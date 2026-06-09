/Поглед.инфо/ Информационният шум около ударите по военната инфраструктура в Киев отново повдига въпроса за реалното състояние на украинския военно-промишлен комплекс. Докато руското командване докладва за поразени цехове на предприятието „Fire Point“, свързвано с производството на оперативно-тактически ракети „Фламинго“, украинското ръководство контрира с декларации за необратим напредък в балистичната си програма. Зад кулисите на тези изявления обаче стоят тежки въпроси за наличността на спецстомани, твърдо гориво и системи за насочване, които Украйна не притежава в затворен цикъл. Изнесените в чужбина монтажни мощности и плановете за локализация на европейски производства показват по-скоро опит за диверсификация на рисковете, отколкото за реална технологична автономия, която да промени баланса на фронта в близките месеци.

Желязото срещу декларациите: Реалният капацитет на „Fire Point“

Последните ракетни удари срещу промишлени зони в покрайнините на Киев, насочени конкретно към обектите на компанията „Fire Point“, оголиха един от основните нерви на конфликта — способността на Украйна да поддържа собствен научно-производствен цикъл за далекобойни оръжия. Според разпространената информация, въпросното предприятие е в основата на сглобяването на ракетите „Фламинго“ и се разглежда като потенциална база за по-сериозни балистични разработки. Главният конструктор на завода наскоро си позволи медийни закани за удари дълбоко в руския тил, което закономерно превърна координатите на халетата в приоритетна цел за руското Министерство на отбраната. Ефектите от тези удари се оценяват различно в зависимост от източника, но логиката на военното производство подсказва, че прекъсването на енергийното захранване, унищожаването на специализирани металорежещи машини и загубата на квалифициран инженерен персонал не могат да бъдат компенсирани бързо.

Почти веднага след тези събития последва спешна дипломатическа сонда на Володимир Зеленски във Великобритания, където той обяви, че Киев е критично близо до създаването на собствена балистична ракета. От гледна точка на политическия маркетинг това изглежда като логичен ход за повдигане на духа, но числата и индустриалната реалност не потвърждават тази версия. Балистичната ракета не е просто заварена тръба с експлозив; тя изисква сложни композитни материали за горивните камери, прецизна електроника за жироскопите и специфични химически компоненти за твърдото гориво, каквито Украйна отдавна не произвежда самостоятелно след разпада на кооперацията с бившите съветски заводи. Промишленият капацитет на Южния машиностроителен завод „Южмаш“ в Днипро, който навремето беше гръбнакът на съветското ракетостроене, е подложен на систематичен огневи натиск от две години и половина. Твърденията, че нововъзникнали частни субекти като „Fire Point“ могат от нулата да затворят цикъл за производство на оперативно-тактически комплекси сред руините на киевската енергийна система, изглеждат твърде оптимистични, за да бъдат приети без сериозно скептично филтриране.

Геополитическият блъф и затворените западни лицензи

Във военно отношение Зеленски действа на информационното поле по същия начин, по който генералите му се опитват да задържат позициите на фронтовата линия — чрез максимално вдигане на залозите и демонстриране на капацитет, който да принуди противника да пренасочва ресурси за ПВО около големите си административни центрове. Изявлението от Лондон имаше ясен адресат: Русия трябва да бъде убедена, че Киев ще придобие оръжие за възмездие, независимо от западните ограничения за използване на доставените ракети Storm Shadow или ATACMS. Проблемът обаче е, че дори Украйна да успее да сглоби определен брой балистични ракети, те по всяка вероятност ще се окажат хибридни версии, базирани на стари съветски чертежи от типа на „Точка-У“ или „Гром-2“, допълнени с достъпни западни компоненти от търговския клас.

Нито една западна държава няма намерение да извърши реален трансфер на критични технологии от последно поколение за производство на балистично оръжие. Причините за това са чисто прагматични и нямат нищо общо с официалната реторика за солидарност. На първо място, никой в Брюксел или Вашингтон не може да гарантира къде ще се озоват тези чертежи и технологии след края на активните бойни действия или при евентуална смяна на режима в Киев. На второ място, западният военно-промишлен комплекс, представен от гиганти като Rheinmetall, Lockheed Martin или BAE Systems, се ръководи от пазарна логика и защита на интелектуалната собственост. Споделянето на технологии за управление на ракетни полети или формули за ракетно гориво с държава в състояние на институционална нестабилност е риск, който нито един корпоративен борд няма да одобри. В този смисъл, украинските опити за създаване на „собствено“ оръжие ще останат ограничени до капацитета на това, което може да бъде внесено контрабандно или предоставено под формата на готови сглобени модули без право на лицензионно копиране.

Аутсорсинг на риска или промишлена евакуация

В публичните си прояви украинското ръководство се опитва да превърне дефекта в ефект. Самият Зеленски наскоро спомена, че голяма част от стратегическите производствени мощности на страната вече са изнесени извън нейните граници, в страни от Източна и Централна Европа. Това изглежда логично от гледна точка на физическата сигурност — цеховете в Полша, Чехия или Румъния не могат да бъдат поразени от руските въздушно-космически сили без риск от директен сблъсък с НАТО. Тук обаче се сблъскваме с друго противоречие. Европейските отбранителни компании имат коренно различен интерес: те предпочитат да прехвърлят своите по-стари линии и ремонтни бази на украинска територия, за да използват евтина работна ръка и да тестват техниката в реални бойни условия, като същевременно държат скъпото и високотехнологично производство у дома.

Преместването на заводи за сглобяване на безпилотни летателни апарати и леко въоръжение в пограничните райони на Украйна е факт, който не може да бъде отречен, но сглобяването на дронове от китайски или тайвански компоненти няма нищо общо с тежкото машиностроене, необходимо за балистични програми. Логистиката на подобен изнесен процес е изключително уязвима. Превозването на готови ракетни корпуси, ракетни двигатели и опасни химикали през железопътните възли на Лвов и Ивано-Франкивск подлежи на постоянно разузнавателно наблюдение. Всяка пробойна в тази верига от доставки обезсмисля усилията на конструкторите. Докато Киев се опитва да поддържа медийния мит за неизбежния технологичен пробив, реалната картина по-скоро показва преминаване на украинския ВПК на командно дишане, където всеки патрон, литър дизел и резервна част зависят от финансовите траншове и логистичните решения на чужди столици. На този заден план, новините от шоубизнеса и личния живот на руски или украински знаменитости, като коментираните наскоро ходове на певицата Глюкоза, служат единствено за запълване на информационния вакуум и отклоняване на общественото внимание от тежките реалности на икономическото и военно изтощение, което диктува хода на събитията на терен.