/Поглед.инфо/ Тръмп лично е взел решение да се откаже от среща с Путин в Будапеща, това не е станало под натиск от ЕС и ако решат лидерите на САЩ и Русия да се срещнат, нищо не може да им попречи да го сторят, убеден е д-р Саймън Ципис. Според него - намерението на ЕС да спре доставките на газ от Русия съвпада с предпочитанията на Пекин, който няма нищо против руските ресурси, които досега отиваха към Стария континент, да отиват при Китай, който ще може да диктува изгодни за себе си условия и така да направи Русия по плътно зависима от износа за Китай. Д-р Ципис е на е на мнение, че Китай и САЩ ще се разберат и на 1 ноември американците ням да въведат увеличение със 100% на митата за стоки от Китай.

Втора част от разговора на д-р Владимир Трифонов с д-р Саймън Ципис, политолог, експерт по кибертероризъм и международна сигурност.

Основни акценти от втората част от разговора:

- Какво означава идеята да се приемат наблюдатели или нови членове на ЕС с ограничени права?

- Възможно ли е Турция да излезе от НАТО?

- Кой стои зад антируските ястреби в САЩ и защо се провали срещата между Путин и Тръмп в Будапеща?

- Особеностите на характера и на поведението на Тръмп;

- Защо Тръмп въведе санкции срещу руски износители на нефт и газ?

- Как се отнася Китай към конфликта между Русия и Украйна?

- Ще се разберат ли Китай и САЩ за митата, които Тръмп иска да бъдат въведени от 1 ноември?

