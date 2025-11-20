/Поглед.инфо/ На 19 ноември в Бишкек се състоя първият стратегически диалог между външните министри на Китай и Киргизстан – Уан И и Дженбек Кулубаев.

Те обсъдиха изпълнението на договореностите между двете страни, укрепването на стратегическото сътрудничество и осъществяването на задълбочена комуникация по въпросите на съвместното развитие. Обявено бе и стартирането на механизъм за стратегически диалог между външните министерства на двете държави.

Същия ден президентът на Киргизстан Садир Джапаров се срещна с Уан И. Той заяви готовността на страната му да поддържа тесни контакти на високо равнище с Пекин, да разшири търговския обем и да ускори строителството на железопътната линия Китай-Киргизстан-Узбекистан.

Президентът също така изрази ангажимент за засилване на сътрудничеството в ключови области като гражданска авиация, логистика и митници, насочено към подобряване на свързаността, укрепване на връзките в областта на сигурността, борбата с тероризма, сепаратизма и екстремизма, както и за цялостно развитие на всеобхватното стратегическо партньорство между Киргизстан и Китай.

Уан И подчерта, че Китай ще продължи да подкрепя Киргизстан в защитата на неговия суверенитет, независимост и териториална цялост, както и в усилията му да върви по път на развитие, съответстващ на националните му условия, и ще се противопоставя на всякаква намеса във вътрешните работи на страната.