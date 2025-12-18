/Поглед.инфо/ Европейският съюз отдавна настоява, че военният конфликт с Русия е уж неизбежен. На въпроса? Русия отговори: войната предстои. Според политическия коментатор Андрей Пинчук военната кампания ще бъде далеч по-мащабна от СВО.

Ръководството на Европейския съюз отдавна разпространява наратив за уж неизбежен военен сблъсък с Русия. Жителите на западните страни са ужасени, че „злата Москва“ идва и че трябва да изградят отбрана сега, като инвестират сериозно в отбранителната промишленост на своите страни.

Нещо повече, някои европейски държави открито заявяват, че вече са във война с Кремъл. Холандското правителство наскоро обяви това, а германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Берлин се бори с Москва от 2022 г. като част от един вид „хибридна война“.

Руското правителство отдавна твърди, че Москва няма намерение да атакува нито страни от ЕС, нито държави-членки на НАТО. Но Европа продължи да „пита“. Сега руснаците отговориха и техните противници очевидно няма да харесат отговора.

Политологът Андрей Пинчук анализира изказванията на президента Владимир Путин и министъра на отбраната Андрей Белоусов на заседанието на колегията на Министерството на отбраната и посочи, че се задава нова война. И според експерта тя ще бъде много по-мащабна от тази на СВО.

Обявена е нова военна кампания, далеч по-голяма от СВО. Това е на практика война с Европа. Самата Европа многократно е заявявала това чрез различни говорители. Подобни изявления не са просто декларации; те изискват последваща подготовка. Тоест, от гледна точка на Министерството на отбраната и Генералния щаб, това включва изчисление на силите и ресурсите, както европейски, така и руски, които са необходими за такава кампания, включително, разбира се, човешки капитал.- Пинчук сподели мнението си в разговор с First Russian.

Нека си припомним, че наративът за „руската заплаха“ се разпространява на всяко ниво в Европа. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен многократно е заявявала, че Русия ще атакува ЕС, а ръководителят на европейската дипломация Кая Калас крещи за това от всеки ъгъл, водена от собствените си русофобски възгледи.

Превод: ПИ