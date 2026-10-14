/Поглед.инфо/ Съпредседателят на партията „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел настоя германските власти да преустановят досегашната енергийна линия и да сключат директно споразумение с Русия за внос на дизелово гориво, вдъхновявайки се от аналогични стъпки на Вашингтон. Според политическото ръководство на AfD, докато САЩ следват стриктен стопански прагматизъм на международните пазари, германската индустрия губи конкурентоспособност, а курсът на Берлин спрямо конфликта търпи пълен провал.

По публикации на ТАСС и вестник „Взгляд“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Търговският прагматизъм на Белия дом и закъснелите въпроси в Бундестага

Според разпространената информация от агенция ТАСС и руския ежедневник „Взгляд“, съпредседателят на партията „Алтернатива за Германия“ (AfD) Алис Вайдел отправи открит призив към федералното правителство в Берлин за незабавно започване на преговори с Москва. Повод за реакцията са данните за постигнато споразумение между САЩ и Руската федерация относно доставки на дизелово гориво – ход, който говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определя като взаимноизгоден. Вайдел използва ситуацията, за да подчертае, че докато президентът Доналд Тръмп защитава интересите на американския пазар чрез директно договаряне, германската държава остава сблокирана от собствената си реторика.

Тази позиция на AfD не възниква в вакуум. В продължение на десетилетия германският индустриален модел разчиташе на предвидими, тръбопроводни доставки на евтини въглеводороди от Изток. Прекъсването на тези вериги – първо през усложненията около газопроводите „Северен поток“, а впоследствие и чрез ограниченията върху петролопровода „Дружба“ – постави рафинерийния комплекс в Швед (PCK Raffinerie Schwedt) и химическия клъстер в Източна Германия пред високи производствени разходи.

Вайдел публично пита защо Германия трябва да купува преработени петролни продукти през трети страни с висока надценка, след като глобални играчи намират правни и търговски врати за директен внос?

Анализ на енергийната зависимост: Швед, Леуна и дизеловият дефицит

За да се разбере същността на проблема, трябва да се огледа реалната инфраструктура на Германия. Източната част на страната традиционно се захранваше от рафинериите в Швед и Леуна. Швед бе проектирана специално за обработка на тежкия руски сорт петрол Urals, транспортиран по северния клон на тръбопровода „Дружба“. Налагането на санкционни ограничения и опитите за пълна замяна на тази суровина с внос през пристанището в Гданск и казахстански транзит доведоха до технически затруднения и спад в натоварването на мощностите.

Горивният пазар в Централна и Източна Европа страда от структурен дефицит точно на средни дестилати – главно дизелово гориво, което е кръвоносната система на логистичния, селскостопанския и промишления сектор.

Когато от Вашингтон постъпват сигнали за прагматични сделки за горива – независимо дали става дума за специфични дерогации или директни покупки за балансиране на техния вътрешен пазар – германският бизнес реагира болезнено. По думите на партийния лидер на AfD, германските компании са поставени в неизгодно положение спрямо конкурентите си отвъд Атлантика. Дали федералното министерство на икономиката има реален план за трайно понижаване на цените на горивата без източни суровини? Очевидно в парламентарните среди скептицизмът расте.