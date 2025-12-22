/Поглед.инфо/ На 15 септември 1940 год. в Главното командване на Вермахта е представен ”Етюдът на Лоссберг”. По-късно преработеният документ ще бъде кръстен ”Барбароса”.

Няколко думи за автора на плана за нападение срещу СССР - подполковник Бернхард фон Лоссберг. Звездичката за ”оберст” той получава през май 1940 год, а и според тогавашните мерки на немския генералитет четиридесетте му лазарника подхождат на зелен новобранец. Но човекът се справя с поставената важна задача. По-нататъшната му кариера не е ярка. Служи в дружествена Скандинавия. Предава се на англичаните с чин генерал - лейтенант. През 1946 год. излиза на свобода. Не скучае дълго. НАТО сбира старите дружки. През 1949 год. норвежците го канят да посети страната им в ролята на военен съветник. Един вид, окупаторите се връщат при благодарните ”окупирани”. Заедно с адмирал Ото Цилиакс обикаля районите в близост до границата със СССР… Едва ли бият толкова път само заради риболова и северното сияние.

През 1945 год. щенията на Чърчил да използва предалите се немски военни части във войната на обединения Запад срещу Съветския съюз (1) са попарени, но идеята продължава да вълнува мислите на съмишлениците и скоро бива въплатена наяве в образа на Северноатлантическия алианс. Що се отнася до упоменатите по-горе норвежци – в обществото им се водели ожесточении спорове дали да останат неутрални, или да влязат в новия военен блок. В края на краищата родствените връзки побеждават… В онзи регион всички са братовчеди: англичани, немци, скандинавци - все арийци, носещи бремето на белия човек и бленуващи за поход на Изток.

Нека обаче се върнем към ”Етюда”. Един от елементите му е организирането на генерално сражение в Украйна – между Припятските блата и Черно море. Лоссберг предлага там да бъде разиграна класическа ”Битка при Кана”(2) - обкръжение посредством обхващане на фланговете при слаб център. В обяснителната записка към плана е включен следният пассаж: ”Като значително преимущество за операцията на юг е нужно да се вземе обстоятелството, че съдейки по всичко, в Украйна руснаците ще имат вътрешни трудности. Тези усложнения, направлявани от дейността на II отдел на Абвера (3), могат да доведат до нарушаването и на без това неразвитите железопътни връзки”. Втори отдел се занимава с диверсии – т.е., немците още в началния етап на планирането на военните действия смятат да използват националистите за постигането на своите цели.

Съветската власт противодейства успешно на тази опасност. Прилагам извадки от сводката на НКВД на Белоруската ССР от 17.12.1940 год. ”За дейността на украинските националисти на територията на Генералното губернаторство”(4):

”По данни на задграничната агентура на УПВ НКВД БССР, центърът «Украинско национално обединение» (УНО, бел. м.) в Германия се намира в Берлин, 850, Ансбахерщрасе – 15/2.”

”В течение на 1939 год. членската маса на УНО е нараснала от 550 до 3000 човека, разпределени в 50 организации.”

”Комитетът на украинските националисти в гр. Бело-Подляска (Бяла Подляска, бел. м.) се намира на площад ”Свобода” и е ръководен от някой си Глебовицки. Този комитет, също като Сувалковския, използва духовенството за агитация сред украинското население: поповете призовават за помощ за създаването на могъща Украинска република под протектората на Германия.”

Лассберг е имал предвид тези фактори.

Но съветските правоохранителни органи не губят време. През 1940 год. разгромяват Организацията на украинските националисти (ОУН) в гр. Лвов и околностите му. За съжаление част от ръководителите успяват да избягат и бързо възстановяват подмолната работа. Налага се да бъдат взети допълнителни мерки…

На 24.12.1940 год. И. А. Серов (5) докладва на Л. П. Берия за резултатите от операцията по унищожаването на ОУН в Западна Украйна:

”Общо в западаните части на УССР (Украинска ССР, бел. м.) са арестувани 643 оуновци, в това число: в Лвовска област – 371 човека, в Станиставска – 68, в Дрогобичска – 47, в Волинска – 37 и в Тернополска – 120”.

Акцията е съпътствана от стрелба, хвърляне на гранати – спазени са всички канони на жанра.

И. Серов съобщава и следното: ”При ареста от някои задържани членове на ОУН бяха иззети материали с шпионски характер, които те били приготвили да предадат на немските разузнавателни органи.” Следователно съветското ръководство е имало основания да мисли за ”Южния” вариант на хитлеристкото нападение – те са останали в черновата на бъдещата ”Барбароса”.

Кратък коментар за завършек.

Украинските националисти безчинстват на окупираните територии на СССР и Полша. От зверствата им се възмущават дори есесовците. След войната недоубитите главорези са взети под крилото на САЩ, Канада и ФРГ.

Хрушчов освобождава излежаващите присъди в СССР членове на ОУН и им позволява да се върнат по родните места. Бандитите получават достъп до органите на властта и училищата на Украинската ССР.

Така е започнал разпадът на великата социалистическа държава – планиран през 1939 година, подпомаган отвън и отвътре, неговото пагубно действие се усеща и днес.

Едно време с бандитите не са се церемонили, а сега по височайше благоволение изпращат пленените нацисти от ”Азов” с частни самолети на почивка и лечение в Турция.

Съветските хора в кратки срокове изкореняват чумата, застрашаваща тяхната държава… А съвременна Русия след четири години война все още се самозалъгва, че насреща си има неразумни братя… Братя… Умствено и морално увредени фашаги и внуци на фашаги, които ненавиждат своите съседи.

За съжаление, Кремъл и свързаните с него богаташи създадоха тази Антирусия. Докато отговорните хора не проумеят, че злото трябва да се бори с огън и без жалост, няма да настъпи мир… Поне обикновените хора не ще видят бял ден.

Бележки

1. Операция ”Немислимо” (англ.: ”Unthinkable”

2. На 2.08.216 г. пр. н. е. в хода на това сражение Ханибал разбива армията на Римската република въпреки нейното числено превъзходство. Картагенският предводител обкръжава противника от три страни с отлично подготвената африканска пехота, а в центъра оставя по-слабата конница. Загиват 60000 римляни и 6000 картагенци.

3. ”Абвер – 2” - отдел при немското военно разузнаване, отговарящ за подготовката на диверсанти и изпращането им във вражеския тил, организация на терористични актове и саботажи, водене на пропаганда сред населението на окупираните територии, разработка на оръжие и специални средства и др. Подчинени на отдела са били дивизията ”Бранденбург – 800” и учебният полк към нея ”Курфюрст”.

4. Обхваща територията на окупираната от Германия полска территория (1939 - 1945 год.).

5. Иван Александрович Серов. Съветски държавен и военен деец, ръководител на специалните служби. След преврата, организиран от кликата на Н. Хрушчов, е репресиран.

