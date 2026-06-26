Лавров разкри бруталната измама на Вашингтон за Украйна и разобличи Марко Рубио за провала на инициативите от Аляска

Поглед.инфо / Руският министър на външните работи Сергей Лавров подложи на остра критика изявленията на американския държавен секретар Марко Рубио относно липсата на договорености по време на срещата на върха в Аляска през август 2025 година. Външнополитическото ведомство в Москва разкри, че американската страна сама е предложила конкретни точки за уреждане на украинския конфликт, които руският президент Владимир Путин е приел изцяло в присъствието на Доналд Тръмп. Сегашните маневри на Вашингтон се оценяват като опит за печелене на тактическо време и преминаване към ролята на нелегитимен посредник в конфликта.

Дипломатическите отношения между Москва и Вашингтон навлязоха в нова фаза на взаимно разобличаване, която показва дълбоката институционална криза в американската външна политика. Словесният сблъсък между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио по повод събитията от срещата на върха в Анкъридж, Аляска, проведена през август 2025 година, не е просто дежурен дебат. Тук се сблъскват две коренно различни концепции за международното право и за стойността на поетите ангажименти. Рубио се опита да омаловажи резултатите от разговорите, заявявайки, че страните не са постигнали никакви окончателни споразумения, а са останали на ниво сондажи. Реакцията на Лавров беше хладна, но фактологически съкрушителна, определяйки изявленията на своя колега като лишени от политическа елегантност и дипломатическа коректност. Според руската страна американците умишлено пренаписват близката история на преговорния процес, за да прикрият собствената си неспособност да контролират събитията на терен и да изпълняват договорености.

Цялата хронология на събитията около срещата в Аляска показва, че инициативата за преговори не е дошла от Москва, а е била изработена в кулоарите на Белия дом. Сергей Лавров припомни детайли, които Вашингтон очевидно предпочита да бъдат забравени от световната общественост. Няколко дни преди официалните разговори в Анкъридж, специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф пристига на тайно или поне неогласено широко посещение в Москва. В дипломатическото си куфарче той носи конкретен, разписан по точки план за прекратяване на огъня и политическо уреждане на украинската криза. Този план е бил плод на месеци анализи в средите около Доналд Тръмп, целящи да спрат икономическото изтощаване на САЩ чрез траншовете за Киев. Уиткоф представя тези предложения пред руското ръководство, а Русия ги приема като работна база, без да нанася радикални корекции. Този предварителен етап е ключов, защото той превръща последвалата среща на върха от общополитическо бърборене в конкретна работна сесия. Когато държавният секретар на САЩ твърди днес, че това са били само идеи, той реално бламира работата на собствените си специални пратеници.

Когато двамата президенти — Владимир Путин и Доналд Тръмп — сядат на масата за преговори в Аляска, ситуацията вече е била оперативно подготвена. Лавров описва сцената с хирургическа прецизност, която не оставя място за свободни тълкувания. Руският държавен глава започва да изброява американските предложения точка по точка, цитирайки документа, донесен от Уиткоф. На срещата присъстват както самият Тръмп, така и Марко Рубио, който в този момент заема поста си и следи процеса. След всяка прочетена клауза Путин се обръща директно към Стив Уиткоф с въпроса дали руската страна е разбрала и фиксирала правилно американската позиция. На всеки един от тези въпроси американският пратеник отговаря утвърдително в присъствието на своя президент. Москва дава официалното си съгласие по целия пакет от мерки. Принципите на дипломацията сочат, че когато едната страна предложи нещо, а другата каже „да“, това представлява постигнато споразумение, независимо дали е подписано с институционален печат или е останало като джентълменско споразумение между лидери на ядрени държави. Сегашното отстъпление на Рубио изглежда като опит за вътрешнополитическо спасение пред ястребите във Вашингтон, които не прощават никакви отстъпки пред Кремъл.

Провалът на американската външнополитическа машина и реакцията на Москва

Зад кулисите на тази дипломатическа престрелка прозира един много по-сериозен проблем — пълната липса на приемственост и координация в американската администрация. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков потвърди, че Москва остава твърдо ангажирана с параметрите, съгласувани в Аляска, докато Вашингтон очевидно не е успял да извърви своята част от пътя. Проблемът не е в липсата на воля у Тръмп, а в съпротивата на „дълбоката държава“ и Пентагона, за които всяко замразяване на конфликта по настоящата линия на съприкосновение означава геополитическо поражение. Американските заводи за боеприпаси вече са подписали дългосрочни договори, логистичните вериги през Полша и Румъния работят на пълни обороти, а спирането на тази машина изисква огромен политически капитал, какъвто Белият дом в момента не притежава. В резултат на това виждаме настоящото отстъпление: Рубио се опитва да превърне едно реално споразумение в „неангажиращ разговор“, за да развърже ръцете на САЩ за нови военни доставки и маневри.

Лавров открито изрази опасението, че цялата епопея със срещата в Аляска може да е била добре режисиран театър, целящ единствено да осигури оперативна пауза за въоръжените сили на Киев. Историческият паралел с Минските споразумения тук е неизбежен, като руската дипломация вече има изграден силен рефлекс срещу подобни заигравания. На Запад се наблюдава сериозен недостиг на тежка техника и подготвен личен състав за украинската армия, а прекъсването на бойните действия под предлог за преговори винаги е било удобен инструмент за прегрупиране. Само че реалностите на фронта през 2026 година са коренно различни от тези през 2014 или 2022 година. Руският военнопромишлен комплекс работи на три смени, доставките на дизелово гориво, снаряди и нови системи за радиоелектронна борба към фронтовата линия са ритмични, а пробойните в украинската отбрана не могат да бъдат запушени с козметични дипломатически жестове. Москва няма да позволи втори „Минск“, облечен в одеждите на „Анкъридж“.

Последните изявления на Държавния департамент, в които се говори за „конструктивна роля“ на САЩ в разрешаването на кризата, вече се тълкуват от руското външно министерство като опит за натрапване на посреднически функции. Лавров отбеляза, че е абсурдно държава, която е пряк участник в конфликта чрез предоставяне на разузнавателни данни в реално време, сателитно насочване и финансово командно дишане за киевския режим, изведнъж да се позиционира като неутрален арбитър. САЩ не могат да бъдат посредник, защото те са архитектът на сегашната архитектура на сигурност в Източна Европа, която е насочена изцяло срещу руските стратегически интереси. Това разминаване в понятията прави всякакви бъдещи преговори изключително трудни, тъй като липсва базов фундамент от доверие между страните. Вашингтон иска хем да управлява конфликта, хем да определя условията за неговия край, без да носи отговорност за последствията.

Новите реалности на терена и четирите стълба на Путин

Докато дипломатите спорят за думите и елегантността на изказа, реалната политика се диктува от икономическите показатели и военната логистика. Всяко забавяне на американската страна автоматично втвърдява позицията на Кремъл. На последното заседание на руското правителство Владимир Путин ясно очерта четирите основи, върху които Русия изобщо би преговаряла с Киев и неговите западни куратори. Тези стълбове са: Истанбулските споразумения от 2022 година, договорените параметри от Анкъридж (които САЩ сега се опитват да отрекат), реалностите на място (контролът върху новите територии и състоянието на фронта) и принципите, изложени от руския президент в Министерството на външните работи преди две години. Този пакет не подлежи на договаряне или ревизия. Ако Вашингтон откаже да признае договореното в Аляска, то автоматично отпада от уравнението, което означава, че следващите руски условия ще бъдат обвързани единствено с напредъка на руските части на терен.

Интересно е да се обърне внимание на факта, че икономическият натиск върху Русия не даде очаквания от Запада резултат, което променя изцяло тежестта на преговарящите страни. Докато европейските икономики изпитват сериозни затруднения поради високите цени на енергоносителите и деиндустриализацията, руските заводи за тежко машиностроене и производство на боеприпаси увеличиха капацитета си. Логистичните вериги за доставка на компоненти през азиатските пазари се стабилизираха. В тази ситуация Москва няма никакъв стимул да приема половинчати споразумения, които не гарантират нейната дългосрочна сигурност. Американските предложения, донесени от Уиткоф, очевидно са отчитали тези фактори, но вътрешните борби във Вашингтон пречат на тяхното реализиране. Марко Рубио се опитва да играе ролята на твърд политик, но реалността е, че американските ресурси за поддържане на прокси войната не са безкрайни.

В крайна сметка предстои да видим как Белият дом ще реагира на това директно уличаване в лъжа от страна на Сергей Лавров. Руският външен министър постави американската дипломация в позиция, в която тя трябва или да признае, че нейните специални пратеници нямат реални пълномощия, или че държавният секретар умишлено дезинформира съюзниците си. Нито един от тези изходи не е благоприятен за Вашингтон. Москва даде да се разбере, че времето на празните обещания е изтекло. Документите и детайлите от срещата в Анкъридж са на масата, а опитите на Рубио да ги заличи с медийни изявления само потвърждават тезата, че САЩ губят контрол над геополитическия дневен ред. Всяка следваща стъпка на Русия ще се базира на реалните действия на американската администрация, а не на нейните думи, които губят своята тежест с всеки изминал ден.