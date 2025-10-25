/Поглед.инфо/ Тенденцията в Европа е такава, че шансът да бъде избегнат голям въоръжен сблъсък с Русия е само в смяната на политическия елит с политици, които ще търсят мирно решение на противоречията, а не военно, смята д-р Саймън Ципис. Според него, за Европа е изключително опасно да влезе във военен конфликт с Русия, тъй като тя е гъсто населена и ако се стигне до ядрен сблъсък, ще претърпи колосални загуби. Според д-р Ципис Западът вече оказва помощ на Украйна за точните удари по важни индустриалния обекти в Русия.

Първа част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от първата част от разговора:

Защо надеждите за успешни преговори за мир в Европа и Близкия Изток не се оправдаха?

Има ли участие Западът в ударите по руските инфраструктурни обекти?

Борбата между различните групи в руския властови елит?

Възможно ли е откриване на нови фронтове в сблъсъка между Запада и Русия?

Съществува ли опасност от ядрен сблъсък?

Какво трябва да се случи, за да избегне Европа военен конфликт с Русия?

/ВИДЕО/

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ЮТУБ-КАНАЛ POGLED.info И ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ЕГО ДРУЗЬЯМ

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ЮТУБ КАНАЛ ПОГЛЕД.инфо И ГО ПРЕПОРЪЧАЙТЕ НА ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ.

Втората част от интервюто гледайте тук: https://www.youtube.com/watch?v=NGt8ebL98mk&t=7s