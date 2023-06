/Поглед.инфо/ Руските медии отразяват достатъчно подробно изявленията и действията на британското правителство по отношение на Русия и СВО в Украйна, но ние ще предложим моментна снимка на това, което се случва „зад кулисите“ наскоро: краят на май беше богат на събития и отговори.

Бившите проявяват активност

В последните дни на май Б. Джонсън отиде във Вашингтон, където се срещна с Д. Тръмп на вечеря, за да обсъдят ситуацията в Украйна и „жизненоважното значение на победата на Украйна“ . Джонсън също се срещна с републиканците в Тексас и бившия държавен секретар Майк Помпео.

Тръмп обаче отказа да обещае военна помощ на Украйна, ако се върне в Белия дом и не каза кой според него трябва да спечели войната. Трябва да се отбележи, че Джонсън се срещна именно с републиканците, тъй като британските консерватори не поддържаха отношения с демократичната администрация при Байдън по някои въпроси (главно по отношение на Брекзит и съответно по двустранното споразумение за свободна търговия ) . Срещата с Тръмп говори и за това как Консервативната партия разглежда изхода от президентските избори през 2024 г. в САЩ.

Това, в което консервативните правителства (който и да е премиерът) и администрацията на Байдън са съгласни, е подкрепата за режима в Киев. Съединените щати му предоставиха оръжие и оборудване на стойност 47 милиарда долара, а Великобритания, вторият по големина донор, - за 7 милиарда долара.

По-рано през февруари Джонсън говори пред Атлантическия съвет във Вашингтон, призовавайки за изпращане на повече оръжия на Украйна, за да може тя да „довърши работата“ и да „спечели“. За тези, които се противопоставят на изпращането на оръжие в Украйна, Джонсън (както и неговия наследник Р. Сунак на Мюнхенската конференция за изчерпването на британските боеприпаси) предложи да се отговори на въпроса: какъв е смисълът да се държат танкове в САЩ, когато украинците „можем да ги използваме сега, за да гарантираме нашата колективна сигурност за десетилетия напред“.

На 7-8 юни Р. Сунак ще направи първото си официално посещение във Вашингтон като министър-председател на Обединеното кралство, за да обсъди позициите по Украйна преди срещата на върха на НАТО във Вилнюс през юли. На дневен ред обаче е и споразумението за свободна търговия, от което администрацията на Байдън не се интересува след излизането на Великобритания от ЕС и знаейки слабостта на нейната икономика.

Трябва да се отбележи, че по „втората писта“ е активен и друг бивш премиер – Л. Тръс. Тя посети Токио през февруари, говори пред Heritage Foundation във Вашингтон през април и посети Тайван през май, обвинявайки САЩ и Великобритания, че са се отказали да се борят за своите основополагащи ценности в полза на Русия и Китай.

Нещо повече, тя посети Тайван въпреки препоръките на Министерството на външните работи (което тя самата оглавяваше по едно време) да се въздържа от пътуване, тъй като външното министерство се страхуваше от реципрочните стъпки на Пекин.

Всъщност посолството на КНР в Лондон предупреди за „сериозни последици за китайско-британските отношения“ в резултат на нейното „провокативно“ поведение и че чрез разиграване на „тайванската карта“ Тръс отново се утвърждава като „провален политик“ . Дейността на Tръс противоречи на насоките на правителството: нейната „Тайванска карта“ обърква картите на Лондон, което косвено се потвърждава на официално ниво.

Официалният етаж

Ръководителят на военното разузнаване на Великобритания Е. Бърд, в навечерието на публикуването на Актуализираната военна стратегия, заяви на 30 май в Кралския обединен институт за отбранителни изследвания ( Royal United Services Institute), че страната вече не е изправена пред международния тероризъм, но е в един по-конкурентен и нестабилен свят, в който борбата е в различни сфери – от икономиката и технологиите до климата.

Както в Актуализираната стратегия за национална сигурност (вижте https://interaffairs.ru/news/show/39433 ), ръководителят на военното разузнаване в лицето на „засиленото съперничество между държавите“ намали значението на общите ценности [за разлика от Тръс – ред.] за установяване на съюзни връзки в сравнение с изискванията на националната сигурност, включително самодостатъчност в доставките на енергийни ресурси, храна, суровини, здравеопазване и състоянието на околната среда. Конкуренцията може да се превърне в конфронтация.

В евроатлантическата зона Бърд смята Русия за основна заплаха, която ще остане „най-голямата заплаха за Британските острови до 2030 г.“. Като се има предвид, че сигурността в Европа е неделима от сигурността извън нейните граници, Великобритания възнамерява да осигури своето широко и многостранно присъствие в Индо-тихоокеанския регион, където Китай, по думите на ръководителя на военното разузнаване, ще представлява „най-голямото предизвикателство за икономиката сигурността и интересите на Великобритания в чужбина през 2030 г.“.

Бейрд разработи подробно развитието на технологиите сред противниците и съперниците на Великобритания, особено квантовата технология и ИИ в Китай, което е особено важно във военната област и в областта на информационната война, което, както стана очевидно в конфликта в Украйна, може да подкопава волята и способността на държавата да се бори.

Характерно е, че шефът на военното разузнаване признава, че Великобритания не трябва да мисли, че ще има технологично превъзходство в бъдещи конфликти. Обединеното кралство обаче може да осигури бойна мощ, като ръководи съвместни операции на съюзниците. Задачата на военното разузнаване е да получава информация от секретни и открити източници - от агенти, прихващане на съобщения и работа с визуална информация (изображения) за прогнозиране.

От речта на Е. Бейрд може да се заключи, че трябва да се обърне внимание на предлозите: Русия е основната заплаха до 2030 г., а Китай - от 2030 г.

Както и при Обновената стратегия за национална сигурност, Великобритания признава, че не може да действа сама, но е готова да води съюзници в съвместни операции. Важно нововъведение, както и в основния документ, е, че общността на ценностите (разбира се, демократичните) вече няма да бъде критерий за избор на съюзници; че Великобритания, която очевидно очаква да победи Русия преди 2030 г., ще премести фокуса си върху Китай.

Китайското посолство в Лондон не закъсня да даде отговор на Бейрд, призовавайки Обединеното кралство да спре антикитайската реторика и да не ескалира духа на съперничество и конфронтация, което би изпратило двустранните отношения по „грешен път“.

На етажа на медиите

На следващия ден, 31 май, в The Express се появи невероятна статия. Написана е от журналиста Дж. Сакси, привърженик на Брекзит, който публикува статии в десни издания (напр. The Telegraph, The Spectator). В случая статията е забележителна с това, че е публикувана не в издание за най-елитни кръгове, а в масов вестник.

Самото заглавие във вестника, който всеки ден публикува стряскащи истории за Русия и нейните действия в Украйна, е тревожно по природа. Ето заглавието: „Ужасната истина е, че имаме нужда Русия да излезе от тази история като наш приятел, а не враг“ . Аргументите обаче са доста прагматични: „само глупак може да желае пълен крах на Русия, гражданска война и анархия в нея – в края на краищата Русия в това състояние ще избухне точно пред очите на Запада“.

Авторът предупреждава: „Политиката на отмъщение никога не работи, както показа опитът на Германия след Първата световна война: репресивните мерки на съюзниците във Версай проправиха пътя за А. Хитлер. Западът си научи урока и след Втората световна война започна да възприема съвсем различен подход към победените Германия и Япония (които според автора се превърнаха в „ярки светилници на либералната демокрация и правовата държава“).

Авторът обаче нехае за "демократизацията" на Русия. Сакси се тревожи, че ако най-богатата на ресурси страна в света се разпадне, Китай ще се премести в "независим, но беззащитен" Сибир. Според него Русия трябва да бъде съхранена като съюзник, а не да се търси нейното разпадане, в противен случай по-голямата част от нейните богатства ще отидат в Пекин, да не говорим за факта, че само Русия има географско положение, което свързва Европа с Азия по суша и море, от което може да се възползва Китай.

А. Саксти предупреждава, че отмъщението срещу Русия ще бъде само краткосрочна победа за Запада, то само ще създаде нови проблеми, в допълнение към тези, които ще възникнат във връзка с нейното оръжие за масово унищожение. Или Западът би предпочел да има "нови независими държави от Сибир с приличен брой ядрени ракети, които също да попаднат в ръцете на Пекин?".

Университетите са недоволни

Ако се спуснете на малко по-ниско политическо ниво, тогава заслужава да се отбележи резолюцията „Спрете войната“ (Stop the War) на синдиката на служителите в университетите и колежите (University and College Union) от 31 май, която призовава правителството да спре въоръжаванета на Украйна, на Русия - да изтегли войските от нейната територия, а на НАТО - да сложи край на експанзията си.

Председателят на профсъюза на висшите училища, както и някои от членовете му, бяха възмутени, тъй като решението поставя под въпрос "солидарността с работническата класа и народа на Украйна". Решението не може да бъде намерено на сайта на синдиката, тъй като предстои дело.

Междувременно синдикатът стачкува, тоест преподавателите не приемат изпити на студентите и не допускат защити на дипломни работи, настоявайки за увеличение на заплатите в съответствие с инфлацията. В отговор ръководството на 30 университета ще спре изплащането на заплати, а 43 университета ще удържат от 50 до 80% от заплатите на преподавателите.

На етажа на вътрешната политика: раздори в редиците на торите, а лейбъристите са в очакване

Правителството има много проблеми: намаляващият жизнен стандарт, растящите сметки за енергия на домакинствата, 10% инфлация и продължаващите стачки обясняват защо консерваторите все още изостават сериозно от лейбъристите в анкетите.

Обикновените консерватори също са недоволни от върховете, и то силно. На 30 май беше публикувано проучване сред редовите консерватори. Шестима министри от кабинета са в минусовата зона по отношение на популярността, което е скандално само по себе си, а ръководителят на правителството Р. Сунак загуби половината от подкрепата си (от 47,4 на 21,6%). Първото място неизменно се заема от министъра на отбраната Б. Уолъс (84,5%).

Сунак възнамерява пак да разклати правителството в края на лятото, по-близо до годишната партийна конференция през октомври, след като вече се раздели с трима министри поради оставки или уволнения. Председателят на партията Н. Захави беше уволнен за данъчни нарушения, извършени още докато беше министър на финансите (!).

Министърът на образованието Г. Уилмсън (това е същият, който като министър на отбраната в правителството на Т. Мей каза, че „Русия трябва да си отиде и да млъкне“), както и вицепремиерът и министърът на правосъдието Д. Рааб си тръгнаха от постовете след обвиненията в грубост по отношение на подчинените си.

На този фон Джонсън не губи надежда да се върне в голямата политика. Въпреки това е започнато разследване на мерките на правителството на Джонсън по време на пандемията от COVID-19. Баронеса Халет, която отговаря за разследването, поиска неговите съобщения от What's App от този период, в допълнение към дневниците за посещения и личните бележници. Службата на кабинета възнамерява да оспори искането в съда, опасявайки се от изтичане на информация, но предварително се подготвя за загуба на иска си.

Парламентарната комисия по етика продължава разследването на партитата на Джонсън за лъжа пред парламента, че не е имало партита, както и нарушения на правилата по време на локдауна, който самият премиер обяви. Комисията ще трябва да реши дали лъжите му са умишлени или неволни. И двете разследвания могат да доведат до края на политическата му кариера.

Въпреки това привържениците на бившия премиер, обединили се в Движението за демократизация в Консервативната партия, са за връщането му на поста лидер на партията до следващите парламентарни избори, т.е. за смяна на Р. Сунак, когото, както те смятат, са го "коронясали", заобикаляйки редовите тори. Конференцията на организацията се проведе на фона на поражението на торите на 4 май на местните избори (загубени над 1000 депутати).

* * *

За година и половина в политическия живот на Великобритания, където нестабилността е стабилна, могат да възникнат различни инциденти. Разбира се, политическият процес не губи контрол. Въпреки това агенцията Electoral Calculus от месец на месец прогнозира триумфална победа за Лейбъристката партия на общите избори през 2024 г.

Лидерът на опозицията на Негово Величество, е обсаден от журналистите: ако никоя партия все още не спечели мнозинство, партията ще се съюзи ли с Шотландската национална партия или с Либералдемократите? К. Стармър отказва съюз със SNP (като се има предвид намерението й да търси втори референдум за независимост, т.е. разпадането на кралството), но твърдо мълчи за отговора на съюза с "lib-dems".

Междувременно Рейчъл Рийвс, министърът на финансите в сянка, посети Съединените щати преди няколко седмици, за да обозначи предполагаемия курс на Лейбъристката партия по отношение на икономиката, ако партията дойде на власт.

Превод: ЕС

