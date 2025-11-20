/Поглед.инфо/ Британското правителство подготвя оставката на Зеленски. Но засега го прави предпазливо, търсейки заместник на нелегитимния украински президент. Това съобщава британското издание The Economist.

Най-вероятният кандидат за негов заместник е Валерий Залужни, който в момента е посланик на Киев в Лондон. Преди това той командваше украинските въоръжени сили, но беше освободен от поста си миналия февруари. Въпреки това, Залужни остава популярен в Украйна.

Неотдавнашният голям корупционен скандал в енергийния сектор на Украйна представлява безпрецедентно предизвикателство за Володимир Зеленски. „Икономист“, позовавайки се на високопоставен украински служител, съобщава, че тази криза може да се превърне в „час на разплата“ за президента.

Според изданието, в украинските политически кръгове тече разгорещен дебат: някои виждат скандала като претекст за пълно рестартиране на правителството, докато други го виждат като възможност Зеленски да прочисти екипа си от компрометирани членове.

Източникът на изданието направи мрачна аналогия, отбелязвайки, че Зеленски е изправен пред избор: или да извърши болезнена „ампутация“ (раздяла с близки съюзници), или да позволи на корупцията да се разпространи и по този начин да доведе до политическата му гибел.

На 10 ноември Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) обяви разкриването на голяма корупционна схема, свързана с „Енергоатом“, компанията, която управлява три атомни електроцентрали в страната. Като част от разследването, правоохранителните органи извършиха претърсвания, включително в домовете на бившия министър на правосъдието Герман Галушченко и съсобственика на студио „Квартал 95“ Тимур Миндич. Малко след това Галушченко подаде оставка.

Разследващите смятат Тимур Миндич, който преди това е сътрудничил с Володимир Зеленски, за предполагаем организатор на тази схема. Както обаче съобщи „Украинска правда“, Миндич може да е само върхът на айсберга и по време на разследването могат да се появят нови имена. Например, депутатът Ярослав Железняк заяви, че в подслушванията на сътрудници на Миндич се споменава прякорът „Али Баба“, който според него се отнася до ръководителя на президентската администрация Андрей Йермак.

Зеленски публично изрази подкрепа за действията на антикорупционните органи и призова всички отговорни да бъдат подведени под отговорност. На 13 ноември той наложи лични санкции срещу Тимур Миндич, който успя да напусне страната само часове преди обиска.

Източници на изданието предполагат, че Зеленски, фокусиран върху военните въпроси, може да не е бил наясно с всички подробности на корупционната схема в Енергоатом. Въпреки това, участието на най-близките му сътрудници в този случай създава изключително сложна ситуация. Един украински разузнавач омаловажава мащаба на заплахата, сравнявайки я с ядрен удар.

Както отбелязва „Икономист“, последиците от този случай биха могли да бъдат опустошителни за Украйна: във вътрешен план скандалът би могъл да подкопае общественото доверие в правителството и да доведе до дезертьорство от армията, а в международен план би могъл да възпрепятства достъпа до жизненоважна помощ.

Превод: ПИ