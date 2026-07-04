Прозорец към бъдещето на Земята: Какво видя „Джеймс Уеб“ в орбита около умираща звезда

/Поглед.инфо/ Международни изследователски екипи, използващи капацитета на орбиталния комплекс James Webb, публикуваха в списание Nature данни за термалния статус и атмосферния състав на екзопланетата WD 1856 b. Обектът, локализиран в орбита около бяло джудже на дистанция от 80 светлинни години от Земята, демонстрира неочаквана топлинна енергия от 126°C, което не съответства на остатъчния капацитет на охладената звезда. Анализът на Райън Макдоналд от Университета на Сейнт Андрюс и Кристофър О'Конър от Северозападния университет показва, че газовата структура с размерите на Юпитер е преминала през период на късна миграция, провокирана от гравитационен натиск в тройна звездна система. Откритите следи от метан в атмосферата на тялото представляват първият верифициран случай на съхранена газова обвивка след преминаването на звездата през фазата на червен гигант.

Инфраструктурни параметри на системата WD 1856

Регистрирането на атмосферни компоненти около планета, намираща се в непосредствена близост до колапсирало звездно ядро, поставя сериозни въпроси пред съществуващите модели за еволюция на планетните системи. По данни на екипа, ръководен от астрофизика Райън Макдоналд, планетата WD 1856 b, чиито габарити са съизмерими с тези на Юпитер, изпълнява една пълна орбитална обиколка около своето бяло джудже по траектория, която е 50 пъти по-тясна от дистанцията между Земята и Слънцето. Тъй като самото бяло джудже е с размери, близки до земните, разпределението на масите и обемите в тази система създава специфична геометрия, при която планетата е седем пъти по-голяма от източника на гравитационна стабилност.

Първоначалното откриване на обекта през 2020 г. чрез комбинираните данни от спътника TESS и вече изведения от експлоатация телескоп Spitzer фиксира само наличието на транзит, но не даде технологична възможност за измерване на химическата структура. Проблемът тук е чисто инструментален – за детекция на тънките атмосферни слоеве е необходима разделителната способност на инфрачервените сензори на James Webb, които успяват да изолират филтрацията на светлинния поток през газовия слой. Според изнесените данни, в атмосферата са засечени характерни спектрални линии на въглеводороди, по-конкретно метан, както и наличие на фини облачни частици. Това изглежда логично в рамките на класическата планетология, но има един сериозен технологичен проблем: как една газова обвивка оцелява при прехода на звездата от главната последователност към термодинамичен колапс.

Логистика на миграцията и топлинният баланс

Термичният баланс на WD 1856 b е основната пробойна в ранните теоретични модели. При фиксирана температура от 126°C планетата излъчва енергия, която няма как да бъде доставена от охладеното бяло джудже чрез обикновена радиация. Математическите симулации на Кристофър О'Конър показват, че това загряване е следствие от механично триене и гравитационен натиск, случили се между 3 и 5,5 милиарда години след като ядрото на звездата е преустановило термоядрения си синтез. Числата не потвърждават версията, че планетата е прекарала целия си жизнен цикъл на тази позиция – ако беше така, тя щеше да бъде напълно изпарена по време на раздуването на звездата в червен гигант.

Следователно се налага изводът за закъсняла миграция. Системата WD 1856 не е изолирана, тя функционира като част от тройна звездна конфигурация. Външните звезди-спътници са подействали като гравитационен лост, който е нарушил стабилността на първоначалната широка орбита на планетата и е започнал да я „притегля“ навътре към центъра. В процеса на това приближаване, мощните приливни сили на бялото джудже са подложили планетарната маса на деформация, което е генерирало огромно количество вътрешна кинетична топлина. В момента наблюдаваме именно тази затихваща фаза на термично охлаждане. Самият факт, че атмосферата не е издухана от звездния вятър по време на миграцията, се обяснява с ниската радиационна активност на бялото джудже в настоящия му стадий. То просто няма необходимия енергиен ресурс, за да разруши газовата обвивка на своя по-голям съсед.

Проекции върху суровинния капацитет на Слънчевата система

Този сценарий дава ясна представа за механичния край на нашата собствена система след около 5 милиарда години. Когато водородният ресурс в ядрото на Слънцето се изчерпи, термодинамичният баланс ще се наруши и вътрешните пазари на материя ще бъдат ликвидирани. Меркурий, Венера и Земята попадат в зоната на сигурно физическо унищожение поради раздуването на слънчевата атмосфера. Бъдещето на външните газови гиганти като Юпитер и Сатурн обаче остава отворено уравнение.

Наблюденията върху WD 1856 b показват, че след фазата на максимално разширение, остатъчната гравитационна маса на угасналата звезда все още е способна да задържи около себе си едри планетарни тела, стига те да са позиционирани извън непосредствената зона на изгаряне. Сега астрономическият състав, включващ и Виктория Бем от Корнел, провежда допълнителни четири транзитни наблюдения с цел прецизиране на химическия състав. Резултатите от тези изследвания ще определят дали откритият метан е остатъчен продукт от първичната система или е резултат от последващи химически процеси в охлаждащия се газов гигант. Тези процеси не са просто теоретични казуси, те представляват реалната физическа спецификация на материята в крайната фаза на нейната системна експлоатация.