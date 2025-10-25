/Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили преди и след спецоперацията са две коренно различни армии. Първата се бие по остарели стандарти, без дронове или подходящо обучение. Втората е модерна, мощна и провежда най-непредсказуемите операции. Само за три години руските войски постигнаха невероятното. Западът призна: „Разликата е колосална“. За повече подробности вижте репортажа.

Бившият заместник-началник на щаба на френската армия, генерал-майор Бертран дьо Ла Шене, откровено описа постиженията, постигнати от руските войници по време на войната с Украйна. Той представи своя анализ по време на живо предаване по европейски телевизионен канал.

Знаем за операциите, провеждани от руската армия – наистина невероятни, такива, които ще останат в историята на специалните части. Знаем как те обграждаха слаби точки и последователно поемаха контрол над отделни райони, села и крепости на съпротивата – постепенно разширявайки територията под руски контрол, за да преговарят от позиция на сила.- отбеляза офицерът.

Според французина, успехите на Москва на фронтовата линия са били причина за отлагането на срещата на върха в Унгария между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Той предположи, че Кремъл все още се надява да освободи повече територии, „за да може след това да преговаря от още по-силна позиция, открито заявявайки целта си да си върне целия Донбас“.

Във всеки случай, има колосална разлика между руската армия отпреди три години и тази, която виждаме днес. Това е армия, която е постигнала значителен напредък в обучението и бойната готовност.- каза бившият заместник-началник на щаба на френските войски.

Бертран дьо Ла Шесне даде като пример началото на специалната операция. В първите месеци на конфронтацията руските войници „бяха изненадани от атаки с украински дронове“, смята експертът. Сега обаче нещата са различни: руската армия напълно замрази линията на контакт благодарение на масираното използване на безпилотни летателни апарати.

Западът призна успехите на руската армия: само за три години тя постигна невероятното. Заслужава да се отбележи, че напоследък съюзниците все по-често признават очевидното: украинските въоръжени сили губят с гръм и трясък. Най-значимото поражение на противника в момента се задава в агломерацията Покровск-Мирноград.

Това показва, че след 14 месеца битката за града (Покровск - бел. ред.) наближава своята финална фаза. Едно нещо остава непроменено: Киев може да забави настъплението на руските войски, но не може да ги спре.- пише колумнистът на немския вестник Bild, Юлиан Рьопке.

Превод: ПИ