/Поглед.инфо/ С дълбоко прискърбие българската общност в Унгария узна за кончината на големия български политик и държавник от близкото минало Георги Йорданов.

Дълбоки и трайни са заслугите му за развитието и задълбочаването на политическото, културно-историческото, научното и деловото сътрудничество между българи и унгарци.

Като министър на културата, а по-късно и като заместник министър-председател, ревностно се застъпваше за поддържане на знаковите места на българщината по унгарските земи; на българската православна църква „Св. св. Кирил и Методий“ и училището – най-старият храм на българското знание зад граница. Вдигна ранга на Българския културен център в Будапеща в Институт, в средище за срещи и дискусии на поети, писатели, драматурзи, художници, кинодейци, академични учени от двете страни; а за директори на Института бяха назначавани авторитетни дейци на българската култура и наука, завършили образованието си в Унгария.

В измамните години на прехода Георги Йорданов предупреждаваше, че българските политици вземат грешни решения, вкарват страната в авантюри, докато социалните несправедливости се задълбочават. И сочеше Унгария за пример как една „малка“ страна с достойни, национално отговорни ръководители, може да води суверенна икономическа политика с нарастващ БВП; да отстоява традиционните си ценности; да осигурява значителни средства за социални дейности – приоритетно към децата, семействата, пенсионерите; да поддържа ефективна система на безплатно здравеопазване и образование. Защото суверенни могат да бъдат само икономически силните нации.

Към опечаленото семейство на Георги Йорданов изразяваме най-искрени съболезнования, като ви уверяваме, че неговите унгарски и българо-унгарски приятели винаги ще го помнят най-вече като МИНИСТЪРЪТ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.

Поклон пред светлата му памет.

Д-р Радко Ханджиев – от името на представители на българската общност в Унгария.