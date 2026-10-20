Дълговата криза в Париж отряза бюджета на отвъдморските департаменти: Разпадът на Империята започна от хазната

/Поглед.инфо/ Забавените траншове от централния бюджет на Франция към нейните отвъдморски департаменти и Корсика предизвикват дълбока институционална и социална криза. На фона на растящия държавен дефицит в Париж, територии от Карибите до Тихия океан остават без планирано финансиране, което подхранва радикалните автономистки движения. В Корсика нелегални групи подновяват оръжейните демонстрации, а в ООН постъпват нови искания за деколонизация.

По публикации във френския печат, доклади на прокуратурата PNAT и анализи на икономически наблюдатели. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дълговата примка на Елисейския дворец преряза финансирането за периферията

Финансовата архитектура на Френската република показва критични пропуски там, където административната сглобка винаги е била най-крехка — в нейните отвъдморски департаменти и територии. Според публикации във френски медии, централната хазна в Париж забавя системно превеждането на бюджетни средства към местните администрации в Гваделупа, Мартиника, Френска Гвиана и Майот. Това не е просто временно забавяне на счетоводни преводи. Става дума за невъзможност на държавния апарат да обслужва базови пера по издръжката на социалната и комуналната инфраструктура в региони, намиращи се на хиляди километри от метрополията.

Когато Франция натрупа рекордни нива на публичен дълг и надхвърли допустимите от Европейския съюз рамки на бюджетния дефицит, свиването на разходите засегна първо най-уязвимите звена. В отвъдморските департаменти, където цените на основните хранителни стоки и енергоносителите традиционно са с между 30% и 50% по-високи от тези в континентална Франция поради транспортните разходи и специфичните местни мита (като известното octroi de mer), прекъсването на държавните субсидии води до незабавна смута.

Икономическият натиск в метрополията породи и обратен миграционен процес. Твърди се, че хиляди жители на Карибските острови и Реюнион, които през последните десетилетия бяха потърсили заетост в континенталните индустриални центрове, губят работата си поради съкращения и закриване на предприятия. Завръщането им в техните родни места, където младежката безработица и без това надхвърля 30%, създава социален натиск, който местните власти не са в състояние да овладеят.

Договорът от 1946 година и пукнатините в юридическата сграда

За да се разбере днешната криза, трябва да се върнем към законовата рамка от 1946 г. Тогава Франция извършва т.нар. „департаментизация“ — бившите ѝ захарни и ресурсни колонии Гваделупа, Мартиника, Реюнион и Френска Гвиана са обявени за пълноправни департаменти на Петата република. Целта на тази административна стъпка е проста: туширане на антиколониалните борби след Втората световна война чрез обещание за пълно социално и икономическо изравняване с гражданите в Париж или Лион.

Това изравняване обаче така и не се случи в пълна степен. В продължение на десетилетия местното стопанство бе поддържано чрез изкуствено завишени заплати за държавните служители (т.нар. surremพลération), изпратени от континента, докато местното производство остана в зачатъчно състояние. Според изявления на Жан-Жакоб Бисеп, ръководител на партията „Народен съюз за освобождение на Гваделупа“ (UPLG), през 1961 г. тези територии са извадени от списъка на ООН за несамоуправляващи се територии именно с аргумента, че вече са част от френската държава.

Днес автономистките партии твърдят, че тази юридическа конструкция е била просто маньовър за запазване на контрола. През февруари 2025 г. UPLG инициира искане пред ООН за възстановяване на статута им на среди, подлежащи на деколонизация. Според оценки на правни експерти, създаденият Международен фронт за деколонизация (IFCD) опита да използва международните трибуни, за да блокира опитите на Париж да третира въпроса като „вътрешнорепубликански казус“.

Оръжието и маските се завръщат в Корсика

Докато в отвъдморските департаменти борбата е предимно юридическа и синдикална, в Корсика напрежението отново придобива военизирани параметри. Според информация на вестник Le Figaro, в началото на август нелегалната организация „Корсикански фронт за национално освобождение – Съюз на бойците“ (FLNC-UC) даде специална пресконференция. Събитието се проведе при строга конспиративност, с участието на въоръжени лица в черен камуфлаж и балаклави, а до отражението му бяха допуснати единствено журналисти от местния ежедневник Corse Matin.

Позицията на FLNC-UC съдържа директни заплахи към гражданите от континентална Франция, които купуват имоти и се заселват на острова. Според данни на самата организация, всяка година в Корсика се заселват около 5000 души от континента, което според тях представлява демографска подмяна и „ускорена колонизация“. Радикалите отправиха пряко предупреждение към новодошлите да напуснат острова, заявявайки, че сигурността им вече не е гарантирана.

Поведението на FLNC-UC не е нов феномен, а продължение на кампания, започнала още през 1976 г. Но тогава френската държава разполагаше с финансов и полицейски ресурс да контролира острова. Днес, по данни на Националната прокуратура за борба с тероризма (PNAT), срещу структурата се водят разследвания за трафик на оръжие и подготовка на атентати, но оперативният капацитет на френските служби е разпокъсан между вътрешната сигурност, миграционния натиск и социалните протести в големите континентални градове.