Китай стимулира националния научен бум чрез мобилни инициативи

/Поглед.инфо/ Мобилните съоръжения за популяризиране на науката в Китай, подкрепени от постоянните усилия на правителството, са обслужили 664 милиона души, което подчертава стремежа на Китай да донесе науката във всеки ъгъл на страната, съобщи Китайският музей за наука и технологии.

Към май 2026 г. в цялата страна са разгърнати 832 комплекта мобилни експонати от музеи за наука и технологии, които са достигнали до 257 милиона души, докато 1 880 научни каравани са обслужвали 407 милиона души.

Проектът за мобилни музеи за наука и технологии, който стартира през 2011 г. с подкрепата на правителството, предоставя модулни и преносими експонати в региони, в които няма постоянни научни музеи. В допълнение към това проектът за научни каравани, започнат през 2000 г., използва специално оборудвани превозни средства, за да доставя интерактивни експонати, практически научни експерименти и образователни дейности в училища, общности, села и дори в най-отдалечените райони.

Заедно тези две инициативи съставляват основата на китайската система за мобилни научни просветни дейности. Според музея, благодарение на широкия си обхват, високата мобилност и ефективното използване на ресурсите, те са се превърнали в основни инструменти за насърчаване на равен достъп до научно образование и преодоляване на разликата в грамотността между градските и селските райони.