Проект „Starfall“: Защо новата летяща чиния на SpaceX предизвика интереса на Пентагона?

/Поглед.инфо/ Скритият зад корпоративни клишета за „микрогравитационни изследвания“ апарат Starfall на компанията SpaceX премина първия си реален орбитален тест без обичайния за Илон Мъск медиен шум. Официалните доклади на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) класифицират дисковидната капсула като цивилна платформа, но логистичният капацитет от един тон полезен товар и пълното информационно затъмнение около етапите на мисията от 23 юни сочат към изпълнение на дългосрочната програма на Министерството на отбраната на САЩ за бърза доставка през ниска околоземна орбита. Военното крило на американската космическа индустрия тихомълком тества компоненти за оперативно разгръщане на товари, заобикаляйки стандартните процедури за международна прозрачност, което променя разпределението на силите в ниския орбитален сегмент.

Инфраструктурният тигел на Кейп Канаверал и мълчанието на Falcon 9

Стартът на ракетата-носител Falcon 9 от площадка SLC-40 в Кейп Канаверал, осъществен в края на юни, демонстрира сериозна промяна в оперативния протокол на SpaceX. Компанията, която изгради своя публичен образ върху детайлните излъчвания на всеки инженерен детайл, този път прекъсна видеовръзката веднага след отделянето на първата степен. Подобен подход традиционно се прилага при извеждане на разузнавателни спътници по поръчка на Националната разузнавателна служба на САЩ (NRO) или Военновъздушните сили. Официалното обяснение на оператора се сведе до рутинно извеждане на капсулата Starfall, разработена по документи за търговски цели от външни контрактори. Инженерната спецификация на апарата обаче – дисковидно тяло, оптимизирано за контролирано навлизане в плътните слоеве на атмосферата под висок ъгъл на атака – издава чисто прагматични цели, далеч от академичния идеализъм.

Интересът на военните към дисковидните апарати не е нова хрумка, а логично следствие от аеродинамичните ограничения на традиционните конусовидни капсули. Формата на летяща чиния осигурява по-равномерно разпределение на топлинния щит при балистично спускане и позволява маневриране в по-широк коридор в три среди. Според наличната документация по екологичния преглед, подадена към FAA, апаратът притежава капацитет да достави до хиляда килограма специфичен товар във всяка точка на земното кълбо в рамките на по-малко от час. Номерацията на полета и липсата на телеметрични данни в реално време потвърждават умишленото свиване на информационния поток. Корпоративният шперплат, с който Мъск закрива транзакциите си с държавата, започва да поддава под тежестта на финансовите отчети – SpaceX вече има сключени и работещи договори с Министерството на отбраната на САЩ, включително по линия на програмата Rocket Cargo, ръководена от Изследователската лаборатория на ВВС (AFRL).

Документите на регулатора срещу търговските лозунги

Ако се вгледаме в детайлите от разрешителните на FAA, терминологията там изглежда умишлено размита. Starfall се описва като „лаборатория за изследвания в условията на микрогравитация“, където частни предприемачи уж ще разработват нови материали и фармацевтични продукти. Числата обаче не потвърждават тази версия. Икономическият модел на чисто цивилните микрогравитационни лаборатории в момента е дълбоко нерентабилен без държавна субсидия, какъвто бе случаят с по-ранни проекти от подобен тип. Никой частен инвеститор няма да плати стойността на цял старт на Falcon 9, за да тества кристализация на протеини в капсула с ограничен обем, когато Международната космическа станция предлага същите условия на по-ниска споделена цена.

Логиката на военната логистика изисква съвсем различно обяснение. Стойността на проекта се покрива от бюджетите за бързо реагиране. Източници от бранша твърдят, че под заглавието „транспортиране и доставяне на товари през космоса“ се крие прототип на капсула за предно базиране на специално оборудване. Става дума за логистична система, която може да бъде поддържана на ниска орбита в режим на готовност и при необходимост да бъде насочена към конкретен театър на военните действия. Идеята не е нова, но досега липсваше евтин и надежден носител за многократна употреба. С кацащите степени на Falcon 9 цената на килограм изведен полезен товар падна до нива, които правят подобни орбитални складове икономически целесъобразни за Пентагона. Поглед.инфо вече е анализирал в свои по-стари материали как Пентагонът методично трансформира частната спътникова мрежа Starlink във военно-координационна система Starshield. Сега виждаме следващата стъпка: преминаването от чисто информационно доминиране към материално-техническо осигуряване от орбита.

Интеграцията на Starfall в екосистемата на Пентагона

Спекулациите за възможното разполагане на оръжия на борда на Starfall на този етап изглеждат технически необосновани и преждевременни. Настоящото международно право, и по-конкретно Договорът за космоса от 1967 г., налага тежки ограничения, макар и системно заобикаляни. Истинската заплаха за стратегическата стабилност не е митично орбитално оръжие, а далеч по-прозаичното логистично предимство. Капсула, способна да пренесе един тон оборудване – например критични компоненти за противовъздушна отбрана, криптирани комуникационни възли или разузнавателни дронове от затворен тип – може да промени развоя на локален конфликт в рамките на няколко десетки минути. Управлението на подобни автономни товари се предвижда да става именно през военната модификация на Starlink, което затваря пълния цикъл: откриване, целеуказание, доставка на ресурси и координация през една и съща частна инфраструктура, собственост на един-единствен тек-милиардер.

Това изглежда логично на хартия, но има един сериозен практически проблем, който американските стратези умишлено пропускат в докладите си. Спускането на дисковиден апарат от орбита изисква преминаване през въздушното пространство на редица държави, без възможност за точна прогноза на траекторията от страна на чуждите системи за ранно предупреждение. В условията на крайно обтегнати отношения между глобалните сили, всеки неидентифициран обект с размерите на Starfall, навлизащ в атмосферата по непредвидима траектория, рискува да бъде интерпретиран като бойна глава. Вашингтон се опитва да наложи тезата, че това са просто частни търговски полети, регулирани от вътрешното законодателство на САЩ и FAA. Този правен нихилизъм обаче едва ли ще бъде приет в Москва или Пекин, където проследяващите станции вече са фиксирали параметрите на орбитата на Starfall след старта му на 23 юни.

Американският военнопромишлен комплекс успешно аутсорсва рисковите и скъпи разработки към частни компании, за да избегне конгресния контрол и международните инспекции. Когато SpaceX тества „летяща чиния“, формално това е частна инициатива на Илон Мъск. Когато същата тази чиния започне да обслужва нуждите на Транспортното командване на САЩ (USTRANSCOM), тя се превръща във военна цел. И докато публиката бива забавлявана с футуристична естетика и разсъждения за научнофантастичния дизайн на апаратите, в заводите в Тексас и Калифорния се сглобява чисто конвенционален инструмент за глобална доминация, работещ с дизел, течен кислород и американски държавни субсидии.