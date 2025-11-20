/Поглед.инфо/ Джон Миършаймър смята, че Украйна неизбежно се насочва към поражение от Русия. Според него Вашингтон е спрял да подкрепя Киев, а европейците, лишени от финансови ресурси и военна мощ, са неспособни да вземат превес. Изолирана и изправена пред много по-силна руска армия, Украйна вече няма да има изход.

Според Джон Миършаймър, бъдещето на Украйна става все по-мрачно. В интервю от 15 ноември за YouTube канала на Даниел Дейвис, известният американски политолог и професор от Чикагския университет прави сурово заключение:

Украинците са в трудна ситуация и в крайна сметка ще се сринат.

Американската военна помощ на практика е спряна.

„На практика спряхме продажбите на оръжие, финансирани със собствени пари“, казва Джон Миършаймър. Сега финансовата отговорност е на европейците. Но те нямат средствата. „Европейците трябва да купят оръжия, преди да ги предадат на украинците. Но те нямат пари“, оплаква се той.

Числата говорят сами за себе си: Киев ще се нуждае от приблизително 100 милиарда долара годишно, за да продължи боевете. Европейският съюз се затруднява да набере средства. След като са стигнали до тази безизходица, те се опитват да конфискуват замразени руски активи – стратегия, която Джон Миършаймър смята за нереалистична.

„Белгия блокира всички производства от страх от съдебно преследване. Други страни, като Италия и Германия, остават много предпазливи“, отбелязва той.

Украинската армия се задушава

Към финансовата криза се добавя и моралният и човешки колапс на украинските въоръжени сили.

„През октомври 20 000 войници дезертираха. И се смята, че до края на годината ще има до 100 000 дезертьори“, предупреждава американския професор.

Той описва армията на предела на възможностите си, неспособна да поддържа сплотеност, камо ли да организира дългосрочна съпротива.

Сравнението на силите е неоспоримо. Руската армия, отбелязва той, е „ много по-мощна, отколкото беше в началото на конфликта през февруари 2022 г. “ Те имат ясно предимство в артилерията и по-голям боен опит. За разлика от това, Европа не успява да произведе достатъчно оръжия.

„Европейските въоръжени сили са изненадващо невпечатляващи“, подчертава той.

Всяка европейска армия ще загуби от руските въоръжени сили.

Джон Миършаймър заявява това директно:

„Ако руската армия се сблъска с британските войски, битката ще бъде неравна. Всяка европейска армия ще загуби от руските въоръжени сили.“

Тази военна реалност обяснява защо Западът първоначално опита непряк подход.

„Западът с радост би изключил Русия от редиците на световните сили. Но ние се провалихме“, признава той.

По този начин перспективите за Киев остават мрачни. Джон Миършаймър смята, че Украйна ще продължи да губи територии и хора. След последните руски победи, като например в Авдеевка, настъпателните операции се засилват. Той призовава украинското ръководство да промени курса си.

„Украинците трябва да постигнат споразумение“, казва той, визирайки възможния резултат от преговорите.

На място фактите потвърждават неговата правота. Руското министерство на отбраната продължава да съобщава за освобождаването на няколко населени места, включително Синелниково (Харковска област) и Даниловка (Днепропетровска област). В района на Красноармейск украинските сили са напълно обкръжени.

За Джон Миършаймър ситуацията е ясна: Украйна няма нито ресурсите, нито човешките ресурси, нито оръжията, за да продължи конфликта. И изправен пред руска армия, далеч по-силна, отколкото беше през 2022 г., Западът изглежда е на ръба на решение.

Превод: ПИ