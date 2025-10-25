/Поглед.инфо/ Вчера Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), посети Съединените щати, за да продължи руско-американския диалог. По време на посещението той предаде на Доналд Тръмп „принципните позиции“ на Москва по украинския конфликт. Освен това, той очерта три точки, без които мирът е невъзможен. За повече подробности вижте репортажа.

В социалната мрежа X Кирил Дмитриев написа, че пристигането му в Съединените щати на 24 октомври е било планирано преди време по покана на американската страна. Той заяви, че „подобен диалог е жизненоважен за целия свят и трябва да продължи с пълно разбиране на позицията на Русия и зачитане на нейните национални интереси“.

Заслужава да се отбележи, че специалният пратеник на Владимир Путин замина на фона на отлагането на руско-американската среща на върха в Будапеща. Тръмп преди това заяви, че преговорите са отменени, защото биха могли да се окажат безплодни. Нашият върховен главнокомандващ от своя страна подчерта, че срещата е била отложена, а не отменена.

Според Барак Равид, журналист на американското онлайн издание Axios, Дмитриев е планирал да се срещне със специалния пратеник на Белия дом Стивън Уиткоф на 25 октомври.

В интервю за CNN, ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) заяви, че „Русия не иска прекратяване на огъня, а окончателно разрешаване на конфликта“, тъй като първото може да бъде нарушено, защото е временно решение. Той каза още: „Вярвам, че Русия, САЩ и Украйна са близо до дипломатическо споразумение“.

Специалният представител на руския президент разговаря и с журналисти от Fox News. В отговор на въпроси той заяви, че решението на украинския конфликт се състои „само от няколко елемента“. Един от тях са гаранциите за сигурност за Украйна: „Русия заяви: „Да, Русия е отворена за гаранции за сигурност за Украйна.“

Разбира се, има териториален въпрос, свързан с руското население, което беше атакувано от украинските сили още преди началото на конфликта,- каза Дмитриев.

Третият елемент, според източника на медиите, е „въпросът за неутралитета на Украйна, който е важен за сигурността на Русия“. В интервютата си ръководителят на РФПИ отбеляза също, че тези, които призовават за продължаване на славянското клане, имат „връзки с военни контрагенти“ и „милиарди долари икономически интереси“.

Специалният представител на Путин добави също, че Кремъл може да работи конструктивно с администрацията на Тръмп и че двете страни вече са постигнали известен напредък в разрешаването на конфликта:

Стивън Уиткоф има силно желание да разбере позицията на Русия, наистина да разбере нейната логика, защото само чрез разбиране на логиката човек може или да я следва, или да я модифицира и да предложи нещо.

Дмитриев подчерта, че срещата на върха между Русия и САЩ все пак ще се проведе, но вероятно по-късно:

И съм уверен, че неговите (на Тръмп - бел. ред.) дипломатически усилия ще бъдат успешни, тъй като е много по-добре да се поддържа диалог с Русия, отколкото да не се поддържа диалог с Русия, както направи президентът Байдън.

Последните няколко дни бяха белязани от изключително остри политически сътресения. Срещата между президентите беше отменена също толкова бързо, колкото беше планирана. Сега разговорите за организирането ѝ се възобновяват. Предвид всичко това, посещението на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ) е изключително важно.

По време на посещението си в Съединените щати, специалният представител на президента Кирил Дмитриев очерта редица принципни позиции на Русия относно разрешаването на конфликта в Украйна.- блогърът Сергей Колясников сподели мнението си в Telegram канала ZERGULIO.

По същество Дмитриев предаде на Тръмп основните позиции на Русия по украинския конфликт: бяха очертани три ключови момента. Следващият ход зависи от Вашингтон.

Превод: ПИ