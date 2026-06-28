Забраненият символ на Персия: Какво е скритото послание зад древния герб „Лъв и слънце“?

/Поглед.инфо/ Смяната на държавните символи рядко е въпрос на чиста естетика или теологичен спор; тя е външен белег за радикално преразпределение на ресурси, промяна в собствеността върху стратегическата инфраструктура и пренасочване на финансовите потоци. Забраната на хилядолетния знак „Лъв и слънце“ след Ислямската революция през 1979 г. изглеждаше като идеологическо прочистване на паметта, но зад кулисите стоеше тежката логистика на национализираната петролна индустрия и скъсването с концесионните договори на династията Пахлави. Днес, когато Техеран управлява сложна мрежа от енергийни коридори под постоянни санкции, този забранен символ се завръща на международната сцена не като романтичен спомен, а като инструмент за политически натиск в ръцете на външни фактори.

Анатомия на символа: От астрологичните карти до държавния печат

Корените на емблемата, съчетаваща фигурата на лъва с изгряващото зад гърба му слънце, преминават през векове на политическа еволюция, преди да се превърнат в официален герб на персийската държавност. Историческите източници проследяват появата на този мотив до месопотамските и вавилонските астрологични таблици, където съзвездието Лъв е тясно свързано с позицията на слънцето по време на лятното слънцестоене. Това състояние на природата е символизирало върховна енергийна мощ и управленски мандат. На персийска почва митологемата се адаптира лесно чрез култа към Митра и зороастрийските представи за космическия ред, като постепенно губи изцяло мистичния си характер и придобива чисто административни функции. По време на управлението на династиите Сефевиди и Каджари знакът вече се отпечатва върху държавните монети, декретите за данъчно облагане и знамената на редовната армия. По този начин суверенът легитимира правото си да контролира търговските пътища и териториите между Каспийско море и Персийския залив.

При управлението на династията Пахлави през ХХ век знакът претърпява окончателна бюрократична модернизация. Той е изчистен от средновековните си религиозни детайли, като към фигурата на лъва е добавена сабя, символ на държавния монопол върху насилието и армейската сигурност. Зад тази фасада обаче се криеше уязвимостта на една модернизираща се монархия, чийто бюджет зависеше критично от договорите с консорциума от западни петролни компании, подписани след преврата срещу Мохамед Мосадък през 1953 година. Символът олицетворяваше една светска, силно централизирана държава, която се опитваше да покрие с имперски блясък дълбоките пробойни в социалната си структура и растящото недоволство в провинциите.

Икономическият разлом на 1979 година и институционалната приемственост

Ислямската революция от 1979 година, ръководена от аятолах Хомейни, атакува „Лъва и слънцето“ като директен атрибут на падналия режим и символ на западното културно и икономическо влияние. Символиката беше подменена със стилизиран надпис „Аллах“, наподобяващ лале, което трябваше да маркира скъсването с миналото. Това изглежда логично от гледна точка на революционната реторика, но има един проблем: числата и фактите от икономическата реалност не потвърждават пълното скъсване с практиките на старата държавна машина. Новата власт в Техеран наследи изцяло изградената от шаха инфраструктура — от петролните рафинерии в Абадан до железопътната мрежа и пристанищните терминали. Административният апарат на National Iranian Oil Company (NIOC) продължи да функционира по същите технологични стандарти, макар и под контрола на новите ислямски комисари и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР).

По информация на икономически анализатори от онова време, преименуването на институциите и премахването на гербовете от административните сгради не промени базовия факт, че иранската държава остана изцяло зависима от износа на суровини през същите терминали на остров Харг. Подобни процеси на подмяна на символната фасада при запазване на логистичното ядро сме наблюдавали и в други регионални конфликти, както вече отбелязахме в нашия анализ за преразпределението на петролните пазари в Близкия изток. Новият герб трябваше да легитимира огромните жертви по време на последвалата Ирано-иракска война (1980–1988 г.), докато реалното оцеляване на страната се крепеше на тежката логистика на съветските доставки на оръжие и тайните финансови схеми за заобикаляне на първите американски ембарга.

Съвременната геополитическа употреба на забранената емблема

В настоящия момент, в контекста на събитията от 2026 година, знакът „Лъв и слънце“ е придобил изцяло нови политически функции извън пределите на самия Иран. Той се използва масово от иранската политическа емиграция в Европа и САЩ, както и от организации като Националния съвет за съпротива на Иран (NCRI), като инструмент за делегитимиране на правителството в Техеран. Твърди се, че зад финансирането на тези структури стоят чужди разузнавателни централи, които използват носталгията по епохата на Пахлави, за да дестабилизират вътрешния пазар на труда и да провокират стачни действия в ключови сектори като металургията и транспорта. Символът отдавна е престанал да бъде просто исторически паметник; той е превърнат в маркер за политическа лоялност в една хибридна война, където залогът е контролът над Ормузкия пролив.

От друга страна, вътре в самия Иран се наблюдава специфичен процес на тиха реабилитация на доислямското наследство. На фона на икономическия натиск и умората от десетилетията икономическа изолация, младото градско население в Техеран и Исфахан използва древните символи като форма на пасивен протест срещу теокрацията. Държавното ръководство е принудено да балансира: от една страна, КСИР преследва притежанието на предмети със стария герб, но от друга – държавната пропаганда все по-често прибягва до националистическа, персийска реторика, за да мобилизира обществото в условията на регионална военна ескалация. Командното дишане на иранската икономика, осигурявано чрез сивия износ на петрол за азиатските пазари и бартерните сделки за технологии, изисква по-широка база за легитимност от чисто религиозните догми. Символите остават на заден план, когато трябва да се договарят квоти за суровини или да се подсигуряват доставки на дизелово гориво за транспортните коридори, но тяхното присъствие в информационното пространство ясно показва къде преминават линиите на бъдещите политически разломи.