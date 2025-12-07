/Поглед.инфо/ Пред нашите очи се ражда нов световен ред, който няма нищо общо с мантрите за „ценности“ и „демокрация“. Д-р Саймън Ципис, в предаване с д-р Владимир Трифонов, показва как Тръмп, Путин и Си договарят „Тайван срещу Тайга“, как САЩ рестартират Доктрината Монро 2.0 с поход към Венесуела, Куба и Мексико и как Русия е притисната да избира между изгубената Европа и новия азиатски век. В този разговор няма политкоректност – има цинична геополитическа математика, в която цели континенти се разменят като жетони в казино.

ОПИСАНИЕ

Във втората част на разговора с д-р Саймън Ципис слизаме едно ниво по-дълбоко под официалните новини.

Ципис описва раждането на два гигантски блока – Глобалния Изток (Русия–Китай–Индия) и Глобалния Запад (САЩ и подчинените им морски територии), където НАТО вече е само реликва от Студената война, а Европейският съюз – жертва, а не играч.

Ще чуете тезата за подмолната сделка „Тайван срещу Тайга“ – неформален договор, при който Китай се отказва от силов сценарий за Тайван срещу достъп до Сибир и руската тайга за десетилетия напред, с посредничеството на Тръмп.

В замяна Вашингтон получава свобода на действие за интервенция във Венецуела, а след нея – Куба и Мексико, като рестарт на Доктрина Монро 2.0 и опит да превърне целия американски континент в един гигантски блок на морската цивилизация.

Интервюто разглежда и болезнените теми:

Защо Русия няма ресурса да повтори индустриалния скок на СССР ;

Защо изходът е в мултивекторна политика към Индия и Китай , а не в носталгия по изгубената Източна Европа;

Как Турция, Афганистан, Индонезия и Африка ще се превърнат в „минни полета“ на новия век – зони на сблъсък между цивилизации, религии, кланове и мегаблокове.

Това е разговор за реалната геополитика, където няма „приятели“, а само сделки, ресурси и дългосрочни планове за 100 години напред.

ОБОБЩЕНИЕ

Интервюто с д-р Саймън Ципис показва свят, в който държавите вече не са самодостатъчни актьори, а части от мегаблокове – „суша“ срещу „море“. САЩ се готвят да „подчистят задния си двор“ в Латинска Америка, Китай и Русия се подготвят за вековно континентално сливане, а Европа е изтласкана от масата, на която се дели планетата. Африка, Турция и Афганистан остават нестабилните възли, през които ще минава всяка бъдеща глобална криза.

Първата част: https://www.youtube.com/watch?v=kaUPKDmgLrI&t=284s

Ключови думи

ХАШТАГОВЕ

