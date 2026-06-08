Ритуалната ампутация на паметта: Защо древните скулптури губеха носовете си при политически преврати

/Поглед.инфо/ Масовото увреждане на антични и египетски скулптурни паметници, изразяващо се най-често в липсата на носове, крайници и лицеви детайли, дълго време бе класифицирано в масовата историография като следствие от атмосферни влияния, корозия на материала и естествено износване на варовика и мрамора. Детайлният преглед на музейните фондове и архивираните теренни доклади обаче налага преразглеждане на тази повърхностна теза. Изследванията на археологически обекти в Луксор и Карнак, както и анализите на римски портретни бюстове от епохата на Принципата, сочат към организирана, държавно или религиозно спонсорирана практика за системно унищожаване на паметта. Това явление, познато в римското право като damnatio memoriae, а в египетския контекст – като заличаване на жизнената сила „ка“, е притежавало ясни логистични параметри и конкретни политически цели.

Анатомия на умишленото разрушение

Посещението в която и да е мащабна експозиция на антично изкуство неизменно сблъсква наблюдателя с една и съща повтаряща се аномалия – липсата на носове при по-голямата част от каменните и бронзовите фигури. Обяснението, че изпъкналите части на една скулптура са най-уязвими при падане или пренасяне, изглежда математически логично, но съществува един структурен проблем, който тази хипотеза не може да разреши. Статистическият преглед на уврежданията показва, че следите от длета, чукове и други остри инструменти са концентрирани с хирургическа прецизност именно в областта на дихателните органи, очите и десните ръце на фигурите. Числата и геометрията на фрактурите често не съвпадат с траекторията на случайно падане.

Според проучванията на куратора на египетската колекция в Бруклинския музей Едуард Блайберг, тези действия не са плод на случаен вандализъм или набези на необразовани мародери, а представляват кодифициран ритуал. В египетската космогония скулптурата не е декоративен елемент, а реален логистичен възел, свързващ материалния свят с метафизичния. Тя функционира като съд за духа на покойника или божеството. Отчупването на носа в тази логика не е естетическо оскверняване, а прекъсване на притока на кислород към духа. Чрез тази символична асфиксия образът бива окончателно неутрализиран и лишен от възможността да влияе на живите, да приема приношения или да отмъщава.

Този механизъм на политическо и религиозно прочистване изисква сериозен ресурс. За да се заличат образите на един владетел от стените на храмовете, се е налагало изпращането на специализирани държавни бригади от каменоделци, снабдени с бронзови и железни инструменти, логистично осигурени с провизии и действащи по директна заповед на новата администрация. Процесът е скъп, отнема време и изисква контрол над инфраструктурата. Пример за това е мащабната кампания по заличаването на паметта на царица Хатшепсут от нейния наследник Тутмос III, където премахването на имената и профилите е извършено избирателно, с оглед на легитимирането на новата династична линия.

Икономика и идеология на иконоборството

Практиката се пренася с идентична интензивност и в по-късните епохи, придобивайки подчертано правен и бюрократичен характер в Древния Рим. Римският сенат е гласувал официални декрети за заличаване на паметта на провалили се или свалени с преврат императори като Калигула, Нерон и Домициан. В тези случаи държавната машина е задействала незабавно претопяване на бронзовите статуи за последващо коване на монети – чисто икономическо оползотворяване на дефицитен метал – докато мраморните бюстове са били преправяни или умишлено осакатявани. Липсата на нос тук е служела за публично дамгосване, визуален знак за деградация на статуса на изобразения, който остава изложен на градския форум като предупреждение.

Смяната на религиозните парадигми в Средиземноморието през IV-V век от н.е. внася нов логистичен елемент в процеса. Ранните християнски общности и по-късно ислямските администрации в Северна Африка и Близкия Изток са разглеждали античната пластика като източник на демонична енергия и езическо суеверие. Унищожаването на носовете на статуите в този период вече има за цел да докаже безсилието на старите богове пред новата вяра. Ако един идол не може да защити собственото си лице от чука на монаха или войника, той не притежава божествена власт.

Същевременно, не бива да се изключва и чисто прагматичният фактор, свързан с превръщането на древните храмове в кариери за строителен материал. При демонтажа на фризове и колони за изграждането на нови укрепления, църкви и жилищни сгради, статуите са били третирани като обикновен варовик. Използването им в основите на нови градежи неизбежно е водило до механични повреди, които днес често се бъркат с чисто идеологически актове. Анализът на всеки конкретен артефакт изисква изследване на микроструктурата на камъка и следите от оксидация по местата на счупването, за да се определи с точност хронологията на деструкцията.