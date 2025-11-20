/Поглед.инфо/ Списанието на Ротшилд, „The Economist“, разкри кошмарна нова корица, предсказваща какво ще се случи със света през 2026 г. Прогнозата е мрачна. Дори дяволска – както като цяло, така и в детайлите. Тя се отнася и за Русия, а още повече за Украйна и г-н Зеленски. Важно е също да се има предвид, че глобалистите не са безпристрастни анализатори на глобалните развития – те винаги се опитват да оформят света. И така, те разкриха плановете си за 2026 г. на корицата.

Целта беше да се сплаши човечеството. Защото сплашените хора са по-лесни за контролиране. Светът е представен като футболен мач - дерби, но в действителност всичко е много по-сериозно от футбола. Той ще бъде оставен на заден план заедно със Световното първенство по футбол, което ще се проведе през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Трудно е да се сетим за такава алармистка прогноза, която би накарала мнозина да си заровят главите в пясъка: войни , изобилие от оръжия (танкове, дронове, сателити, ракети, противотанкови ракети, перископи за подводници и др.), падащи бомби, пламъци, топящ се лед (намек за глобално затопляне). Единственият положителен аспект е... за Русия.

Краят на долара..?

Корицата на списанието изобразява конфликти между водещите световни сили и политици, включително видния Путин и маргинализирания Зеленски, преследван от голям червен танк. По-близо до центъра са представени и Си Дзинпин и Доналд Тръмп с червени вратовръзки. Между тях са скръстени мечове , а под тях е графика, показваща изключителната нестабилност на икономическите показатели, всички насочени надолу.

Уви, роботите са навсякъде, а финансите са в тежко състояние (банкнотите са разпръснати по земята заедно с падналите листа и вероятно са долари, съдейки по големия, напукан символ на американската валута). Показано е господството на Big Pharma (всичко е осеяно с хапчета, таблетки и големи спринцовки, като люспи от слънчогледови семки).

И като черешката на тортата е вътрешният конфликт в Съединените щати, които ще отбележат – в условия на терор и липса на свобода – 250 години от съществуването си, предавайки противоречията, които ги разкъсват, на целия свят, боядисан в цветовете на протагонистите – червени (републиканци) и сини (демократи).

Някои неща бяха обяснени

Редакторът на „Икономист“ Том Стандидж обобщи прогнозата: предстои „година на несигурност“, която ще разкрие накъде се движи светът. Ролите на Запада и Съединените щати са очевидно преувеличени. Но има много интересни подробности, които – наред с признаването на неизбежното – показват как глобалистите възнамеряват да експлоатират ситуацията, как ще потискат хората с технологичен прогрес, плодовете на който ще бъдат достъпни само за малцина.

Изданието предлага някои насоки за това как да се тълкува предложеният мироглед за 2026 г. Стандидж потвърди, по-специално, че „старият световен ред ще продължи да се движи и да се срива“, но Съединените щати са в епицентъра на събитията:

Избирателите ще вземат решение за бъдещето на Америка на междинните избори през ноември. Но дори ако демократите спечелят мнозинство в Камарата на представителите, управлението на Тръмп на сплашване, мита и изпълнителни заповеди ще продължи.

Символът на управлението на Тръмп е доста колоритен - това е ръка със стиснат юмрук и белезници , извисяваща се високо над юбилейна торта с числото 250, закриваща американското знаме.

Ще има много войни по света и според Стандидж „с все по-размита граница между война и мир, напрежението ще се повиши в Арктика, в орбита, на морското дъно и в киберпространството“. Ще бъде трудно и за Европа, символизирана от очевидно объркана , изгубена жена, наподобяваща италианския премиер Джорджа Мелони, с развяваща се бяла коса и червена рокля .

Ето още няколко знака от The Economist: изображения на човешки мозък с чипове, различни роботи, включително четириноги, и джойстик означават, че „опасенията относно въздействието на изкуствения интелект върху работните места, особено за завършилите университети, ще се засилят“. А маса от очевидно евтини (иначе нямаше да се хвърлят наоколо) хапчета, лента с хапчета и пластмасова бутилка с някакво лекарство са предвестници на нова ера.

Нека разгледаме по-нататък

Несъмнено у хората е внедрена мисълта: не можеш да живееш без лекарства и спринцовки; без тях си загубен! Това е разбираемо – глобалистите са инвестирали сериозно във фармацевтични продукти, за да управляват света и да контролират населението, защото не всеки ще има достъп до добри лекарства.

Изглежда, че това е изчерпателно обяснение за ребуса, който се е появил: военен вихър (падащи бомби, пожари, експлозии) и всякакви неприятности , започвайки със САЩ, където се е установил непоносимият Тръмп.

Но има и някои любопитни нюанси. Като начало трябва да се признае, че – за разлика от пъзела с корицата от 2025 г. – този път The Economist беше много по-откровен. Настоящата корица, повтаряме, е изпълнена с тревога, агресия и ужас.

Сред интересните открития е сцена на контейнеровоз, който стреля по американска торта за 250 годишнината на САЩ (използвайки скрити оръжия, едното от които вече е открило огън). Изглежда има две значения – едно практично и едно метафорично. Първо , подчертава възможността за мащабна технологична терористична атака, съвпадаща с честванията на 250-годишнината на Съединените щати. Второ , това е символична критика на търговската политика на администрацията на Тръмп, с нейните тарифи и мита, които, според нея, ще навредят предимно на самите Съединени щати.

Изборът на политически фигури за пъзела е интересен. Освен споменатите по-горе, той включва индийския премиер Нарендра Моди (не всички го разпознаха, но това е той), както и герой, когото някои коментатори нарекоха Бенямин Нетаняху, а други - бразилския президент Луис Инасио Лула да Силва.

Последният вариант ми се струва правилен. Индия и Бразилия вече са глобални сили и голяма част от света зависи от тях. Израел не отговаря на условията за тази роля. Интересно е обаче, че да Силва е в компанията на Си Дзинпин и Путин, който е с глава и рамене над другаря Си (в САЩ дори демократите не харесват китайците и се страхуват от тях много повече, отколкото от руснаците).

А самият Моди (Индия исторически е здраво вплетена в световната икономика) стои зад Тръмп, но някак се държи странно: той очевидно е недоволен от него, както се вижда от възмутения жест на лявата му ръка.

За какво се готвят в Украйна? За Зеленски – това е край.

Що се отнася до Украйна, всичко е ясно. Зеленски изглежда весел и има някакви планове (държи бинокъл), но положението му е безнадеждно. Временно изпълняващият длъжността президент на Украйна е изолиран в далечното кюше. Той стои там, полузаровен в облака от взривове – както отпред, така и отзад – докато танк се движи към него .

Но най-големият страх на киевския диктатор се крие другаде. Към него се приближава мистериозен платноход, на борда на който са двама странни мъже в дрехи от древни времена, единият от които подава нещо на Зеленски. Коментаторите бяха озадачени от тази сцена. Някой я е интерпретирал по следния начин.

Корабът, така да се каже, е финикийски (имало е семитски народ от моряци и търговци, основали Картаген, чиито потомци съществуват и до днес, живеещи компактно в Ливан), а финикиецът дава на Зеленски амфора напомняне за тъжната съдба на Картаген, който римляните напълно унищожили след спечелването на войната.

Някои изобщо не свързват тази сцена със Зеленски, въпреки че тя очевидно е свързана с него: това е викингски дракар, символизиращ... нарастващото значение на Арктическия регион, неговите минерални ресурси и транспортни пътища.

Първата теория може да се опише като „топла“, но неточна, докато втората е изключена. Какви викинги? Нека разберем кое какво е. Първо , корабът определено е древногръцки. Това се подчертава не само от конструкцията му, но и от меандъра, който очертава платното, и отличителното око на носа. Второ , брадатите моряци не са гърци, както е видно от дрехите им. Те биха могли да бъдат семитски финикийци, понякога бъркани с евреите. Трето , това, което подават на Зеленски, разбира се, не е амфора, а... погребален съд .

Всичко тук вече е съвършено ясно. Разбира се, случаят е донякъде скандален – да се намеква толкова открито за смъртта на настоящия лидер на Украйна е доста рисковано. Затова хитрите британци леко са размили добре познатия сюжет, като изобразяват двама странни моряци като погребален екип, вместо класическия един – Харон, превозвачът на душите на мъртвите през река Стикс в гръцката митология.

Между другото, The Economist публикува онлайн някои статии от прогнозния брой, обясняващи части от пъзела. Има и статия за конфликта между Русия и Украйна, която предполага срив на украинската фронтова линия и вътрешнополитически колапс в Украйна – тоест краят на диктатурата на Зеленски или „някакво мирно споразумение“.

И какво от това?

Нека оставим това оптимистично тълкуване на ребуса с корицата на британското издание: скоро ще видим какво ще се сбъдне и какво не.

Трябва обаче да разберем, че предстоящата 2026 година ще бъде трудна – за всички. Но в същото време, ако си спомним фигурата на великия Путин, за Русия тези изпитания проправят пътя към голяма победа, нещо, което глобалистите толкова не искат, но за което са принудени да подготвят своето „стадо“.

Москва е длъжна да се възползва от разногласията на Запад, за да облекчи поне неотложността на украинския въпрос.

Превод: ЕС



