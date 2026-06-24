Константин Бондаренко: ЕС се разцепва - само пет държави искат конфронтация с Русия

/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора с водещия Владимир Трифонов политологът и историк Константин Бондаренко прави мащабен анализ на процесите, които разтърсват Европа и света. Защо Европейският съюз все по-трудно намира път към преговори с Русия? Кой печели от милитаризацията на Европа? Защо според Бондаренко войната постепенно се превръща в икономически инструмент за спасяване на западни икономики? В разговора се обсъждат ролята на Тръмп, конфликтът между глобалисти и национални държави, дигиталният контрол, бъдещето на Китай, кризата на интелектуалния елит и съдбата на многополюсния свят. Един разговор, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на Европа, войната и свободата.

Втората част от разговора между Владимир Трифонов и Константин Бондаренко преминава отвъд непосредствените военни действия в Украйна и се концентрира върху много по-големия въпрос – кой определя бъдещето на Европа и света. Според Бондаренко именно Европейският съюз постепенно се превръща в ключов фактор за това дали ще се стигне до мирно уреждане на конфликта или до по-широка конфронтация между Русия и Запада.

Особено внимание е отделено на противоречията вътре в самия Европейски съюз. Бондаренко коментира изявленията на председателя на Европейския съвет Антонио Коща и последвалите реакции на Франция, Германия и Великобритания. Според него в Европа вече съществуват различни лагери – едни настояват за продължаване на конфронтацията, а други започват да осъзнават икономическите и социалните рискове от постоянната военна мобилизация.

В разговора се разглежда и въпросът защо европейските политически елити продължават да говорят за подготовка за война с Русия през следващите години. Бондаренко отбелязва, че значителна част от политическата и икономическата върхушка вижда в превъоръжаването не само средство за сигурност, но и механизъм за стимулиране на икономиките чрез военни поръчки и държавни разходи.

Събеседниците обсъждат и драматичната промяна в европейския обществен живот. Ако през периода на Студената война съществуват мощни движения за мир, днес подобни обществени инициативи почти липсват. Бондаренко поставя въпроса защо интелектуалците, които някога са играли ролята на коректив на властта, днес изглеждат много по-предпазливи и зависими от политически и финансови центрове.

Значителна част от разговора е посветена на темата за глобализма. Според Бондаренко съществува мощна система от политически, икономически и идеологически структури, които се стремят към изграждането на глобално общество с унифицирани правила, стандарти и механизми за контрол. В този контекст той разглежда ролята на дигитализацията, дигиталното евро и ограниченията върху кешовите плащания като част от по-широка тенденция към засилване на наблюдението върху гражданите.

Особено интересна е дискусията за антиутопиите на XX век. Бондаренко прави паралел между предупрежденията на Джордж Оруел и процесите, които според него се наблюдават в съвременния Запад. Темите за информационния контрол, политическата коректност и ограничаването на различното мнение са разгледани като част от по-широката трансформация на западните общества.

В разговора Русия е представена като една от основните пречки пред глобалисткия модел. Бондаренко аргументира тази теза с огромните природни ресурси на страната, стремежа към независима политика и отказа да следва доминиращите западни идеологически модели. Според него именно това превръща Москва в стратегически противник за влиятелни среди в Европа.

Сериозно внимание е отделено и на отношенията между Доналд Тръмп и европейските елити. Бондаренко защитава тезата, че основният конфликт на Тръмп не е с Русия, а с глобалистките структури, които според него доминират в значителна част от западния политически живот. От тази гледна точка се анализира и сложната динамика между Вашингтон, Брюксел и Киев.

Друг важен акцент е Близкият изток. Според Бондаренко Съединените щати могат постепенно да прехвърлят част от тежестта на регионалните конфликти върху европейските си съюзници. Той разглежда различни сценарии за развитието на отношенията между Европа, Иран и САЩ и предупреждава за възможни нови геополитически напрежения.

Разговорът навлиза и в китайската стратегия. Бондаренко определя поведението на Пекин като изключително прагматично. Според него Китай избягва прибързани действия, концентрира се върху вътрешната стабилност, разширява икономическото си присъствие в Африка, Латинска Америка и Азия и внимателно наблюдава отслабването на своите конкуренти.

В заключителната част се обсъжда бъдещият многополюсен свят. Бондаренко смята, че светът няма да бъде организиран около десетки равностойни центрове на сила, а около няколко големи геополитически и икономически полюса, които ще определят глобалния дневен ред. Това според него ще доведе до повече конфликти, но и до възстановяване на конкуренцията между идеи, култури и цивилизационни модели.

Отделено е внимание и на кризата на съвременната култура. Според Бондаренко доминирането на постмодернизма е довело до загуба на творческа оригиналност и до своеобразен „интелектуален секънд хенд“, в който старите идеи постоянно се преработват, вместо да се създават нови.

Финалът на разговора е посветен на историческата памет и на значението на 22 юни 1941 година. Бондаренко коментира различните интерпретации на тази дата в Европа и поставя въпроса за ревизията на историческите оценки за Втората световна война. Според него историческата памет се превръща във все по-важно поле на политическа и идеологическа борба.

Това е разговор за бъдещето на Европа, за войната и мира, за ролята на Русия, Китай и Съединените щати, за кризата на западния модел и за въпросите, които все по-често определят посоката на световната политика.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=MShiBbskAtY&t=2s

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