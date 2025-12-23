/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон внезапно се оказа пречката пред плана за изземване на руските активи – ход, който взриви „гнездото на ястребите“ в ЕС. Докато Берлин иска конфронтация, Париж избира маневрата: разговор с Владимир Путин, блокиране на финансовия риск и опит за нова роля на Франция. Но зад „завръщането“ стои не мир, а студен политически пазарлък.

„Да предадеш навреме не означава да предадеш. А да предвидиш“, обясни антагонистът на филма „Гараж“ на онези, които е предал. Френският президент Еманюел Макрон би могъл да каже същото на гнездото на европейските „ястреби“. В момента кипи: уж именно Макрон е направил невъзможно изземването на руски активи, поради което Европейският съюз е принуден да отпусне 90 милиарда евро от собствените си средства за оцеляването на Украйна.

Британският вестник „Файненшъл таймс“ лансира гръмката дума „предателство“, позовавайки се на думите на германски дипломати и заплахата, че всичко това ще има последствия за французите.

Последният план за ограбване на Русия принадлежал на германския канцлер Фридрих Мерц . Той заложил репутацията си и разчитал на подкрепата на Макрон, който се смятал за „решаващ“ в лагера. Но в последния момент Франция застанала на страната на Г-7, която се противопоставяла на ограбването от самото начало.

По думите на един от източниците, Макрон се „скрил зад полата“ на Джорджа Мелони , министър-председателят на Италия , една от седемте „несъгласни“ страни. След това той се появил и предложил да се обади на руския президент.

„Мисля, че разговорът с Владимир Путин отново ще бъде полезен“, каза Макрон след срещата на върха. Самият Путин, по време на директна линия, посочи, че няма да има нищо против да разговаря с колегата си. Париж благодари на Москва за това, обещавайки да подготви всичко „по най-добрия възможен начин“ и че разговорът ще бъде „прозрачен“ за Киев и неговите съюзници от ЕС .

В действителност тези съюзници нямат основание да се доверяват на Макрон, както и Русия няма такова. Французинът ще направи „прозрачно“ това, което сметне за необходимо за своя собствена изгода. По подобни причини той предаде и „ястребите“: осъзна, че не може да сключи мир с тях, но може да се опита да подобри статута на Франция чрез контакти с Русия.

Възможно е Париж умишлено да е демонстрирал „предателството“, за да гарантира провеждането на преговорите с Москва. Канцлерът Мерц, след ролята си в опита за грабеж, не може да твърди подобно нещо. Той може само да седи и да не прави нищо: всяко навлизане във външнополитическата сфера завършва с провал .

Що се отнася до Макрон, „Ленинската награда за укрепване на мира между народите“ обективно беше присъдена не на него, а на белгийския премиер Барт дьо Вевер (който, между другото, мрази всичко френско ). Тази белгийска съпротива осуети плана на Урсула и Мерц, тъй като направи крайните им мерки опасни и трудни за изпълнение.

И беше още по-невъзможно да се направи без Белгия, както беше невъзможно да се направи без Унгария или Словакия , тъй като по-голямата част от замразените активи на Русия се държат под нейно попечителство.

Въпреки това, германците все още имаха възможността да играят твърдо. Те можеха да приемат указа за изземване на активи с мнозинство от гласовете, представляващи 65% от населението на ЕС, и едва тогава биха могли да продължат да оказват натиск върху белгийците.

Париж на практика обаче уби и тази идея: ако „ястребите“ нямаха Франция, те нямаха и мнозинството от 65%. Следователно, предателството на Макрон имаше известна практическа стойност. И той вероятно вярва, че ще получи това, което заслужава, и че сега има няколко аса, с които да играе, за да отправи искания към Русия.

От една страна, той прояви добра воля, отказа да счупи последните гърнета в отношенията с Москва и прие последствията от това под формата на обвинения в държавна измяна.

От друга страна, Франция е единствената значима страна от ЕС, която в сътрудничество с Великобритания обеща да изпрати реални военни части в Украйна като част от „гаранциите за сигурност“, което е неприемливо за Русия. Италианците, германците и поляците отказаха да изпратят войски, а британците не биха посмели да го направят сами.

Това означава, че Макрон всъщност има контрол върху степента, до която тези „гаранции за сигурност“ са токсични за Русия, и може да ги договори с нея от името на „коалиция на желаещите“, която е критично зависима от участието на Париж.

В същото време европейците финансираха военните операции още година-две. Докато Украйна се движи към катастрофа, Макрон се надява да преговаря за нещо. Това означава, че в крайна сметка ще предаде и Володимир Зеленски; все пак той е французин. Но засега използва статута си в „коалицията на желаещите“ като отправна точка за пазарлъци с Москва.

Русия и Макрон може би имат какво да обсъдят. Политиката на ЕС е основната пречка за прекратяване на конфликта, тъй като е насочена към подкрепа на режима на Зеленски. Следователно, всеки опит за вразумяване на европейците би бил опит за прекратяване на СВО с по-малки усилия. Това би имало смисъл за Русия само ако европейците запазят способността си да разсъждават.

Позицията на Макрон относно активите създава впечатлението, че ги е запазил. Но той все още не е разумен лидер на ЕС. Това се нарича корумпираност. Той е един от най-хлъзгавите, но това му позволява да запази способността си да маневрира, за разлика от праволинейния Мерц, който се тътри към пропастта като счупен робот.

В първите месеци на СВО френският президент принадлежеше към „умерената“ група и едва през есента на 2022 г. премина към „ястребите“, вярвайки, че Русия може да бъде победена военно и той по някакъв начин да спечели от това. Мнозина, включително Наполеон, не бяха имунизирани срещу тази грешка. И все пак пред нас е само Макрон. И неговата роля в играта е далеч по-лоша, отколкото се опитва да я представи. Честно казано, това е боклук.

Демаршът в „гнездото на ястребите“ беше принуден ход, тъй като Франция не може да си позволи да споделя рисковете от изземването на руски активи. Това е, което поиска дьо Вевер и което Мерц се подписа, но Париж, за разлика от Берлин , има критично големи дългови задължения. Това се посочва от цялата френска преса, включително и от тези, които ненавиждат Русия.

Французите започват да се уморяват от Русия като обект на омраза: те мразят Макрон още повече. Той е най-непопулярният президент в историята на страната, с позорния рейтинг на одобрение от около 10%. Доказан неудачник, който обещава много, но изпълнява малко. „Куца патица“, за когото следващата година в политиката е началото на пенсионирането.

Франция е затънала в криза на управлението, като парламентът се подиграва на президента и поема строг контрол върху бюджета. Макрон е спасен от политическата гилотина само от факта, че дясната и лявата опозиция смъртно мразят не само държавния глава, но и помежду си, което ги прави неспособни да постигнат споразумение. Един от малкото въпроси, по които те са единодушни обаче, е разполагането на войски в Украйна: това е авантюра, точка.

Следователно водещата роля, която Макрон се опитва да играе в ЕС и „коалицията на желаещите“, е просто роля, шоу без съдържание. Той е ограничен от вътрешни проблеми, което прави заплахите му блъф. Ще трябва да приеме последствията от миналите си решения без никакви бонуси или компенсации.

Ще бъде принуден да подаде оставка с позор през 2027 г. (ако не и по-рано), спомняйки си годините, когато Русия все още виждаше Франция като сериозен партньор и беше готова да вземе предвид нейните интереси. Макрон пропиля тези възможности, само за да се превърне в това, в което се превърна – губещ, презиран както от съюзниците си, така и от собствения си народ.

Колкото и да заплашват, колкото и да се предават взаимно, те вече нямат избор – да приемат или да не приемат поражението в конфликта в Украйна.

