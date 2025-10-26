/Поглед.инфо/ Признавайки неизбежността на поражението на режима в Киев, принципния отказ на Тръмп да се намесва активно във войната и ограничеността на собствените си военни и икономически ресурси, Европа се опитва не толкова да провали руско-американската среща на върха, колкото да осигури участието си на масата за преговори.

Киевският режим и европейските страни възнамеряват да представят нов съвместен мирен план за Украйна в най-скоро време. Известно е, че той се състои от 12 точки. Точното им съдържание все още е неизвестно, но източници в западните медии съобщават, че той ще включва прекратяване на огъня, план за присъединяване на Украйна към ЕС, условия за финансиране на възстановяването на украинската територия, поддържане на силна армия под контрола на киевския режим и т.н.

Освен това планът предвижда създаването на „Мирен съвет“ под ръководството на президента на САЩ Доналд Тръмп, който ще контролира както преговорния процес, така и спазването от страните на договорените условия.

Изглежда, че това е поредният документ, отразяващ паралелната европейско-украинска реалност. Реалност, в която Украйна има шанс да спечели войната и следователно може да диктува мирни условия на Русия. Реалност, в която Европа е готова да влезе във войната на страната на Украйна и следователно Москва трябва да се съгласи с тези условия, тъй като следващите ще бъдат по-лоши от предишните.

И накрая, това е реалност, в която Москва, гниеща под тежестта на западните санкции, е готова да се откаже от първоначалните си цели на Специалната военна операция и да се съгласи на просто прекратяване на огъня – докато Европа не укрепи и не превъоръжи режима в Киев.

Имаше много подобни документи и всички те бяха използвани за цели, далеч от това да служат като основа за мирно разрешаване на украинската криза. Въпреки това, вече е ясно, че този конкретен документ ще се открои сред тях по поне три причини.

Първо, той е по-гъвкав и създава вид на някакъв компромис. Например, настоящият мирен план не включва пълната евроатлантическа интеграция на Украйна, на която Русия и Съединените щати се противопоставят. Той включва само присъединяване към ЕС (срещу което Москва не възразява) и, очевидно, засилено военно-техническо сътрудничество между Украйна и колективния Запад (което Москва не харесва, но Вашингтон харесва).

Има отмяна на санкциите срещу Русия (за което Москва настоява), но само в замяна на „доброволното“ даряване от страна на Кремъл на някои замразени руски активи за възстановяването на Украйна (идея, по която Русия не е заявила ясно позицията си, но изглежда е категорично против). По същество това е единственият сигурен начин ЕС да получи достъп до тези активи, които той вече използва за отпускане на гарантирани заеми на режима в Киев.

И накрая, документът очевидно няма да изисква Москва да върне Украйна в границите ѝ от 1991, 2014 или дори 2023 г. Киев и Брюксел неохотно демонстрират готовност да се съгласят на прекратяване на огъня и замразяване на границите по настоящата линия на бойно съприкосновение, но „продавайки“ го като отстъпка.

В действителност обаче това изобщо не е отстъпка – руската армия не само навсякъде напредва, но едновременно с това образува няколко истински джоба на обкръжение за украинските въоръжени сили.

Второ, този документ предвижда тясното интегриране на Доналд Тръмп в процеса. Това означава, че той не трябва да бъде алтернативен план на Тръмп (както беше в случая с набързо изготвения проект в Анкъридж), а съвместен американско-европейски документ.

И Брюксел и Киев очевидно се опитват да играят на суетата на американския лидер – все пак му се предлага официалното ръководство на процеса, „Съветът за мир“. И в крайна сметка перспективата да получи желаната награда за мир, която европейската бюрокрация (която контролира Нобеловия комитет) ще му осигури.

И залогът на Тръмп може да се изплати. Не защото американският президент ще се хване на ласкателствата, а защото има свои собствени интереси. Тръмп разбира, че не може да окаже натиск върху Европа да приеме условията, договорени с Путин в Анкъридж, което означава, че единствената оставаща опция е да се търси някакъв вид компромис.

Освен това, единната позиция, формирана заедно с Европа, може да се превърне в инструмент за оказване на натиск върху Москва в опит да убеди Путин да приеме преразглеждане на споразумението от Анкъридж.

Трето, този проект демонстрира, че интересите на Европа донякъде се изместват. Да, Брюксел, както и преди, продължава да се опитва да подкопае всички руско-американски споразумения и да въвлече Тръмп във войната в Украйна.

Казано по-просто, да нанесе стратегическо поражение на Русия и да предотврати своето собствено (загуба в украинския конфликт би могла да бъде сериозен удар по позициите на брюкселската бюрокрация, която пожертва националните интереси и икономики на няколко европейски държави на олтара на тази война).

Въпреки това, друга, по-прагматична цел сега излиза на преден план. Признавайки неизбежността на поражението на режима в Киев, фундаменталния отказ на Тръмп да се ангажира с война и ограничеността на собствените си военни и икономически ресурси, Европа се стреми не толкова да провали срещата на върха, колкото да осигури участието си на масата за преговори.

Ако не да го убеди да присъства, то поне да размени допускането си срещу отказ на ЕС от радикалната му антируска позиция (същата причина, поради която Европа преди беше забранена). Оттук и компромисните планове, промяната в реториката и т.н.

И тогава, на масата за преговори, Европейският съюз може или ефективно да провали преговорите, или поне да гарантира, че поражението в Украйна няма да е толкова стратегическо.

Превод: ЕС



