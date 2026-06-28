Зеленото минало на най-голямата пустиня: Как Сахара се превърна от райска градина в пясъчен ад?

/Поглед.инфо/ Зад баналния туристически образ на Сахара като безкрайно море от пясъчни дюни се крие една от най-строго разчетените геоикономически зони на планетата, чиято логистика и ресурсна обезпеченост определят стабилността на Североизточна Африка и Магреба. Конвенционалните представи за пустинята често пропускат факта, че едва една пета от тази територия е покрита с пясъчен масив, докато останалата част представлява сурови базалтови плата, солни депресии и мащабни подземни хидравлични системи. Настоящите сондажни програми в региона, задвижвани от международни консорциуми, превръщат някогашните праисторически езера в стратегически резервоари за прясна вода, петрол и природен газ. Тази трансформация преначертава картите на регионалната сигурност и поставя въпроса за реалния контрол върху инфраструктурата, разположена под повърхността на най-голямата гореща пустиня в света.

Географската илюзия и железопътната логистика на пустинния релеф

Популярната представа за Сахара като еднородна маса от движещ се пясък редовно се сблъсква с инженерната реалност на транспортните коридори в Северна Африка. Данните на геоложките проучвания потвърждават, че ерговете – същинските пясъчни морета като Ерг Шеби или Гранд Ерг Ориентал – съставляват едва около 20 процента от общата площ на региона. Останалите 80 на сто са съставени от рег (каменисти равнини), хамади (оголени скални плата) и сухи речни корита, известни като уади. Тази специфика на терена има фундаментално значение за изграждането на логистични връзки, тръбопроводи и тежка инфраструктура. Изграждането на железопътни линии, като например трасетата за извозване на железни руди в Мавритания, изисква постоянно почистване от наноси, но стъпва върху стабилна базалтова и варовикова основа, а не върху плаващи дюни.

Дебелината на пясъчния слой варира в екстремни граници, очертавайки сложна подземна топография. Докато в някои периферни зони на Тунис и Мароко слоят е с дебелина едва няколко метра, в централните части на алжирските и либийските пустинни падини масите достигат до 150 метра дълбочина. Динамиката на тези маси се диктува изцяло от ветровите течения, което превръща поддръжката на пътната мрежа в постоянен разход на дизел, жива сила и тежка техника. В този смисъл контролът над Сахара не е контрол над празно пространство, а над специфични тесни коридори, където скалната основа излиза на повърхността и позволява преминаването на тежкотоварни камиони и изграждането на охраняеми бази.

Нубийският пясъчник и битката за подземната хидравлика

Голямата икономическа реалност на Сахара не се вижда от сателитните снимки, тъй като тя се намира на стотици метри под земята. Става дума за Нубийския водоносен слой – най-големият известен резервоар на фосилна сладка вода в света, който се простира под териториите на Египет, Либия, Судан и Чад. По оценки на хидролози, обемът на акумулираната вода там надхвърля 150 000 кубически километра. Тази вода е запечатана в порестия пясъчник преди повече от 10 000 години, когато климатът в региона е бил коренно различен, характеризиращ се с обилни валежи и развита речна мрежа. Подобни мащаби отдавна са извадили темата от сферата на екологията и са я вкарали в полето на твърдата геополитика.

Либийският проект „Великата изкуствена река“, иницииран в края на миналия век, показа какво означава оперативната експлоатация на този ресурс. Чрез мрежа от бетонни тръбопроводи с диаметър четири метра, захранвани от помпени станции в пустинята, милиони кубически метри вода се транспортират ежедневно до крайбрежните градове Триполи и Бенгази. Това изглежда логично решение за водоснабдяване, но има един проблем – този ресурс не се възобновява. Липсата на съвременни валежи, които да подхранват хоризонта, превръща добива на вода в чиста проба минна дейност. Числата от последните измервания на нивата на подземните води в граничните зони между Египет и Либия показват прогресивен спад, което вече генерира напрежение между Кайро и Триполи относно квотите за изпомпване. Подобни споделени ресурси под пустинята често се превръщат в повод за тиха, но ожесточена диверсионна и дипломатическа война.

Въглеводородният шелф и палеоклиматичното наследство

Освен огромните запаси от сладка вода, пустинното дъно крие индустриалното ядро на няколко северноафрикански държави. Наличието на мащабни находища на петрол и природен газ в Алжир (особено в района на Хаси Месауд) и Либия е директно следствие от праисторическото минало на региона. Преди милиони години тези територии са били дъно на древното море Тетис, където натрупването на органична материя под високо налягане и температура е формирало съвременните въглеводородни басейни. Добивът им днес обаче е логистичен кошмар, изискващ хиляди километри тръбопроводи, помпени станции, работещи в условия на екстремни температури, и постоянна военна охрана срещу бунтовнически групировки в Сахел.

Паралелно с петрола, сухите езера от епохата на Холоцена са оставили след себе си масивни солни находища, известни като себхи. В райони като Таудени в Мали, добивът на каменна сол все още се извършва по примитивни методи, но представлява основен икономически стълб за местните племена. В по-широк мащаб, под пясъците се намират значителни залежи от фосфати (особено в Западна Сахара, което е причина за десетилетния конфликт там) и уранова руда в Нигер. Инфраструктурата за тяхното извличане изисква колосални количества енергия и вода – два ресурса, които в условията на пустинята се заплащат на двойна цена.

Палеоклиматични цикли и скептицизъм спрямо бързото озеленяване

Периодично в научнопопулярното пространство се появяват тези, че Сахара се намира в края на своя сух цикъл и скоро ще започне отново да се озеленява. Действително, геоложките проби и палеоклиматичните модели показват, че на всеки 20 000 години земната ос променя своя наклон (явление, известно като прецесия), което измества африканските мусони на север. Преди около 10 000 години, по време на така наречения Зелен пустинен период, тук е имало развита фауна, савани и неолитни човешки селища, за което свидетелстват скалните рисунки в платото Тасили н'Аджер.

Това изглежда логично като историческа цикличност, но има една съществена пробойна в съвременните теории за бързото трансформиране на пустинята. Настоящите антропогенни климатични изменения и промените в атмосферната циркулация по-скоро разширяват границите на Сахара на юг към зоната Сахел, отколкото да я свиват. Процесите на пустиняване унищожават пасища в Мавритания, Мали и Чад, предизвиквайки маграционни вълни и конфликти за ресурси, които командното дишане на международните хуманитарни програми не може да спре. Оптимистичните прогнози за „зелена Сахара“ след десет хиляди години не топлят настоящите правителства в региона, които трябва да решават проблемите с изхранването и сигурността тук и сега. Пустинята остава сурова и прагматична среда, където оцеляват само тези, които контролират логистиката, кладенците и тежките камиони с доставки.