространства и несигурността. Когато науката казва „нямаме достатъчно данни“, конспиративната индустрия веднага предлага готови отговори, гарнирани с експлоатация на древни митове.

Механика на масовата психоза: От Вестерос до Хабаровск

Докато учените изчисляват гравитационни пертурбации, на ниско потребителско ниво суровият реализъм отстъпва място на чистата визуална манипулация. В началото на 2026 г. шведският град Вестерос влезе в международния трафик с кадри на яркочервено слънчево изригване, пробиващо през тежка облачност. За всеки, който има минимални познания по метеорология и оптика, е ясно, че става дума за стандартно пречупване на светлината в ледени кристали в атмосферата – феномен, добре познат в северните ширини. Но в ерата на дигиталната икономика този кадър моментално се превръща в „зловещия изгрев на Нибиру“. Подобна е ситуацията и с падналия метеорит в Хабаровския край, блокирал коритото на река Бурея преди време. Местният инцидент, предизвикан от напълно стандартно космическо тяло, се интерпретира от спекулантите като „пристрелка“ и тест на силите преди основния сблъсък.

Информационният картел на социалните мрежи се нуждае от гориво, а страхът е най-евтиният дизел за алгоритмите. По информация на независими медийни анализатори, страниците, разпространяващи теории за Планетата Х, са отбелязали 400% ръст на импресиите само за първото тримесечие на тази година. Причината е проста – те пренасят абстрактния космически проблем върху битово равнище. Твърди се, че световните елити крият истината, за да не спрат фабриките, да не блокира железопътният транспорт и да не се сринат финансовите пазари. В тази логика има известна доза ирония: конспираторите вярват, че правителствата са способни на перфектна организация и логистично мълчание в глобален мащаб, докато същите тези правителства често не могат да организират доставките на патрони или дизелово гориво за собствените си армии навреме.

Противоречието тук е крещящо. Ако едно космическо тяло с масата на Земята или Юпитер се приближаваше към вътрешната Слънчева система с дата на сблъсък през 2026 или 2027 г., неговото гравитационно влияние отдавна щеше да е променило орбитите на Марс и Земята. Това не може да бъде скрито от нито един цензурен апарат, защото хиляди аматьори астрономи по света разполагат с техника, достатъчна да засече подобни промени. Но масовата публика не иска математика; тя иска драма и Анунаки, които идват да приберат „жълтите и сребърните земни ресурси“.

Реалният баланс: Какво всъщност търсим в тъмнината

Ако оголим темата от мистичния блясък, остава сухата фактология на геоикономиката и научния прагматизъм. Космосът отдавна не е арена за чиста наука – той е територия за бъдещо ресурсно усвояване. Изследването на Пояса на Кайпер и картографирането на транснептуновите обекти е важно не заради страха от апокалипсис, а заради детайлното познаване на суровинната база от редки елементи и ледени ресурси, които след век могат да се окажат ключови за орбиталната логистика.

В научната общност сериозно се обсъждат и по-екзотични, но напълно материални хипотези. В една от водещите научни публикации от началото на 2026 г., озаглавена метафорично „Кронос погълна Деветата планета“, се разглежда възможността в ранните етапи от формирането на Слънчевата система действително да е съществувал допълнителен газов гигант, който впоследствие е бил изхвърлен от орбита или погълнат от Сатурн или Юпитер. Това би обяснило сегашните аномалии без необходимостта в момента някъде там да се крие „невидим екзекутор“.

Разграничението между научната хипотеза за Деветата планета и пазарния мит за Нибиру е фундаментално. Дори ако телескопът в Чили утре заснеме новото тяло, то ще се намира на стотици астрономически единици. За сравнение, Юпитер, който е 300 пъти по-масивен от Земята, е сравнително близо и неговото влияние е константно и изчислено. Новата планета, ако я има, би била просто малка, ледена, тъмна точка накрая на света, нямаща никакво отношение към ежедневието на обикновения гражданин, цените на горивата или международните договори. Но докато трае търсенето, бизнесът с човешкия страх ще продължи да произвежда тиражи, да трупа кликове и да продава евтини отговори на сложни въпроси.