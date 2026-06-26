Делхи и Пекин рестартират отношенията си след десетилетно замразяване в Хималаите

/Поглед.инфо/ Срещата на представителите на БРИКС по националната сигурност в Делхи и разговорите между китайския външен министър Уан И, индийския премиер Нарендра Моди и съветника по националната сигурност Аджит Довал сигнализират за пренастройка на отношенията между Пекин и Делхи. Паралелно с това Вашингтон тихомълком върна старото име на своето Тихоокеанско командване, премахвайки компонента Индо, което отразява променящите се стратегически очаквания на САЩ. Търговският оборот между двете азиатски сили достига рекордни нива, извеждайки Китай като търговски партньор номер едно на Индия пред САЩ, въпреки дълбокия търговски дисбаланс и нерешените гранични въпроси.

Дипломатическият код в Делхи и прагматизмът на БРИКС

Когато дипломатическият език изгуби своята обичайна стерилност и започне да излъчва специфични сигнали, това обикновено е знак за настъпваща промяна в реалната геополитическа архитектура. Посещението на китайския външен министър Уан И в Делхи за срещата на високо равнище на представителите на БРИКС по въпросите на националната сигурност се превърна в лакмус за състоянието на отношенията между двете най-многолюдни държави в света. Формулировките, които излязоха от официалните съобщения след срещите му с премиера Нарендра Моди и съветника по националната сигурност Аджит Довал, на пръв поглед изглеждат стандартни. Уан И говори за положителна динамика и постепенно възстановяване, докато индийската страна призовава за развитие на традиционното приятелство и ускоряване на двустранните отношения с поглед напред. Зад тази предпазлива реторика обаче се крие дълбок прагматизъм, продиктуван от икономическите реалности и променящата се глобална среда.

Двете държави преминаха през изключително тежък период след военния сблъсък в планинския регион Ладах в Хималаите през 2020 година, който на практика замрази политическия диалог и доведе до сериозно свиване на икономическото и културното сътрудничество. Индия наложи ограничения за редица китайски технологични приложения и затегна контрола над китайските инвестиции, опитвайки се да намали зависимостта си. Сегашният бавен геополитически танц показва, че пълната изолация е невъзможна и вредна за дългосрочните интереси и на двете страни. Процесът на сближаване не протича чрез шумни двустранни декларации, а се реализира стъпка по стъпка в кулоарите на многостранни формати като БРИКС и Шанхайската организация за сътрудничество. Пътят към нормализацията беше предначертан още по време на срещата между Нарендра Моди и Си Дзинпин в Тиендзин по време на миналогодишната среща на върха на ШОС, където бяха договорени рамките на текущото размразяване.

Възстановяването на преките въздушни връзки, организирането на търговски изложби и дори подновяването на културния обмен чрез съвместни фестивали са само външната проява на една по-дълбока икономическа логика. Дипломатическите източници сочат, че преговорите по спорните гранични линии продължават на ниво военни и дипломатически експерти, като целта е да се избегнат нови инциденти, които биха могли да провалят икономическия дневен ред. Пекин изглежда демонстрира готовност за компромиси в името на по-голямата стратегическа стабилност в Азия, особено в контекста на продължаващото икономическо и технологично противопоставяне със Запада. Делхи от своя страна осъзнава, че без стабилни отношения с най-големия си съсед не може да реализира напълно собствените си амбиции за икономически възход.

Тихоокеанското преименуване и стратегическото отстъпление на Вашингтон

Почти едновременно с дипломатическата активност в Делхи, в Хонолулу се случи събитие, което предизвика сериозни анализи в експертните кръгове по сигурността. Американското военно командване в региона, което по време на първия мандат на Доналд Тръмп беше преименувано на Индо-Тихоокеанско командване (USINDOPACIFIC), тихо се върна към историческото си наименование – Тихоокеанско командване. Официалните обяснения от страна на Пентагона, че промяната е чисто административна и не променя зоната на отговорност или оперативните планове, не прозвучаха убедително за наблюдателите в Азия. Изчезването на компонента Индо се тълкува в Делхи като ясен сигнал за преразглеждане на стратегическите очаквания на САЩ спрямо Индия като основен противотежест на китайското влияние в региона.

Концепцията за Индо-Тихоокеанския регион беше създадена с цел да въвлече Индия в по-тясно военно и стратегическо сътрудничество със САЩ, Япония и Австралия в рамките на четиристранния диалог за сигурност QUAD. Идеята Вашингтон да използва индийския човешки и военен ресурс за удържане на Китай обаче се сблъска с традиционната индийска доктрина за стратегическа автономия. Делхи категорично отказа да се превърне във военен съюзник на САЩ по подобие на натовските държави в Европа и запази близките си връзки с Москва, включително по отношение на мащабните доставки на енергийни ресурси и военно оборудване. Този отказ от пълно подчинение на американския дневен ред постепенно охлади ентусиазма на Вашингтон, който започна да преосмисля ефективността на милиардните си инвестиции в индийската сигурност.

Настоящата администрация на Доналд Тръмп е изправена пред коренно различна международна среда, белязана от сериозни трудности в Близкия изток и умора от дългогодишните ангажименти в чужбина. Военното напрежение около Иран и невъзможността на САЩ да гарантират пълна сигурност на корабоплаването в Червено море принудиха американските стратези да преразгледат капацитета си за едновременно водене на няколко мащабни конфликта. В допълнение, скептицизмът на Тръмп към съюзниците, които според него харчат твърде малко за отбрана и разчитат изцяло на американския бюджет, се пренесе и върху отношенията с Индия. Вашингтон започва да гледа на Делхи не само като на потенциален съюзник срещу Пекин, но и като на опасен икономически конкурент в бъдеще, чийто индустриален капацитет и протекционистка политика могат да застрашат американските икономически интереси.

Пакистанският фактор и новата архитектура на сигурността

Друг елемент, който усложнява ситуацията за Индия, е видимото възстановяване на отношенията между САЩ и Пакистан. Исламабад традиционно се разглежда от Делхи като основна екзистенциална заплаха, а близките връзки между Пакистан и Китай чрез проекта за Китайско-пакистански икономически коридор (CPEC) винаги са били източник на сериозно напрежение. Новият диалог между Вашингтон и Исламабад, насочен към стабилизиране на региона и борба с радикалните движения, се възприема в Индия като тактическо предателство от страна на американските партньори. Този ход показва, че САЩ са готови да сменят приоритетите си в зависимост от текущите си нужди, без да се съобразяват с дългосрочните опасения на Делхи.

Тези процеси принуждават индийското ръководство да търси алтернативни пътища за гарантиране на националната си сигурност, далеч от концепцията за блокиране със Запада. Времето на категоричните съюзи от типа или с нас, или срещу нас изглежда безвъзвратно отминало. В новата многополярна реалност държавите се движат по много по-гъвкави траектории. Пакистан съумява да балансира между Пекин и Вашингтон, Китай търси начини за намаляване на напрежението със САЩ чрез частични търговски споразумения, а Индия засилва прагматичния си диалог с Китай в рамките на БРИКС. Това преплитане на интереси показва, че стабилността в Азия ще се гради не върху американския военен чадър, а върху сложен баланс на силите между самите регионални гиганти.

Икономическата реалност и търговският дисбаланс

Въпреки политическите търкания и стратегическото недоверие, икономическите числа разкриват една съвсем различна реалност, която дипломатите не могат да пренебрегнат. През фискалната 2025/2026 година Китай официално си възвърна позицията на търговски партньор номер едно на Индия, измествайки Съединените щати от това място. Общият търговски оборот между двете азиатски икономики достигна внушителните 151,1 милиарда долара. Проблемът за Делхи обаче се крие в структурата на тази търговия. Индийският търговски дефицит с Китай възлиза на огромните 112,6 милиарда долара, което означава, че стокообменът е предимно еднопосочен.

Индийската индустрия остава силно зависима от вноса на китайски суровини, компоненти за електрониката, активни фармацевтични съставки и машини за промишлеността. Опитите на правителството на Моди да стимулира местното производство чрез програмата Произвеждай в Индия постигнаха частичен успех, но не успяха да прекъснат дълбоките логистични вериги, свързани с китайските заводи. Забраните за китайски инвестиции в някои сектори всъщност навредиха на самите индийски производители, които останаха без достъп до евтини компоненти и технологии, което намали конкурентоспособността им на глобалния пазар.

Този икономически дефицит е централното предизвикателство пред бъдещето на индийската държава. Делхи не може да си позволи трайна конфронтация с държавата, която контролира основните производствени вериги в света, особено когато се стреми да се превърне в третата по големина икономика на планетата. От друга страна, Пекин вижда в огромния индийски пазар важен вентил за своите стоки в условията на затварящи се западни пазари и растящи мита в САЩ и Европа. Този взаимен икономически интерес е най-силната спирачка пред ескалацията на какъвто и да е военен конфликт в Хималаите.

Търсене на устойчив модел за бъдещето

Изграждането на ефективна рамка за отношенията между Китай и Индия е задача с историческо значение, тъй като в тези две страни живее над една трета от населението на Земята. Старият модел на подозрителност и периодични гранични стълкновения вече не отговаря на амбициите на двете държави за глобално лидерство. Индия постепенно осъзнава, че западната подкрепа е условна и често е обвързана с политически изисквания, които застрашават вътрешния ѝ суверенитет. Китай от своя страна вижда, че опитите за тотално доминиране в Азия водят до консолидация на антикитайски коалиции, което затруднява икономическото му развитие.

Възстановяването на диалога в рамките на БРИКС предоставя на Пекин и Делхи платформа, където те могат да изглаждат противоречията си без външен натиск и без необходимост от публични жестове на капитулация. Предстои да видим дали двете столици ще успеят да превърнат сегашното тактическо затишие в трайна стратегическа архитектура. Многобройните нерешени въпроси около водните ресурси в Тибет, влиянието в Южна Азия и Индийския океан, както и амбициите за лидерство в Глобалния юг, ще продължат да генерират напрежение. Бавният геополитически танц продължава, като всяко отместване на позициите се измерва с милиметри, а светът следи внимателно всяка промяна в дипломатическия код.