Защо земната кора под Британските острови се оказа необичайно тънка

/Поглед.инфо/ Резултатите от последното проучване на Европейската космическа агенция в Северноатлантическия регион покачват температурата в научните среди, макар и без излишни сензации. Данните сочат, че познатата ни представа за изолирания исландски вулканизъм е физически непълна. Анализът на гравитационните градиенти и сеизмичните вълни показва аномално изтъняване на литосферата под Великобритания и Ирландия, причинено от странично изместване на дълбокия мантиен шлейф. Всичко това свързва познати скални формации като Пътя на гигантите с процеси на хиляди километри в дълбочина, оказвали влияние върху планетарния климат.

Когато в медийното пространство се появи новина за „открита аномалия“ или „необичайно тънък регион“ в земната кора, първата реакция на всеки, прекарал поне две десетилетия в архивите и геодезическите доклади, е здравословен скептицизъм. В публичния дискурс геологията често се представя като поредица от внезапни открития, но в реалността става дума за бавно, методично натрупване на цифров шум, гравиметрични измервания и дълга обработка на сателитни масиви. Докладът, разпространен от Европейската космическа агенция през лятото на 2025 година, обаче заслужава внимание. Не защото преобръща фундаменталната физика, а защото сглобява няколко парчета от пъзела на Северноатлантическата магмена провинция, които досега логистично и геометрично не пасваха напълно.

В основата на това проучване стоят данни от спътника GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer). Макар че мисията на този апарат приключи физически с навлизането му в плътните слоеве на атмосферата още през 2013 година, спътниковата градиентометрия продължава да захранва архивите с фундаментален суров материал. Причината е елементарна: GOCE обикаляше на изключително ниска орбита (около 255 километра над повърхността), за да регистрира минималните колебания в гравитационното поле, причинени от вариациите в плътността на масата под краката ни. Необходими бяха повече от десетилетие компютърна обработка, за да се изчисти този сигнален шум и да се направи 3D томография на литосферния корен под Ирландия, Великобритания и Северно море.

Традиционният модел, с който преподавателите в университетите запълваха лекционните часове, поставяше Исландския мантиен шлейф в рамките на вертикална "тръба" – горещ струен поток от разтопен материал, издигащ се директно от границата между ядрото и мантията (слоят D'') на около 2900 километра дълбочина. Според тази класическа теза, издигащата се магма Proбива Северноатлантическия хребет и захранва исландските вулкани. Данните от GOCE и последващите сеизмични профили обаче разкриват съвсем различна сурова геометрия. Според докладите на международния изследователски екип, горещият астеносферен материал не се спира в тесен вертикален канал, а се разлива странично под здравата литосферна плоча, действайки като термичен и механичен "резач".

Този процес на странична подпочвена ерозия разкрива физическата причина за аномалиите в дебелината на земната кора под Британските острови. На места тази кора се оказва значително по-тънка от стандартните 30-35 километра, характерни за континенталните блокове. Горещият шлейф буквално е "изяждал" долната част на литосферата отдолу нагоре в продължение на десетки милиони години. Това обяснява защо в региони, които географски се намират далеч от активния градивен ръб на тектоничните плочи, продължават да се регистрират слаби сеизмични трусове и вертикални движения на земната повърхност. Това не е класическо сблъскване на плочи, а ехо от ерозията на самата основа.

От материална гледна точка, това изследване хвърля съвсем друга светлина върху известни геоложки обекти, превърнати днес в туристически атракции. Пример за това е т.нар. Гигантски път (Giant's Causeway) в окръг Антрим, Северна Ирландия. Познатите 40 000 базалтови колони с правилна шестоъгълна форма обикновено се описват в пътеводителите като живописен резултат от изстиването на лава отпреди 50-60 милиона години. Когато обаче погледнем данните за обема на излялата се тогава магма – надвишаващ стотици хиляди кубични километра базалт в рамките на Палеогенския период – става ясно, че говорим за глобално събитие. Базалтовите колони в Антрим, дигата при остров Стафа в Шотландия и източните фиорди на Гренландия са просто оцелелите отломки от един и същи мащабен термодинамичен разлом.

Изчисленията на петролозите и геохимиците показват, че формирането на тази Северноатлантическа голяма магмена провинция (NAIP) е съвпаднало с Палеоцен-Еоценския термален максимум (PETM) преди около 56 милиона години. Това е епизод, при който глобалните температури се покачват с 5 до 8 градуса по Целзий за краток геоложки период. Изливането на гигантските количества базалт е било придружено от пробиването на хиляди седиментни басейни, пълни с органичен материал, и инжектирането на трилиони тонове въглероден диоксид и метан в атмосферата. Загубата на биоразнообразие в тогавашните океани е директно потвърдена от палеонтологичните сондажи.

Въпреки категоричността на спътниковите градиенти, тук е мястото за задължителния аналитичен скептицизъм. Моделирането на земните недра въз основа на гравиметрични данни винаги страда от проблема за т.нар. "необратимост на потенциала" – съществуват теоретично безброй различни разпределения на масите под повърхността, които могат да генерират абсолютно същото гравитачно поле на височина от 250 километра. Геолозите се опитват да компенсират този физически лимит чрез комбиниране на данните с профили от сеизмична томография. Но сеизмичните вълни от естествени земетресения имат различен коефициент на пречупване и затихване в зависимост от температурата и наличието на флуиди, което прави интерпретацията на границата между кора и мантия (повърхността на Мохоровичич) обект на постоянни научни спорове.

Твърдението, че Исландският шлейф е единственият виновник за изтъняването на кората под Западна Европа, все още съдържа немалко пробойни. Част от геофизиците посочват, че остатъчните разтегателни сили от разпадането на древния суперконтинент Пангея и отварянето на Северния Атлантик са създали зони на механично изтъняване много преди шлейфът да достигне литосферата. С други думи, астеносферният материал вероятно просто е изпълнил вече съществуващи кухини и пукнатини в отслабената кора, вместо агресивно да ги е разяждал.

Логистичният и материален въпрос зад подобни изследвания също не бива да се пренебрегва. Поддръжката на космически мисии от ранга на GOCE, последвана от обработката на петабайти данни от суперкомпютърниคลъстери в Италия и Германия, струва стотици милиони евро. За да оправдаят тези разходи пред данъкоплатците и европейските институции, научните консорциуми често са принудени да опаковат фундаменталните си физически измервания в по-популярни разкази за "климатичните катастрофи на миналото" и "разкритите дълбочинни структури".

Подробният преглед на научната документация от 2025 година разкрива картография на регион, който продължава да се движи по свои собствени термодинамични закони. Подводният релеф между Гренландия, Исландия и Шотландския шелф е осеян с изгаснали палео-вулкани, закопани под километри морски утайки. Изтънялата кора около Ирландия е физическо доказателство, че подхождането към геоложките процеси като към "локални" събития е фундаментална грешка. Литосферата под нашите крака не е статична каменна плоча, а динамична, постоянно деформираща се мембрана, подложена на натиск от циркулиращия скален стопив на хиляди километри под нея.

Изучаването на тези подземни корени тепърва ще търпи корекции. С навлизането на нови сателитни среди и усъвършенстването на океанските сеизмографи на дъното на Северния Атлантик, картографирането на тази аномалия неизбежно ще претърпи нови промени. Засега обаче наличните архиви и математически анализи заковават една сурова истина: земната кора под Западна Европа пази следите от огромни топлинни удари, чиито мащаби надхвърлят традиционните ни представи за стабилността на континентите.

Подробният анализ на геофизичните аномалии в Северноатлантическия басейн беше разгледан и в предишното ни изследване за дълбочинните мантийни процеси и тяхното влияние върху сеизмичната активност на Скандинавския щит.