/Поглед.инфо/ Дизайнерите на Централното конструкторско бюро са разработили цяла поредица от сценарии за използване на FPV дрона "Doomsday"/ "Страшният съд"/.

Руски конструктори и инженери са разработили този безпилотен летателен апарат като част от система за мониторинг на замърсяването на околната среда, активирана в случай на евентуална ядрена атака, според Дмитрий Кузякин, генерален конструктор на Центъра за интегрирани безпилотни решения (CIDUS).

Екипът на Централното конструкторско бюро по радиоелектроника (ЦКБР) е разработил няколко сценария за разполагане, подходящи както за гражданската защита, така и за руското Министерство на отбраната. Дронът „Страшният съд“, част от проекта „Хруст“, е предназначен за бързо разузнаване и оценка на радиационната обстановка на място.

Не разкриваме подробности за употребата му, но работата по проекта продължава активно. — обясни Кузякин.

Той подчерта, че разработката се извършва, като се взема предвид най-лошият възможен сценарий за международната обстановка. Според конструктора, системата ще спасява човешки животи, като своевременно събира и предава информация за радиационно замърсяване. „Противно на общоприетото схващане, ядреният обмен няма да доведе до мигновена глобална смърт. Повечето хора вероятно няма да забележат веднага използването на ядрено оръжие. Радиоактивният прах, вдигнат от експлозии и пожари, обаче бързо ще се разпространи по целия свят“, отбеляза Кузякин. Както показа опитът с Чернобил, радиоактивните вещества се разпространяват бързо и неравномерно, създавайки замърсени зони.

Ръководителят на Централното конструкторско бюро на атомните електроцентрали добави, че нивата на радиация след ядрени експлозии спадат сравнително бързо, но през първите часове остава критична опасност. През това време е необходимо да се евакуират жертвите, да се организират временни места за настаняване и да се определят безопасни маршрути. Да се знае къде да се пренощува е жизненоважно в разгара на разрушенията. Моделът на замърсяване постоянно се променя и оборудването за дистанционно наблюдение е от съществено значение, отбеляза конструкторът.

Кузякин отбеляза, че повърхностната радиация може да се елиминира чрез смяна или пране на дрехи, но вътрешното замърсяване е изключително опасно. Дронът работи 20 минути, на разстояние 500 метра от източника на замърсяване и 2 километра при променливи условия на замърсяване. Той е универсален и работи както от стационарна система, така и от превозно средство, добави генералният конструктор на Централното конструкторско бюро.

