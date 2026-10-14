Защо пътуването до Меркурий отнема седем години и какво ни чака на повърхността му

/Поглед.инфо/ Идеята, че човек може просто да обуе специален костюм, да намаже откритите си части със слънцезащитен крем и да се разходи по повърхността на Меркурий, е медиен абсурд, роден от повърхностно четене на физиката. Макар планетата да притежава твърда кора и гравитация, близка до тази на Марс, реалността зад подобна мисия опира до суровите лимити на термичното инженерство, балистиката и човешката физиология. Разглеждането на Меркурий като просто „по-гореща Луна“ пренебрегва гравитационния кладенец на Слънцето, който превръща всяко приближаване в енергиен кошмар за горивния тонаж.

Гравитационният капан и илюзията за близост

На пръв поглед математиката на разстоянията изглежда подвеждащо проста. Меркурий често се оказва най-близката планета до Земята средностатистически във времето, но орбиталната механика не се интересува от правата линия на картата. За да изпратите космически апарат до тази малка скала с висока плътност, не е достатъчно просто да ускорите; основният проблем е как да намалите скоростта. Приближавайки се към Слънцето, всеки обект пада към центъра на масата на Слънчевата система, натрупвайки огромна кинетична енергия. За да влезете в стабилна орбита около Меркурий или да извършите меко кацане, тази скорост трябва да бъде погасена, а това изисква колосални количества гориво.

Автоматичната сонда MESSENGER на НАСА, изстреляна през 2004 г., трябваше да измине близо 7,9 милиарда километра по сложна спираловидна траектория, включваща шест гравитационни подпомагания — едно от Земята, две от Венера и три от самия Меркурий — преди най-накрая да се установи в орбита през 2011 г. Мисията BepiColombo на Европейската космическа агенция и JAXA следва подобен сложен маршрут, изискващ почти седем години маневри. Всяка идея за пилотирана мисия мигновено се сблъсква с този логистичен стенопис: да изпратиш хора с провизии, системи за жизнеосигуряване и щитове за седемгодишно пътуване в посока, където слънчевата радиация се увеличава експоненциално, изисква стартова маса на ракетата, която надхвърля сегашните ни технологични възможности.

Повърхностен термодинамичен ад

Ако допуснем, че корабът успява да кацне, реалността на терена бързо ликвидира всякакви романтични представи за разходки. Меркурий няма атмосфера в метеорологичния смисъл на думата. Това, което съществува около него, е атомарна екзосфера — изключително разредена мъгла от водород, хелий, натрий и калий, поддържана от постоянния бомбард на слънчевия вятър и микрометеоритите. Без плътна газова обвивка, която да разпределя топлината чрез конвекция, планетата функционира в режим на екстремни термични контрасти. На дневната страна температурата достига 427°C — достатъчно за стопяване на олово. На нощната страна, поради липсата на задържащ топлината въздушен слой, тя слиза до -180°C.

Приказките за използване на обикновени или леко модифицирани скафандри са пълна илюзия. Всяка скафандрова система работи чрез излъчване на инфрачервена топлина за охлаждане на астронавта. В среда с температура на повърхността над четиристотин градуса, радиационният термодинамичен баланс се обръща: вместо да отдава топлина, скафандърът започва да я поглъща от скалите под краката и от прякото слънчево греене. Конструкцията на евентуален защитен костюм би изисквала не просто изолация, а активна хладилна инсталация с огромен енергиен ресурс, което прави оборудването тежко, неподвижно и практически неизползваемо за пешеходно придвижване.