/Поглед.инфо/ Официалният геоклиматичен разказ отдавна страда от хроничен недостиг на фактологично покритие, когато въпросът опре до суровия физически анализ на сибирските недра. Постулатът, че вечната замръзналост в Якутия е просто наследство от повърхностно заледяване, започва да издиша сериозно пред лицето на термодинамиката. Дълбочината на замръзналите слоеве, достигаща на места до 800 метра, изисква енергиен ресурс за охлаждане, който атмосферните процеси трудно могат да осигурят по стандартните модели. Разглеждането на Батагайската пропаст и феномена на якутските тукулани през призмата на ендотермичните химични реакции на силаните дава коренно различна картина. Логистиката на тези процеси е обвързана с дълбочинна дегазираност и масиран синтез на силициев диоксид, което превръща Източен Сибир в лаборатория с планетарно значение, където теорията за енергийния преход се сблъсква с непознати за пазарната икономика физически реалности.

Физическият абсурд на осемстотинметровия лед и сривът на повърхностния модел

Разглеждането на Якутия единствено като климатичен хладилник, захранван от арктическите ветрове, е задоволително за популярната публицистика, но не издържа проверката на суровите сондажни данни. Наличието на вечна замръзналост, която прониква в земната кора на дълбочина до 800 метра, поставя въпроса за реалния топлинен баланс на литосферата. Нормалният геотермичен градиент предполага повишаване на температурата в дълбочина, захранвано от ядрото и радиоактивния разпад в мантата. За да се поддържа отрицателна температура на почти километър под земята, е необходим постоянен, мощен ендотермичен процес, протичащ директно в геоложките пластове. Официалната академична наука традиционно приписва това на „древни заледявания“, но числата не потвърждават изцяло тази версия, особено когато се анализира термопроводността на скалите и времето, необходимо за подобно дълбочинно изстиване.

Ситуацията се усложнява допълнително от присъствието на подводна вечна замръзналост по арктическия шелф – феномен, който по законите на хидродинамиката и солевия баланс не би трябвало да съществува в тези параметри. Топенето, което в момента се наблюдава в Батагайската пропаст в Якутия, показва ясна морфология на свличане и оттичане на земни маси, при които ледът и почвата са разпределени по начин, който изключва чисто повърхностното наслояване. Термокарстовите проявления и характерната пирамидална могила в центъра на Батагайската дупка по-скоро напомнят за пробойни, предизвикани от изпускане на налягане и проникване на дълбочинни флуиди, отколкото за обикновено термично влияние от слънчевата радиация. Този процес на размразяване оголва граници между ледените монолити и горния почвен слой, които са твърде резки, за да бъдат резултат от постепенна седиментация.

Силановата реакция: Термодинамичният двигател зад пясъците на тайгата

За да се разбере механиката на това мащабно охлаждане, вниманието трябва да се насочи към химията на високите налягания и дегазирането на недрата. Един от възможните отговори се крие в поведението на силаните – съединения на силиций и водород ($SiH_4$), които се формират при взаимодействието на силициди с вода при високи температури и налягания в дълбоките хоризонти. Типичното уравнение за този процес включва превръщането на магнезиев силицид в магнезиев хидроксид и силан:

$$Mg_2Si + 4H_2O \rightarrow 2Mg(OH)_2 + SiH_4$$

Когато полученият силан мигрира нагоре по пукнатините в земната кора и влезе в контакт с подземните води в по-горните пластове, протича следващата фаза на трансформация. Реакцията води до образуването на силициев диоксид, по-известен като обикновен кварцов пясък, и масирано отделяне на свободен водород:

$$SiH_4 + 2H_2O \rightarrow SiO_2 + 4H_2$$

Основният детайл тук, който умишлено или поради инерция се пропуска в климатичните доклади, е ендотермичният характер на тези реакции. Процесът абсорбира огромно количество топлинна енергия директно от околната среда, предизвиквайки рязко и дълготрайно локално охлаждане на скалните маси и водоносните хоризонти. Това обяснява защо водата под повърхността замръзва бързо, превръщайки се в ледени лещи с дебелина стотици метри, вместо да се оттече по гравитационен път към речните системи. Подобен модел на вътрешно генериран студ дава логично физическо обяснение за произхода на аномалните замръзнали зони, които не зависят единствено от метеорологичните условия на повърхността.

Якутските тукулани и Чара: Аномалната логистика на суровия силиций

Присъствието на огромни пясъчни масиви сред гъстата сибирска тайга е второто голямо противоречие, пред което официалната геология застава с незадоволителни аргументи. Якутските тукулани – пясъчни дюни с размери от 8 на 13 километра до мащабни полета от 50 на 70 километра – изглеждат напълно неестествено на фона на вечната замръзналост и вековните гори. Традиционното обяснение, че това са остатъци от древно море или наноси от праисторическото корито на река Лена, се сблъсква с прозаичния факт, че този пясък е позициониран на десетки метри над сегашното водно ниво и няма ясна алувиална логика за натрупването му в подобни концентрирани обеми.

Същият феномен се наблюдава и в Забайкалския край, където т.нар. „Чарские пески“ образуват чиста пустиня, буквално заклещена между планинските вериги и тайгата. Анализът на суровинния състав на тези пясъци показва изключително висока чистота на кварца. Ако приложим силановата хипотеза, тези пустини не са исторически паметници на пресъхнали водни басейни, а зони на мощно изтласкване на силициев диоксид от недрата в резултат на дегазиране. Там, където силанът е излизал на повърхността, той е оставял след себе си тонове чист пясък, докато съпътстващият водород се е разсейвал в атмосферата или е влизал в по-нататъшни окислителни процеси. Това е чиста геоложка логистика: материален остатък от химическа фабрика, работеща на принципа на дълбочинното налягане.

От Сахара до Либия: Глобалният паралел на подземните фабрики

Сравнението между Якутия и горещите пустини като Сахара изглежда абсурдно на пръв поглед, но само от гледна точка на повърхностната температура. Подобни модели на образуване на пясък се забелязват и в Северна Африка, където обемът на силициевия диоксид е практически неизчерпаем. Разликата е в климатичния пояс – в Сахара високата слънчева радиация и географското положение не позволяват на ендотермичното охлаждане да задържи леда в повърхностните слоеве. Студът от силановата реакция просто се компенсира от външната топлинна вълна, но под пясъците остават огромни водни ресурси.

Пример за това са гигантските подземни резервоари в Либия, които режимът на Муамар Кадафи използва за изграждането на Великата изкуствена река – мащабен проект за тръбопроводи, доставящи вода от сърцевината на пустинята до крайбрежните градове. Водата в тези кладенци често излиза под собствено, артезианско налягане, което подкрепя тезата, че тя не е просто статичен „фосилен“ остатък от минали епохи, а продукт на продължаващ хидрогеоложки синтез дълбоко в недрата. Ако водородът и силанът продължават да взаимодействат в дълбочина, производството на нова вода и нови обеми пясък под Сахара е постоянен процес, аналогичен на този в Сибир, но развиващ се при коренно различни температурни граници на повърхността.

Проблемът за водородната дегазираност и научната инерция

Цялата тази логическа верига ни връща към фундаменталната теория на съветския учен Владимир Ларин за хидридното ядро на Земята, според която водородът е основният елемент, определящ разширяването и дегазирането на планетата. В съвременния научен свят обаче тази тема е изтласкана в периферията. Единственият авторитетен изследовател, който продължава сериозно да работи по въпросите на водородната дегазираност от недрата, е Владимир Сивороткин от Московския държавен университет. Липсата на държавно финансиране за мащабни експедиции с водородни газоанализатори в районите на якутските тукулани и Чарските пясъци пречи на окончателното доказване на хипотезата.

Проблемът е, че съвременната геология е твърде обвързана с политическия дневен ред на „зеления преход“ и пазарната оценка на ресурсите, за да инвестира в теории, които могат да преобърнат разбирането за енергийния баланс на Земята. Ако Тунгуският феномен през 1908 г. не е бил метеорит, а масирана експлозия на изтекъл от недрата водородно-силанов облак, това би променило изцяло оценките за сеизмичния и газовия риск в Източен Сибир. Но за целта са необходими сурови полеви изследвания, а не компютърни модели, правени в кабинетите на западните институти. Докато научният подход е подчинен на грантови схеми, мистериите на вечната замръзналост ще останат затворени под стотици метри сибирски лед.