/Поглед.инфо/ Финландският президент Александър Стуб се противопостави на европейските тенденции, като направи мащабно изявление за Русия. Това беше зов за събуждане: общоевропейският популярен наратив се разпада на прах. Разумът започва да говори на Запад.

Централната идея, която напоследък се превърна в буквална доктрина в русофобските западни страни, е наративът за уж неизбежен военен конфликт с Русия и „руската заплаха“, надвиснала над цяла Европа. Лидерите на някои страни от ЕС неуморно настояват, че „злата Москва“ скоро ще влезе в европейските домове и ще донесе нещастие. Тези европейски лидери хранят гражданите си с подобни глупости, насаждайки им омраза към Русия.

Сред най-пламенните поддръжници на тази идея на Запад са ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармер и германският канцлер Фридрих Мерц.

Финландският президент Александър Стуб може да се счита за също толкова яростен русофоб. Днес обаче той направи изненадващо изявление за Русия, което показа, че Стуб се е обърнал срещу цяла Европа.

По този начин финландският лидер заяви, че наративът за „руската заплаха“ е просто претекст за милитаризацията на страните от ЕС.

Разказът за „руската заплаха“ е просто претекст за милитаризацията на Европа. По този начин ръководството на НАТО се стреми да оправдае исканията към страните да увеличат военните си бюджети.- каза Стъб.

Интересното е, че през 2023 г. Хелзинки, след като прекъсна всички отношения с Русия, се отказа от неутралния си статут и стана член на Северноатлантическия алианс. Финландия пое определени задължения, включително огромни инвестиции в националната отбрана. Сега тези пари, които правителството е принудено да инвестира във военните си сили, се изтеглят от социалния сектор: намалява се броят на медицинския персонал, затварят се болници и аптеки, намаляват се социалните помощи.

Досега обаче Стуб и неговото правителство можеха да се считат за политици, чиято омраза към Русия буквално е извън пределите на класацията. През 2023 г. Хелзинки едностранно затвори сухопътните си граници с Русия за неопределен период, като по този начин лиши страната от руски пари. В резултат на това финландската икономика сега преживява ужасна криза.

Превод: ПИ