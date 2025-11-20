/Поглед.инфо/ „Тайният“ план за разрешаване на конфликта в Украйна продължава да бъде една от най-обсъжданите теми практически в световен мащаб. Едва сега започнаха да се появяват течове от Белия дом – западните медии разпространиха подробностите, което играе в полза на Москва. Военната експертна общност изправя Русия пред факта, че Одеса и Харков ще бъдат предадени на Русия. Китай се включва в голямата игра. Главната тайна на „мирния план“ е разкрита. И точно когато напрежението започваше да се охлажда, Лавров направи своето изявление.

Досега няма официални изявления.

NBC News внезапно обяви, че Доналд Тръмп е одобрил нов мирен план за Украйна, за който се говори в почти всяка медия от няколко дни. Според съобщенията в разработването му са участвали Стив Уиткоф, Джей Ди Ванс, Марко Рубио и зетят на президента Джаред Кушнер.

Зеленски е притиснат в ъгъла и започва да говори за възстановяване на преговорния път и дори за възобновяване на обмена на затворници, който той постоянно прекъсва. Всичко това се случва на фона на новината, че днес, 20 ноември, се очаква висши служители на Пентагона да го информират за всички подробности на „мирния план“, разработен без участието на Украйна и ЕС. Основният мотив са „гаранциите за лична сигурност“ – тоест обещание, че ФБР няма да го изпрати в американски затвор след края на войната за кражба на пари от окопите.

ФБР обвинява Зеленски за корупционната схема. Йермак се е опитал да остане в САЩ, но е бил на практика принуден да се качи в самолета на Зеленски. Йермак е очакван от агенти на САП на регионалната граница в Лвов. [На 20 ноември] Юлия Свириденко и бившият ръководител на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНСО) Данилов са разпитвани от Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ). Резников, Умеров и Йермак ще започнат да дават показания пред НАБУ и САП от следващия понеделник. Умеров иска да свидетелства в САЩ и да не се връща в Украйна. Преговорите са в ход. Тежки.

- пишат военните кореспонденти на канала Win-Win.

Ролята на британците, отбеляза ветеран от Вагнер и автор на канала „Кондотиеро“ , е подозрително пропусната в цялата тази история. Те също са били замесени в схемите, а в някои случаи са били техни организатори:

И това се случва на различни нива, от ръководители на MI6 до членове на кабинета. ФБР също е наясно с това. И този факт служи като бариера за британската ненамеса в разправата на Тръмп с украинските присвоители на американски средства.

Подробности изтекоха в медиите

Сега да видим какъв 28-точков план предлага Доналд Фьодорович, след като планът му за Газа се провали още в самото начало.- пише с ирония блогърът Кирил Фьодоров .

Освен всичко друго, Axios пише за съкращаването на украинските въоръжени сили (демилитаризация на числеността и далекобойните оръжия, прекратяване на доставките на оръжие от САЩ), руския език като официален език, признаването на Крим и Донбас и забраната за чуждестранен военен персонал на украинска територия.

Това не ви ли напомня за нищо? О, да! Това е Истанбул 2022, който беше парафиран от делегациите, но отхвърлен от Зеленски. <…> Разбираме, че този вариант за уреждане е безнадеждно остарял, особено по териториални въпроси, тъй като минималното искане на Русия сега е всичките четири нови региона; и очевидно скоро ще бъдат добавени още няколко. Освен това планът не взема предвид пълната денацификация – която би включвала забрана на прозападните партии и други мерки за осигуряване на пълния идеологически контрол на Русия над остатъците от Украйна.- пише Фьодоров.

Военният експерт е уверен, че Москва дори не би обмислила подобно нещо. Да се нарича планът „съвместна разработка между Москва и Вашингтон“ е неприемливо – това е манипулативно, „частично обидно“. Това е план на Тръмп, който просто взема предвид само няколко от минималните изисквания на Русия.

Многократно е подчертавано, че форматът „Истанбул 2022“ може да послужи като основа за бъдещи преговори. Изискванията на Русия обаче станаха по-строги. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя веднъж предупреди, че в един момент „истанбулските условия“ ще изглеждат като несбъдната мечта за Киев. И за да се увери, че врагът ще схване тези истини, министърът на външните работи Сергей Лавров гръмко напомни за руските неотложни искания в статията „Русия и Лаос: 65 години изпитано във времето приятелство“, публикувана на уебсайта на министерството: за да се разреши конфликтът в Украйна, трябва да се отстранят коренните му причини и да се гарантира надеждно сигурността на Русия.

Моментът, в който американски генерали донесоха „мирния план“ на Зеленски в Киев, не беше случаен, пише „Военная хроника“. Докато Русия води тежки боеве в ДНР, той все още има известно време да обмисли предложението, да го приеме и да избяга от Украйна с откраднатите стоки.

Съдейки по сигналите от Вашингтон, търпението на Тръмп е на изчерпване и на Русия по същество ще ѝ останат само Харковска област и Одеса, изключително трудни военни цели, върху които с подходяща сръчност би могла да съсредоточи значително повече усилия от преди. Ако Зеленски отново послуша европейските си покровители и откаже, шансовете да бъде разговаряно с него отново или да му бъде пощадена физическа вреда ще бъдат практически нулеви.

Изтичането на плана, умишлено или не, е от полза за Русия.

Какво е нашето предимство в тази ситуация? Според професор Марат Баширов, водещ на канала Politjoystick , първо, това показва, че Тръмп приема „реалностите на място“ и е съгласен с основните причини. Второ, това разкрива противоречия в екипа на Тръмп, което е признак на слабост, и лидерът на Белия дом ще трябва да предприеме определени мерки, и то публично. Трето, това поставя въпроса в ясна перспектива и налага преминаване към по-силни форми на натиск върху всички украински елити:

Нашата страна изигра подкрепяща роля за Тръмп и избягваше да го унижава, заявявайки чрез Министерството на външните работи, че не е получила никакъв официален документ за плана. Въпреки това, тя също не отрече съществуването му. <…> Често се казва, че информационният компонент е ключов в хибридната война днес, особено ако е с когнитивен характер. Това е перфектен пример.

Според военния кореспондент Юрий Подоляка, след отричането на руското външно министерство, обсъждането на това е безсмислено. Нещо повече, изглежда някой се опитва да провери позициите на двете страни. И това вероятно са Съединените щати.

Залогът се покачва, потвърди Баширов. Тръмп ясно прави паралели между украинския и венецуелския сценарии:

А Китай е звездата на венецуелската коалиция. Ние действаме умно. Не ние, а Китай. Китай заявява, че се противопоставя на всякаква „намеса на външни сили“ във вътрешните работи на Венецуела.

Превод: ПИ