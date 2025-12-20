/Поглед.инфо/ Д-р Саймън Ципис предупреждава: глобалната дигитализация не убива тероризма — тя го въоръжава. Камери, алгоритми, „четене на мисли“, автоматизирани съдилища и армии под мрежов контрол… и един кошмарен детайл: всяка система има „задна врата“. Ако ИИ стане автономен, човечеството може да се събуди в свят, където контролът над живота, храната, движението и оръжията вече не е човешки.

В разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис той разглежда тъмната страна на дигитализацията: как „минимизирането на човешкия фактор“ води до безмилостно строг обществен ред, в който решенията се взимат от алгоритми — от глоби и съдилища до медицина и образование. Той посочва китайския модел на тотално наблюдение, включително разработки за разчитане на емоции и намерения, и предупреждава за парадокса: колкото по-дигитален е светът, толкова по-лесно се „хаква“ реалността.

Ключовата заплаха според него е „бекдорът“ — задният вход, оставен от създателите на софтуера, който може да бъде използван от хакери, вътрешни хора или корпорации. А когато ИИ навлезе в индустрията, транспорта и особено в системите за въоръжение, рискът става екзистенциален: война между интелекти, която хората ще „видят“ едва когато ракетите вече летят.

Това е разговор не за бъдеще — а за точката, след която връщане назад може да няма.

