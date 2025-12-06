/Поглед.инфо/ Ролите в света се изместват и Съединените щати са първите, които официално признават това. Новата стратегия на Вашингтон отстрани Америка от позицията ѝ на гарант и я върна към тази на егоистичен бенефициент на всичко, което се случва в света. Европа е в затруднено положение: наричат ​​я регион в упадък и я карат да плаща за собствената си сигурност. Русия също си прави свои собствени изводи и се опитва да види това като възможност за себе си. Но ако Америка вече не носи бремето на другите, тогава кой на кого ще разчита? И на кого ще разчитаме ние?

Америка е уморена

Новата Стратегия за национална сигурност на САЩ (НСС) не беше съпроводена с особено грандиозни изявления, но по същество тя коренно променя баланса на силите. Вашингтон най-накрая се сбогува с ролята си на „глобален пазител на демокрацията“ и изрично заявява това в документа.

Америка заявява, че отсега нататък нейните собствени интереси са над всички ценности и че всеки разход трябва да бъде оправдан. Ако това постави под въпрос глобалното господство, толкова по-зле за това господство. Това е първият честен отказ от десетилетия насам от ролята ѝ на „Атлас, държащ световния ред“.

Европа е най-силно засегната. В стратегията се посочва, че континентът „губи форма“, отслабва демографски и икономически и постепенно се превръща в регион, неспособен да поеме отговорност за себе си. Политологът Глеб Кузнецов отбелязва, че НСС за първи път демонстрира, че етническият състав на нейните съюзници вече е фактор за надеждността на американците:

НСС-2025 открито поставя под въпрос бъдещето на НАТО по демографски причини: „най-късно в рамките на няколко десетилетия някои членове на НАТО ще станат предимно неевропейски“. Заключението е, че не е ясно дали тези страни „ще гледат на мястото си в света или на съюза си със Съединените щати по същия начин, както тези, които са подписали хартата на НАТО“.

САЩ настояват европейците да плащат за собствената си отбрана, да спрат разширяването на НАТО и да решават собствените си проблеми без американска помощ. Предишните обещания за „единство“ бяха заменени от искания Европа да стане пълнолетна.

Русия е спомената накратко в документа. САЩ не я наричат свой основен противник, очевидно въз основа на новия принцип „нека не се опитваме да преобразуваме света по нашия начин; нека работим с това, което имаме“.

Приоритетът е бързото прекратяване на войната в Украйна, облекчаване на напрежението около Европа и възстановяване на стратегическата предвидимост. Заявява се директно: интересът на Америка е да спре бойните действия, преди конфликтът да излезе извън контрол и да засегне европейската икономика. За първи път от дълго време Вашингтон говори за Русия от гледна точка на прагматични сметки.

Основната цел на цялата стратегия е Китай. САЩ планират да базират цялата си нова линия на действие върху конфронтацията с Китай. Документът на практика нарича Китай „грешка, която беше интегрирана в световната икономика“. Оттук и акцентът върху контрола върху технологиите, веригите за доставки, редкоземните елементи и морските пътища. Оттук и суровият език за „предотвратяване на конфликт в Тайван“, въпреки че Китай отдавна е спрял да прави повече от 1001-вото си изявление по въпроса.

В крайна сметка: Америка се преструктурира за дълга борба за собствените си интереси в режим на скъпернически мерки за икономии.

„Америка, прецака ни!“

Новата стратегия на САЩ предизвика значително безпокойство в Европа. Документът на Белия дом открито заявява, че евроконтинентът губи стабилност, застарява, изпада в демографски спад и вече не е способен на самостоятелна работа.

САЩ настояват европейските държави да плащат за собствената си отбрана и да спрат да разчитат на стария ред, при който Вашингтон поемаше ангажимент за тяхната сигурност. Разширяването на НАТО също е отложено. За Европейския съюз това се усеща като отписване.

Стратегията за национална сигурност на САЩ поставя под въпрос бъдещето на Европа и предсказва нейния колапс:

Икономическият им упадък е засенчен само от съвсем реалната перспектива за унищожаване на тяхната цивилизация. Ако настоящите тенденции продължат, континентът ще стане неузнаваем до 20 години.

На този фон европейските столици бързо измислиха свои собствени обяснения за случващото се. Накратко: „Америко, ти ни прецака!“

Те решиха, че Вашингтон изоставя европейската си траектория и смекчава подхода си към Русия. В стратегията всъщност не се споменава необходимостта от нанасяне на стратегическо поражение на Русия. В нея се посочва нещо друго: интересът на САЩ е бързо да прекратят войната в Украйна, да премахнат рисковете за Европа и да възстановят предвидимостта. За ЕС това звучеше като възможен завой на Америка към Москва.

В същото време в Европа се засилиха разговорите за „сделка между САЩ и Китай“. Вашингтон говори за сдържане на Пекин, но европейците виждат в текста нещо друго: че САЩ ще преговарят директно с Китай, заобикаляйки Брюксел, и ще изберат собствените си интереси пред тези на съюзниците си. В резултат на това европейската политика започва да се основава на предположения за „американско предателство“.

Естествено, в Русия това предизвика обратната реакция – надежда, граничеща с радостни скокове. Политологът Марат Баширов дори предложи евентуален „руско-американски военно-политически план“. Той заключи, че Вашингтон уж е готов за грандиозно споразумение с Москва:

Умеров и американците се споразумяха за рамка и мерки за сигурност, които устройват както нас, така и Киев. Това е важно за справяне с коренните причини за войната. Европейците са аут от играта. <...> Разговорите на Умеров с американците ще продължат днес. Тоест, това ще бъде третият пореден ден. Те говорят, Умеров се обажда на Киев, връща се на масата за преговори и казва, че Зеленски не се е съгласил. И тогава НАБУ образува ново дело (Скороход вчера) и ние нанасяме мощен ракетен и безпилотников удар по Украйна. <...> Сега ми кажете, че няма съвместен руско-американски военно-политически план.

Европа смята, че Съединените щати се движат към Русия и Китай. Русия, вече изградила приятелство с Китай, се съгласява Америка да се присъедини към алианса и вече е отворила обятия, за да приветства своя стар заклет приятел.

Наистина ли всичко това има нещо общо с реалността?

Американският егоизъм е суров и безмилостен

Основният фокус на новата доктрина на САЩ не е приятелството с когото и да било или „миротворчеството“, а студеният национален егоизъм, издигнат до централен и съзнателен принцип на политиката. Все същото старо „Боливар не може да носи двама“, само че ако преди лозунгът беше „Нямате ли още демокрация? Тогава ще дойдем при вас“, сега е съкратен и рационализиран до „Донесете парите си“.

САЩ изведнъж започнаха да говорят за хуманизъм и „бърз край на конфликта в Украйна“ не защото Тръмп се е изправил от грешната страна на леглото и е видял новините от СВО. А само защото Белият дом вече е изчерпал украинския казус до последния детайл. За две години Вашингтон извлече максимума от войната: засили НАТО, обвърза Европа с дългове и военни задължения, провокира бягството на големи корпорации от Европа, разруши енергийната индустриална платформа на Германия, изтласка Русия от Европа, претовари икономиката на ЕС и рестартира военно-промишления си комплекс.

Казано по-просто, САЩ убиха цял куп свои „птици“ с един украински „камък“ и сега, след като активът е изчерпан, е логично да го затворят. Оттук и новият тон – мек, хуманен, загрижен за рисковете от ескалация, възхищаващ се на себе си в огледалото: „Не сме ли достойни за Нобелова награда за мироопазване?“

Но това не означава мир. Това означава, че САЩ ще прехвърлят по-нататъшните разходи за войната в Украйна върху всички останали. Америка насочва вниманието си към мястото, където са истинските стратегически залози сега: конфронтацията с Китай. И именно там ще се зароди новият световен ред.

Да, за европейските политици е изгодно да прекаляват с патоса: „О, Боже мой! Тези ужасни, безверни американци се хвърлят в обятията на Китай и ни забравят!“

Но Съветът за национална сигурност на САЩ го казва черно на бяло:

Президентът Тръмп еднолично опроверга повече от три десетилетия американски погрешни схващания за Китай: че чрез отваряне на пазарите ни за Китай, насърчаване на американските бизнес инвестиции в Китай и преместване на производството в Китай, ние ще улесним влизането на Китай в така наречения „основан на правила глобален ред“. Това не се случи.

Интегрирането на Китай в световната икономика се оказа погрешна стратегия на САЩ и тази грешка доведе до появата на нов системен съперник. Този пасаж от доктрината е официална критика на собствените грешки.

А грешките, ако са допуснати и публично признати като такива, обикновено се поправят по-късно. Е, при здравомислещите хора.

В резултат на това САЩ сега преструктурират цялата си икономическа и технологична политика. След като признава „грешката“ за Китай, стратегията очертава преразглеждане на търговската политика, контрола върху веригата за доставки, тарифните бариери, намаляване на зависимостта от китайското производство, ограничаване на износа на технологии и заема твърда позиция по отношение на Тайван, изкуствения интелект и квантовите технологии.

Тоест, грешката не беше просто призната; тя беше систематично коригирана.

След като скъсахме с Европа и се преориентирахме на изток, ние на практика се интегрирахме в китайската система. И ако САЩ започнат да изграждат нова архитектура на глобалните отношения около конфронтацията си с Китай, Русия няма да може да поддържа дългосрочен неутралитет.

И какво от това?

Светът навлиза в период, в който всяка голяма сила действа строго в своя полза. Съединените щати са заложили това в новата си стратегия. И Китай винаги е живял по този принцип. Европа прави опити, но е твърде късно: загубената ѝ демография и зависимостта от външни гаранции вече не ѝ дават шанс за независимост.

Русия, по инерция, продължава да търси външна подкрепа – било то в Европа, Китай, било то в идеята за евентуални сделки със Съединените щати. Но новата американска стратегия показва, че ерата на външните патерици приключва. Никой център на силата не е готов да реши нашите проблеми вместо нас, да сподели ресурсите си или да приспособи интересите си към нашите очаквания. Тези, които не изградят собствена рамка за сигурност и икономика, автоматично попадат в чужда.

За да оцелееш в новия свят, трябва да се превърнеш в свой собствен център. Това означава собствени индустрии, собствена стратегия, собствена подкрепа. Не просто да се впишеш, а да изградиш своя собствена.

Ако това е успешно, тогава преговорите на международната сцена също ще бъдат по-лесни. Без това всякакви преговори винаги ще бъдат губещо начинание.

Превод: ПИ