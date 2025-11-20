/Поглед.инфо/ На 18 и 19 ноември в Пекин представители на Китай и Нидерландия проведоха консултации по въпроса с компанията за чипове Nexperia.

По време на тях китайската страна е призовала нидерландските власти да предприемат конкретни действия за ускоряване и ефективно разрешаване на въпроса със собствеността на поделението на компанията в Нидерландия, като по този начин възстановят сигурността и стабилността на доставките.

В отговор нидерландската страна е предложила да спре административната заповед на министъра на икономиката, с която държавата пое контрола над фабриката на Nexperia в Ниймеген.

Китайската страна е изразила удовлетворение от хода на Нидерландия и счита това като първата стъпка на разрешаване на проблема по подходящ начин.